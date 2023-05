Deset nástrah, které na vás mohou číhat při investování do fondů

Někde jste slyšeli, že byste měli investovat a že byste neměli platit zbytečné poplatky. V uších vám stále zní „É-Té-eF“. Vyrážíte na internet a hledáte, jakou cestou se vydat.

Burzovně obchodované fondy (ETF) se těší čím dál větší oblibě. Tyto fondy lze prostřednictvím brokerů kdykoli koupit, ale i kdykoli prodat. Stejně jako třeba akcie. Jejich výhoda je, že investují do burzovních indexů, což znamená, že investice do nich jsou na rozdíl od investic do jednotlivých akcií diverzifikované.

Je však dobré mít alespoň základní informace, jak se ve všech možných i nemožných nabídkách orientovat, nevsadit na špatnou kartu a nepodléhat emocím. Číhat na vás může následujících deset nástrah: