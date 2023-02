Stavební spoření a spořicí účty jsou za zenitem, alternativou je sdílené investování

Dvouciferná inflace ukrajuje z úspor Čechů tisíce korun měsíčně. Zavedené nástroje pro zhodnocení peněz, jako jsou termínované vklady, spořicí účty nebo stavební spoření, s ní nerovný boj prohrávají na celé čáře. Rychlou a zároveň moderní alternativou je investiční crowdfunding. S ročním zhodnocením vkladů od osmi do dvanácti procent je sdílené investování inflaci více než rovnocenným soupeřem.

Přestože se spořicí účty stále těší velké oblibě, jsou v dostizích s rekordní inflací největším poraženým. Představují sice dobrý nástroj pro vytvoření finančního polštáře, tedy rezervy, kterou máte v případě potřeby okamžitě k dispozici. Finanční poradci doporučují, aby byla ve výši alespoň šesti měsíčních platů. Zhodnocení peněz na spořicím účtu se však pohybuje od necelých dvou do šesti procent. Úrok se navíc odvíjí od výše vložené částky a banka ho může kdykoli změnit. Velmi často je vyšší úrok vázán na další služby, například ho banka podmiňuje častějším používám platební karty.

Pokud máte na spořicím účtě 12 tisíc korun, za rok vám aktuálně nabízený nejvyšší úrok šest procent vydělá 720 korun. Za pět let přibližně 3600 korun. To při dvouciferné inflaci není žádná sláva. Jen o něco lepší zhodnocení nabízí stavební spoření. Úrok se pohybuje od šesti do sedmi procent. Svého času velmi populárnímu produktu však zvoní umíráček. Ministr financí Zbyněk Stanjura plánuje zrušení státní podpory, která dnes tvoří deset procent z naspořené částky ročně, maximálně dva tisíce korun na osobu.

K podobnému kroku v minulosti přistoupila slovenská vláda a mělo to pro celý segment dominový efekt. Mnoho stavebních spořitelen ukončilo činnost. Podobný vývoj odborníci předpovídají také u nás. Po zrušení státního příspěvku se ze stavebního spoření stane nekonkurenceschopný finanční nástroj. Při sedmiprocentním úročení vklad 12 tisíc korun ročně vynese 852 korun, po pěti letech 4260 korun. Na rozdíl od spořicího účtu ale peníze nemáte k dispozici ihned, stavební spoření je vázané na šest let.

Investiční crowdfunding? Nic složitého

Zajímavým způsobem, jak nechat naspořené peníze pracovat, je investiční crowdfunding. Skupinové, nebo chcete-li sdílené, investování do prověřených českých společností se těší čím dál větší oblibě. „Nástroje typu důchodové spoření, stavební spoření nebo spořicí účty jsou dávno za zenitem. Investiční nástroje, jako je crowdfunding, v současné chvíli slouží jako skvělý nástroj proti inflaci,“ potvrzuje Vít Endler, jednatel crowdfundingové platformy Fingood.

Vít Endler Je jedním z vlastníků Fingoodu. Vítek mnoho let působil v e-commerce prostředí. Během své kariéry zakládal pobočku MALL.cz v Polsku a pak řídil celou skupinu MALL v šesti evropských zemích. V roce 2019 vstoupil do společnosti Fingood, kde se soustředí na strategické plánování dalšího růstu a produktový rozvoj.

Moderní, transparentní, spolehlivé. Skupinové investování má hned několik výhod. „Na crowdfundingovém investování není nic složitého. Funguje v podstatě jako virtuální tržiště, kde si vyberete tuzemskou společnost a investujete do jejího úvěru od jednoho tisíce korun. Spolu s vámi se skládají další stovky lidí. Je to velmi demokratický a konzervativní způsob zhodnocování peněz,“ vysvětluje Vít Endler.

Jeho půvab spočívá v tom, že od začátku víte, kolik peněz a za jak dlouho vyděláte. Pevně stanovený výnos, který je dnes osm až dvanáct procent, se totiž po celou dobu investice nemění. Průměrné zhodnocení v loňském roce bylo 10,2 procenta. Ve srovnání se stavebním spořením je doba splatnosti mnohem kratší, od deseti do 36 měsíců. Při dvanáctiprocentním úročení tak počáteční modelový vklad 12 tisíc korun za jediný rok vynese 1440 korun, za pět let se zisk vyšplhá na 7200 korun. To je dvojnásobná částka než v případě spořicího účtu.

Zajímavé příležitosti jsou rychle pryč

Na rozdíl od neprůhledných dluhopisů nebo nezajištěných startupů jsou vaše peníze v bezpečí. Firmy úvěry zastavují movitým i nemovitým majetkem. „Okolo devadesáti procent všech nabízených projektů je zajištěno zástavou movitého nebo nemovitého majetku. To nám dává do ruky velmi silný nástroj. Zbylých deset procent tvoří papírové zástavy bonitních společností v podobě směnky a notářského zápisu s přímou vykonatelností,“ upozorňuje Vít Endler. Kdykoli by některá ze společností přestala úvěr splácet, Fingood tyto zástavy prodá a vyplatí investory.

Dalším kouzlem investičního crowdfundingu je, že podporuje zavedené české firmy a konkrétní projekty. Přesně tak víte, do čeho jdete. Kdo by neznal výrobce elektrických pečicích mís Remoska z Frenštátu pod Radhoštěm, Jarošovský pivovar nebo výrobce sportovního oblečení Kilpi? Peníze je možné vložit i do zajímavých developerských projektů, výrazně zastoupeným segmentem je e-commerce byznys. Váhat se příliš nevyplatí. Zatímco stavební spoření nebo spořicí účet vám nikam neutečou, ve sdíleném investování jsou atraktivní příležitosti rychle pryč.