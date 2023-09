Firmy hledají nové cesty financování. Vysoké sazby bank je od úvěrů odrazují

České banky v prvním pololetí poskytly firmám úvěry v objemu 177 miliard korun. To je nejméně od roku 2004, od kdy Česká národní banka (ČNB) tyto údaje zveřejňuje. Ještě před dvěma lety přitom banky poskytly více než dvakrát tolik úvěrů v hodnotě 380 miliard korun. Oproti loňsku potom objem klesl téměř o 100 miliard korun.

Investiční růst brzdí nejen vysoké sazby

„Hlavním důvodem jsou samozřejmě vysoké úrokové sazby. Zatímco před dvěma lety se úroky držely mezi dvěma a třemi procenty, nyní je průměrná sazba pod devíti procenty,“ vysvětluje generální ředitel crowdfundingové platformy Fingood Vít Endler. „Kromě toho banky v řadě odvětví výrazně zvýšily požadavky na dodatečné zajištění úvěrů. To firmám komplikuje život, odkládají své investice, omezují výrobu, hledají úspory. A zároveň řeší, jak jinak si financování opatřit,“ dodává Vít Endler.

Objem poskytnutých úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů a revolvingů) v mld. Kč (vždy za 1. pololetí daného roku)

Tempo růstu inflace letos sice klesá, ale další pokles už bude spíše pozvolný, dvouprocentní inflační cíl ČNB zatím zůstane v nedohlednu. „Současný pozvolný pokles inflace zatím nenaznačuje, že by Česká národní banka měla přistoupit k razantní změně úrokových sazeb. To mimo jiné povede k tomu, že sazby nejen firemních úvěrů zůstanou na velmi vysokých úrovních, což má za následek výrazné omezení investičních aktivit českých firem,“ upozorňuje Vít Endler.

Nové cesty k financování, oblíbený je crowdfunding

Současné úrokové sazby firemních úvěrů jsou suverénně nejvyšší od roku 2004, od kdy centrální banka vývoj sazeb pravidelně monitoruje. I v době poslední větší finanční krize v letech 2007 až 2009 jen krátkodobě přesáhly pětiprocentní úroveň. V dalších letech se pak pohybovaly kolem dvouprocentní, maximálně tříprocentní úrovně.

Právě vysoké úrokové sazby jsou aktuálně hlavní překážkou rozvoje firem, jejich nižší ekonomická aktivita se odráží i v poklesu celé ekonomiky. Ta podle posledních dostupných čísel meziročně spadla o 0,4 procenta. „My přitom vidíme řadu firem se silným podnikatelským příběhem, se zdravým fungováním, se zájmem růst a dál se rozvíjet,“ uvádí Vít Endler. Právě problémy s financováním ale firmy v růstu brzdí. „Některé sektory, typicky stavebnictví, jsou přísnými úvěrovými podmínkami zasaženy ještě více,“ říká Endler.

Vít Endler Je jedním z vlastníků Fingoodu. Mnoho let působil v e-commerce prostředí. Během své kariéry zakládal pobočku MALL.cz v Polsku a pak řídil celou skupinu MALL v šesti evropských zemích. V roce 2019 vstoupil do společnosti Fingood, kde se soustředí na strategické plánování dalšího růstu a produktový rozvoj.

Firmy proto hledají nové způsoby financování a jedním z nejoblíbenějších se stává takzvaný crowdfunding. Přes platformu Fingood investoři do českých firem jen v prvním pololetí investovali téměř půl miliardy korun, meziročně o dvě třetiny více. Celkově tak přes Fingood do českých firem zamířily skoro dvě miliardy korun. „V celkovém objemu samozřejmě nemůžeme a nechceme konkurovat bankám. Na druhou stranu se zaměřujeme především na menší a střední české firmy, letos už jsme podpořili více než stovku různých projektů,“ uvádí Vít Endler, podle nějž jsou kromě konkurenceschopných sazeb velkou výhodou crowdfundingu rychlost a jednoduchost, to vše při zachování velmi přísného posuzování úvěrového rizika.

„Banka vás dnes profinancuje dva roky zpátky. Ale my jsme potřebovali někoho, kdo nám pomůže jít dopředu, takže se nám nehodil úplně konzervativní způsob financování,“ popisuje spolumajitel firmy Kolovna Rostislav Posker důvody, proč zvolil crowdfunding. „Nejde o to, že k nám chodí firmy, kterým v bance řeknou, že je nikdy financovat nebudou. Ale mohou třeba dosáhnout svého úvěrového limitu nebo potřebují peníze rychleji,“ doplňuje Vít Endler.

Rychlost a jednoduchost financování potvrzuje i majitel developerské firmy Rybka, která přes Fingood už financovala developerské projekty v objemu přes 100 milionů korun. „Je to win-win způsob financování. Investorům zaručuje zajímavý výnos a nám dává možnost rychle dokončit naše stavby a postupně růst,“ vysvětluje David Rybka.

Fingood nově firmám umožňuje i investovat

Vysoké úrokové sazby v ekonomice mají i své výhody, například atraktivnější zhodnocení peněz. Průměrný výnos investorů ve Fingood se letos pohybuje na úrovni 12 procent, tedy výrazně více než u termínovaných vkladů či například spořicích účtů. „Nejen od řady firem, které přes nás získaly financování, jsme proto často slyšeli, že by je zajímaly i investiční možnosti. Nově proto umožňujeme investovat i firemním klientům,“ informuje Vít Endler.

Velká část investičních příležitostí přes Fingood nabízí tříletou splatnost úvěru. I firmám se tak nově nabízí možnost, jak uložit volné peníze za úrokovou sazbu, která je nyní výrazně nad konzervativními bankovními produkty, navíc se sazbou fixovanou na tři roky. „Až začnou úrokové sazby klesat, bude 12procentní výnos v roce 2024 nebo 2025 bezkonkurenční, a to jak pro fyzické osoby, tak pro firmy,“ uzavírá Vít Endler.