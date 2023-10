Nespoléhejte se v důchodu na stát a začněte investovat. Nejlépe hned

Jste v produktivním věku a do penze vám zbývá ještě několik desetiletí? Myslíte si, že se vás téma starobních důchodů zatím netýká? Omyl. Už teď je jisté, že jakmile splníte podmínky pro odchod do penze, příspěvek od státu ani zdaleka nepokryje vaše životní náklady. Nespoléhejte se na stát a finanční stabilitu ve stáří si zajistěte sami. Řešením jsou promyšlené investice.

Veřejné finance nejsou v dobré kondici, věk pro odchod do důchodu se neustále posouvá a ani zvyšující se odvody nebudou všelékem. Problémy, které budoucí penzisty čekají, jsou dostatečně známé. Je vysoce pravděpodobné, že státní důchody v budoucnu budou stačit jen na zaplacení toho nejnutnějšího. Průměrný Čech stráví v důchodu více než 20 let. Náklady na život se přitom ve stáří markantně nesníží, zvlášť pokud nehodláte slevit ze svého komfortu a dál si dopřávat návštěvy kulturních akcí, restaurací nebo jezdit na zahraniční dovolené.

Nechte peníze pracovat

Tolik potřebnou důchodovou reformu před sebou vlády tlačí jako balvan, do hry v poslední době navíc vstoupil další výrazný hráč – dvouciferná inflace. Jednoduchým způsobem, jak jít do penze s pohodlným finančním polštářem, je investování. Předsudky stranou. Investice už dávno nejsou aktivitou, kterou si mohou dovolit pouze bohatí. Dnes už je to standardní nástroj, jenž ochrání a zhodnotí vaše úspory.

Vít Endler Je jedním z vlastníků Fingoodu. Mnoho let působil v e-commerce prostředí. Během své kariéry zakládal pobočku MALL.cz v Polsku a pak řídil celou skupinu MALL v šesti evropských zemích. V roce 2019 vstoupil do společnosti Fingood, kde se soustředí na strategické plánování dalšího růstu a produktový rozvoj.

Investování vyžaduje čas a trpělivost. Čím dřív začnete, tím lépe. Naopak čím později si člověk začne odkládat peníze na důchod, tím větší částku musí dávat stranou. Pokud se chystáte do penze za 40 let, chcete z našetřených peněz žít alespoň 20 let a měsíčně mít k dispozici 30 tisíc korun, musíte si začít dávat stranou 3700 korun měsíčně. Jestliže plánujete za stejných podmínek jít do důchodu už za 10 let, potřebujete si měsíčně odkládat 37 900 korun. A to je pořádný rozdíl!

Při dlouhodobém investování je vždy důležitá diverzifikace portfolia. To znamená nespoléhat se pouze na jeden finanční produkt, ale mít ve hře víc karet najednou. Na výběr je toho hodně. Problém je v tom, že zatímco klasické nástroje, jako jsou spořicí účty nebo tradiční penzijní připojištění, zrovna moc nevynášejí, moderní produkty, mezi něž patří třeba kryptoměny a burzovně obchodované fondy, jsou spojené s velkou mírou rizika.

Moderní a konzervativní zároveň

Existuje zlatá střední cesta? Ano, existuje. Investiční crowdfunding může být pro řadu lidí ideální volbou. Je to moderní způsob investování, který má zároveň konzervativní povahu. Roční výnos se pohybuje mezi 10 a 12,6 procenty. Princip sdíleného investování je jednoduchý. Společně s dalšími střadateli investujete do úvěru některé ze zavedených českých společností, které půjčku zastavují movitým i nemovitým majetkem. Velkou výhodou tohoto finančního nástroje je, že od začátku víte, kolik a za jak dlouho vyděláte.

Investiční crowdfunding je na vzestupu. Svědčí o tom výsledky platformy Fingood, která letos českým investorům zprostředkovala investice v objemu téměř tři čtvrtě miliardy korun. To představuje meziroční nárůst o 138 procent. Průměrný letošní výnos je 11,77 procenta. „Za celý rok objem letošních investic přesáhne miliardu korun. Potkává se totiž silná poptávka z obou stran – české střední firmy mají letos výrazně ztížené možnosti financování, na druhé straně investoři hledají nové způsoby zhodnocení svých úspor. A investiční crowdfunding jim nabízí nadstandardní výnosy při velmi nízkém riziku,“ říká generální ředitel investiční platformy Fingood Vít Endler.

Letošnímu boomu nahrávají vysoké úrokové sazby bank. Firmy si proto chodí pro peníze přes crowdfunding stále častěji. Největší část investic financovaných přes Fingood tvoří developerské projekty, a to dvě třetiny celého portfolia. Dalších 15 procent tvoří investice do průmyslových a výrobních firem. „V téměř 300 financovaných projektech najdeme zastoupení napříč celou ekonomikou. Poměrně časté jsou investice do sektoru služeb nebo spotřebního zboží, máme dokonce i investice do jiných finančních společností,“ prozrazuje Vít Endler.

Každý měsíc se v nabídce objeví 10 až 15 nových projektů. Odborníci Fingoodu firmy pečlivě prověřují, jejich sítem neprojde až 90 procent společností. „Jsou to podnikatelé, kteří mají představu, že se dostanou jednoduše k penězům. Často jsou moc malí a chtějí moc peněz, jelikož nepochopili princip crowdfundingu. Nebo nechtějí zveřejnit svá čísla. Pak jsou firmy, které prostě neprojdou naší risk analýzou,“ vysvětluje generální ředitel investiční platformy.

Typickým investorem jsou podle Endlera lidé v produktivním věku, kolem 40 let – manažeři nebo podnikatelé. V době covidové pandemie začali výrazněji investovat také senioři, chtějí našetřené peníze ochránit před vysokou inflací a hledají alternativní řešení.