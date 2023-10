Hypotéky dál mírně zlevňují. Co čekat v příštích měsících

„Úrokové sazby hypotečních úvěrů i nadále velmi pozvolně klesají. Toto chování úrokových sazeb mají na svědomí stále trvající akční slevy jednotlivých bank a také nabídky nižších sazeb pro tzv. „zelené hypotéky“, kdy financovaná nemovitost musí splňovat energetickou náročnost A nebo B,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

„Situace na trhu s hypotečními úvěry je stále velice silně limitována nastavením klíčových úrokových sazeb ze strany České národní banky. Na konci září proběhlo zasedání bankovní rady ČNB, ale zcela podle očekávání na něm k žádné změně nastavení úrokových sazeb nedošlo. Celá bankovní rada hlasovala jednomyslně, což v posledních měsících zdaleka nebylo pravidlem,“ poznamenává David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance.

Průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů podle Swiss Life Hypoindexu se za poslední měsíc snížila o pět bazických bodů a ke 4. říjnu činila 6,05 procenta. Úrokové sazby se tak dostaly na úroveň loňského června. Za posledních pět měsíců hypotéky již zlevnily o 27 bazických bodů.

Splátka klesla za pět měsíců o 600 korun

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,05 % p. a. klesla o 120 korun na 22 650 korun. Hypoteční splátka se za pět měsíců snížila téměř o 600 korun.

Nejvýraznější pokles úrokových sazeb zaznamenaly hypotéky fixované na jeden rok. Hypotéky do 80 % zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) zlevnily v průměru o 0,14 procentního bodu na 6,43 % a hypotéky pro mladé do 36 let (LTV nad 80 %) o 0,08 procentního bodu na 6,01 %.

Růst úrokových sazeb hypoték s LTV do 80 % a fixací na tři a pět let se zastavil a sazby stagnují na 6,04 %, resp. 5,84 % p. a. Hypotéky fixované na tři roky přitom v posledních měsících rostly nejvýrazněji.

Mladí si naopak za hypotéky na tři a pět let připlatí. U fixací na tři roky vzrostla úroková sazby v průměru o pět bazických bodů na 6,38 % p. a. a u fixací na pět let o šest bazických bodů na 6,18 % p. a.

Jaký lze očekávat vývoj na hypotečním trhu

„Každopádně v horizontu měsíců se dá očekávat, že sazby začnou klesat a trh to v ceně zdrojů začíná pomalu zohledňovat. Proto v bankách aktuálně nevidíme zvyšování sazeb, ale spíše stagnaci či pohyb směrem dolů,“ předpokládá David Eim.

Pro další vývoj hypotečního trhu by podle odborníků mohlo být impulsem snížení základních úrokových sazeb ze strany centrální banky. O něm se hovoří v souvislosti s příštím tedy listopadovým jednáním ČNB.

„Avšak stále je ve hře možnost, že ČNB udrží úrokovou sazbu na současné hodnotě, a to až do konce letošního roku. Nicméně tyto „tanečky“ kolem základní sazby nejspíš nezabrání tomu, aby úrokové sazby hypoték i nadále velmi pozvolna klesaly. Nicméně na nějaké skokové snížení musíme v dohledné době nejspíše zapomenout,“ míní Jiří Sýkora.

I podle Eima je zatím brzy na nějaké zvláštní nadšení. „Nemyslím si, že by se do konce roku něco v nastavení úrokových sazeb změnilo. Myslím, že optimistická varianta by mohla pracovat spíše s prvním kvartálem příštího roku. Ale jsem si téměř jist, že většinu těchto pro hypotéky složitých časů máme již za sebou,“ poznamenává David Eim.

Snížení úrokových sazeb u hypoték a živení hypotečního trhu se ale může negativně podepsat na cenách nemovitostí.

„Je možné, že dosavadní snížení cen nemovitostí, které se pohybovalo nejčastěji mezi 10 a 15 procenty, se opět začne vracet na původní hodnoty. Nicméně ať už ceny budou klesat či nikoli, zůstane investice do vlastního bydlení, nebo nemovitostí obecně, jedním z nejlepších způsobů uložení peněz,“ uzavírá Jiří Sýkora.