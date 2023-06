Investor od pískoviště. Tři stovky měsíčně mohou v 18 přinést dva miliony

Asi každý rodič tuší, že schovávat dětem narozeninové obálky s penězi od babiček do skříně není ta nejvýnosnější cesta. Tak co třeba stavebko? V posledních desetiletích bylo oblíbenou a tradiční formou ukládání peněz, a to i díky atraktivnímu státnímu příspěvku.

Ten se ale s nejvyšší pravděpodobností od příštího roku sníží o polovinu na tisíc korun. Na dnešní vysokou inflaci stavební spoření nestačí a podobně jsou na tom i klasické spořicí účty, které ale mohou sloužit pro uložení krátkodobé rezervy.

Zajímavější v dlouhodobém horizontu může být doplňkové penzijní spoření pro děti, kde státní příspěvek zůstává zachován, dokonce má dojít k jeho navýšení. Přispívat na penzijko můžete částkou od tří set korun měsíčně, nebo si například předplatit vždy rok dopředu. Protože tyto peníze budou v případě dětí pracovat desítky let, zvolte ideálně dynamickou variantu, která sice může v čase kolísat, ale vyváží to vyšším zhodnocením.

Při dosažení plnoletosti je možné vybrat až třetinu uspořené částky, ale doporučujeme tuto možnost nevyužívat. Člověk si totiž v podstatě vybírá peníze na úkor svého staršího, a pravděpodobně zranitelnějšího já a nevyužije naplno sílu složeného úročení.

Tento produkt má i nefinanční výhodu. Dětem postupně vysvětlíte jeho cíl a smysl, takže péči o svou finanční budoucnost budou brát jako samozřejmost. V osmnácti jim předáte dobře nastartované penzijko, a dál už si mohou vytvářet rezervu na důchod samy.

I dítě může investovat

Ano, i dítě může investovat, jakkoli to zní nesourodě. Pokud například založíte u investiční společnosti účet přímo na jeho jméno, jako rodič budete mít k účtu dispoziční práva a na dítě přejde při dovršení dospělosti. Budete-li dítě s principem investování v průběhu času seznamovat, poskytnete mu cennou lekci z finanční gramotnosti. Jen dodejme, že po dítěti nebude nikdo chtít, aby volilo akcie nebo dluhopisy, ale stejně jako pro dospělé, investici vhodně rozloží odborníci dané investiční společnosti podle zvolené strategie.

Další výhodou dětského investičního účtu pro někoho může být, že prostředky jsou zde více pod kontrolou. To aby je nikdo nemohl zneužít ve svůj prospěch, například při různých rodinných rozkolech. Lze tedy vybrat jen omezenou částku a zpravidla oproti podpisu druhého zákonného zástupce či přímo samotného adolescenta. V řadě případů musí o nakládání s prostředky rozhodnout přímo opatrovnický soud. Výhodou mohou být také různá zvýhodnění, které investiční společnosti u dětských kont nabízejí.

Nicméně stejně tak můžete investovat svým jménem, a portfolio převést na děti později – zcela podle vašeho uvážení, kdy a v jakém rozsahu tak učiníte. Na rozdíl od účtu přímo na dítě, kdy nad ním s jeho plnoletostí zcela ztrácíte jakýkoli vliv.

Investice do aktivně řízených podílových fondů nebo například do pasivních ETF znamenají sice o něco vyšší riziko, že bude hodnota investice kolísat, ale vyšší průměrné zhodnocení zase dává na rozdíl od konzervativních produktů šanci dlouhodobě porazit inflaci. Ve váš prospěch, respektive ve prospěch vašich dětí, hraje jednoznačně dlouhý investiční horizont. Když dítěti přibude na účet pouhých 300 korun měsíčně, při investičním horizontu 60 let a průměrném zhodnocení 6 % ročně, bude mít naspořeno přes 2 miliony korun.

Myslete na zadní vrátka

Jedna věc je investovat a spořit, druhá pak chránit majetek a budoucí úspory, aby je netorpédovaly nečekané události, které nás třeba vyřadí z pracovního procesu kvůli nemoci, zranění nebo péči o někoho z blízkých. Ochranu před následky poskytuje kvalitní pojištění.

Rizikové životní pojištění lze uzavírat pro celou rodinu, kdy se vše vyřeší v rámci jedné smlouvy a jednoho papírování. Jedna společná smlouva vyjde navíc většinou levněji, než kdyby měl každý její člen pojištění vlastní. Od určité výše pojistného nabízejí pojišťovny různě vysoké slevy.

Jak správně nastavit pojištění pro děti se rozhodně vyplatí zkonzultovat s odborníky, kteří vám pomohou vyznat se v různých podmínkách a výlukách, které nejvíce vypovídají o kvalitě pojistky. V případě dětí budete chtít, aby pojistka pomohla hlavně těchto oblastech: ztráta finančního příjmu rodiče, který musí zůstat s dítětem doma či v nemocnici z důvodu úrazu či nemoci dítěte a úhrada nákladů na případnou nadstandardní léčbu, zdravotní a rehabilitační pomůcky, domácí rekonvalescenci apod.

Začíná to prasátkem

Že jako uvědomělý rodič myslíte na budoucnost svého dítěte, je skvělé. Efekt ale bude jen polovičatý, pokud zároveň nebudete dítě učit finanční gramotnosti. Pomozte mu nabýt znalosti a dovednosti, díky kterým pochopí svět peněz, jejich hodnotu a fungování v nejrůznějších aspektech života. Tato problematika bohužel stále není běžnou součástí rozvrhů škol. Role rodičů je proto klíčová.

Peníze by pro děti neměly být tabu odmalička. Komunikujte o nich adekvátně věku a postupně přidávejte na informacích. Buďte připraveni na záludné otázky a trpělivě vysvětlujte. Samozřejmě jděte příkladem – těžko chtít po dítěti rozumné finanční uvažování, když si sami nedokážete vyřešit staré dluhy. Provázejte děti labyrintem peněz až do dospělosti, ať na to nejsou samy.

První hry na obchod nejsou jen zpestřením dlouhého odpoledne. Opravdu dětem pomohou pochopit, že jídlo nebo oblečení nepadají z nebe. Vyrobte si papírové peníze, počítejte je spolu, směňujte za zboží v domácím obchůdku.

Později založte kasičku, kam společně budete házet třeba jen desetikoruny a povídat si o tom, na co je dítě může využít. Už hrajete společenské hry? Zkuste dětské monopoly! Na druhém stupni pak zřejmě dojde na kapesné. Opět se bavte o tom, jak s ním naložit a že utratit vše za sladkosti ze školní kantýny není ideál.

Odkud se berou?

Postupně vtahujte děti do diskusí o rodinném rozpočtu. Seznamte je s mnohdy neviditelnými výdaji. Popište, odkud se bere váš příjem, proč je důležitá vaše práce. Vysvětlujte základní pojmy. Ať děti nejsou odkázány na Google nebo zkreslené informace z médií či od vrstevníků.

Učte je na konkrétních situacích. Ukažte jim, že na dovolenou u moře se musí našetřit. A kde všude dochází k plýtvání. Svícení velkým lustrem v prázdném pokoji, tekoucí voda u čištění zubů

Jednoho dne bude čas i na vlastní účet. Banky účty pro děti nabízejí zpravidla od 6, resp. 8 let. Dejte potomkovi důvěru a dovolte mu kartou zaplatit třeba neočekávaný výdaj na školním výletě. Nahlížejte spolu do online bankovnictví a probírejte nezbytnost jednotlivých výdajů. Zdůrazněte bezpečnost a nástrahy na internetu. A jednoho dne třeba právě na tento účet přijdou vaší dceři či synovi peníze z první brigády.

Finanční odpovědnost vašich dětí nechte narůstat postupně a přirozeně. Ať před vámi v den osmnáctých narozenin stojí finančně gramotný mladý člověk, kterému s radostí předáte naspořené peníze. S jistotou, že s nimi naloží tím nejlepším možným způsobem.