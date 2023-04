Online investování je v kurzu. Jak ale zhodnotit peníze a nenaletět?

Dostupnost online platforem umožňujících svým klientům obchodovat přes internet a mobilní aplikace se zásadně změnila kolem roku 2000. Zájem o tento způsob investování se začal zvedat především za dob pandemie covid-19, kdy většina lidí musela zůstat doma a hledala si nějakou náplň využití svého volného času. Za přílivem nových investorů byla také rostoucí inflace a snaha ochránit své úspory a získat zajímavé zhodnocení.

Jak vybrat svého brokera?

Chystáte se začít investovat online a bojíte se, abyste nenaletěli? Základní parametr bezpečné platformy je, aby spadala pod významného regulátora jako je Česká národní banka, pro americké platformy US Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission a podobně.

Pokud si člověk vybere neregulovaného obchodníka s cennými papíry, vystavuje se riziku, že se stane obětí podvodného jednání. Může se tak například stát, že investor si na platformu pošle peníze, po čase odprodá investiční nástroje, ale peníze z prodeje mu obchodník ne a ne poslat. Při šťastnějším scénáři bude výběr trvat neúnosně dlouho, při horší variantě peníze nemusí dorazit vůbec.

Marek Tomšík V roce 2020 působil ve Fio bance, kde poskytoval poradenství v bankovních a investičních službách pro fyzické a právnické osoby.

V roce 2022 začal pracovat v Consequ na pozici Relationship Manager v sekci Wealth Management.

Na starost má přípravu dokumentů, udržování vztahů s klienty a navazování nových obchodních vztahů.

Při výběru vhodné protistrany, přes kterou budu chtít provádět investice, je důležitá i zákaznická podpora. Pokud člověk ovládá anglický jazyk, má poměrně široké možnosti, jakou platformu si zvolit, pokud však preferuje podporu v češtině, výběr se nám zužuje.

Je několik obchodníků s cennými papíry, kteří mají svoje rozhraní přeloženo do češtiny, avšak zákaznická podpora může být pouze anglicky mluvící.

Investiční platforma, kterou si investor zvolí, by měla být jednoduše ovladatelná, přehledná a vyhovovat požadavkům investora. V dnešní době je často možné najít si nějaký návod na obsluhu platformy či vyzkoušet demo účet – cvičnou podobu investiční platformy s virtuálními prostředky. A až poté se zde rozhodnout provést svoji reálnou investici.

Bezpečnost uložení aktiv

Oproti bankám, v nichž jsou vklady pojištěny do výše 100 tisíc eur (v přepočtu nyní 2,3 milionu korun), kryje garanční fond obchodníků s cennými papíry vklady u investičních společností spadajících pod regulaci ČNB do 20 tisíc eur (467 tisíc korun). Garanční fond poskytuje náhradu za 90 procent nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však částku odpovídající protihodnotě 20 tisíc korun.

Nicméně oproti bankám, které peníze klientů samy investují, půjčují dalším subjektům a podobně, jsou podle zákona regulovaní obchodníci s cennými papíry povinni oddělovat svůj majetek od majetku klientů a zároveň oddělovat majetky jednotlivých klientů ve vlastních evidencích. Klient je tudíž vždy majitelem hotovosti na jeho peněžním účtu a investičních nástrojů na jeho majetkovém účtu a z tohoto důvodu při případném krachu obchodníka je jeho majetek vyňat z majetkové podstaty brokera.

Kreditní riziko nebo také úvěrové riziko, je riziko vyplývající z neschopnosti nebo neochoty protistrany splatit své závazky.

Je ovšem vhodné kontrolovat si znění těchto informací ve smlouvě či obchodních podmínkách. Pokud klient drží nějaký typ derivátu či syntetickou akcii, mohl by v tomto případě nést kreditní riziko obchodníka s cennými papíry.

Výběr vhodného investičního nástroje

Začínající investor může váhat, jakou cestou se vydat. Platformy mohou nabízet širokou množinu nástrojů, do kterých se dá investovat od dluhopisů přes měnové páry, podílové fondy, ETF, akcie až po složité finanční deriváty, kterými jsou například opce a futures.

Začínající investor neudělá chybu, pokud si zvolí široce diverzifikovaný podílový fond nebo ETF (burzovně obchodovatelný fond), tedy fond, který obsahuje investice do peněžního trhu, dluhopisů, akcií a alternativních investic rozprostřených globálně po celém světě.

Diverzifikace je rozložení investice do širší množiny aktiv

Investor si může také sám zvolit například množinu 15 akcií do kterých bude investovat, nicméně je třeba brát v potaz, že oproti diverzifikovanému fondu nebo ETF, které mohou obsahovat stovky pozic, bude hodnota jeho portfolia více kolísat.

Výběr strategie (aktivní či pasivní správa)

Dalším bodem je výběr investiční strategie, tedy aktivní či pasivní. Obě cesty mají své pro a proti. Při pasivní strategii kopírujeme námi zvolený index například S&P 500, který obsahuje 500 největších amerických společností. Při kopírování indexu nevstupují do vývoje fondu rozhodnutí investičního manažera, tudíž investiční nástroj by měl zhruba kopírovat podkladové aktivum (minus poplatky za správu).

Benchmark = Srovnávací úroveň. Ve financích se pojem nejčastěji používá při porovnávání výkonnosti podílových fondů.

Oproti tomuto přístupu stojí aktivní správa investic portfolio manažery. Ti cílí na poskytování nadvýnosů klientům v době růstu investic oproti benchmarku a pokud trhy padají, snaží e portfolio manažeři zabránit větším ztrátám. Výhodnost přístupů se vždy mění podle aktuálních tržních podmínek.

Má to své výhody, ale i úskalí

Výhodou investování online je jeho dostupnost a jednoduchost. V dnešní době je možné kupovat akcie či fondy přes webové stránky a aplikace během několika sekund. Oproti rokům, kdy se pokyny zadávaly primárně přes makléře telefonicky, zásadně klesly poplatky za nákupní či prodejní pokyny.

V souvislosti s boomem platforem, konkurenčním bojům, snahou získat nové klienty a zvýšit svůj tržní podíl se dnes poplatky dostávají až k nulovým hodnotám. Je proto vhodné zvolit platformu s malými poplatky za zadané pokyny a vedení účtu, protože se to pozitivně projeví do hodnot našich portfolií v budoucnu.

Každá mince má dvě strany a pozitiva budou doplňovat i nějaké negativní faktory. Na člověka stále vyskakují notifikace z platforem, velké množství informací a investor pak může svoji investiční tezi během mrknutí oka změnit a prodat svoje investice nevýhodně.

Obchodníci často vydělávají přímo na nákupech a prodejích, a tak jim aktivní klient vyhovuje, protože přináší více zisku. Avšak podle ekonomických studií platí poučka „ time in market beats timing the market“, přeloženo do našeho mateřského jazyka „čas v trhu překonává časování trhu“. Pro většinu investorů je výhodnější držet investice dlouhodobě, než se věnovat krátkodobému tradingu.

Dokonce se může zdát, že některé platformy z investování dělají zábavu a hru, s čímž se osobně neztotožňuji. Je pravda, že investice by člověka měly zajímat a bavit, ale je třeba k nim přistupovat zodpovědně a nedělat z nich hazard.

Pozor na možnou odlišnost daňové zátěže

V rámci zahraničních cenných papírů jako jsou akcie, dluhopisy a fondy včetně ETF je třeba brát v potaz možnou odlišnost výše možné daňové zátěže. Stát, kde investujete, může mít pro příjmy z cenných papírů nastavenou jinou sazbu daně.

Například americký rezident příjmy z držby cenných papírů daní sazbou 30 procent. V souvislosti s dohodou o zabránění dvojího zdanění, která je mezi USA a Českem platná, nám proto pomůže, pokud naše platforma umí klientovi zařídit podpisem formuláře W8 americkému finančnímu úřadu IRS prokázat, že nejsme americkými daňovými rezidenty.

Pokud to platforma umí, tím pádem se nám bude podle daňového zákona platného v Česku strhávat pouze 15 procent. To se ale netýká společností typu Limited Partnership označovaných zkratkou LP.

Dalším příkladem je třeba náš soused Rakousko, kde platformy obvykle akcionářům dividendy zdaní rakouskou sazbou 27,5 procenty. Situace je naštěstí podobná jako s USA, je ovšem komplikovanější v tom, že musíme buď sami vyřídit refundaci u rakouského finančního úřadu nebo přes naši obchodní platformu, pokud tuto službu nabízí, požádat o refundaci rozdílu nad rámec našich 15 procent. Obvykle bývá ale tato služba refundace zpoplatněna a není ekonomicky výhodná u nižších částek.