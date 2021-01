Borkovec: Češi mají rádi nemovitosti, je i prudký zájem o investice

Loni na začátku července po první covidové vlně jste v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že restart ekonomiky bude rychlý. Jak hodnotíte ekonomiky teď?

Vlastně stále stejně. Vidíme, že ten restart po první vlně skutečně rychlý byl. A potvrdilo se také, že najít si práci není problém. Restart byl, bohužel, následně zbrzděn neschopností vlády připravit nás na efektivní zvládnutí a omezení dopadů dalších vln epidemie. A to vedlo k likvidaci několika segmentů ekonomiky. Propad ekonomiky v průběhu druhé vlně a zřejmě i té nynější už není tak hluboký jako při první vlně. I letos stále tedy věřím v rychlý a pozitivní vývoj ekonomiky.

I přesto mnohé české domácnosti sahají do úspor. Co vám říkají čísla skupiny Partners o ekonomické kondici domácností?

Že není úplně špatná. To ovšem vidíme i na číslech z pracovního trhu. Až na menší segmenty obyvatelstva jsou na tom domácnosti obecně dobře a nemyslím si, že musí sahat nějak zásadně do rezerv. Práci si najde v podstatě každý, kdo hledá a může pracovat. K velkému propouštění také zatím nedošlo. A podpora od státu pro většinu zaměstnanců také funguje.

Jsou tu dva názory. Jedni tvrdí, že letošek a příští rok bude ve znamení ekonomického růstu díky státní podpoře a nízkým sazbám centrálních bank. Jiní očekávají inflaci a další ekonomické problémy? Jaký je váš názor?

Inflace neznamená nutně ekonomický problém, takže já očekávám ekonomické oživení tlačené levnými penězi i tisknutím peněz. Co se týče inflace, tu vidím na horní hranici cíle ČNB či možná lehce vyšší (prognóza ČNB – meziroční celková inflace 4. čtvrtletí 2021: 2,2 %). A počítám s tlaky na zvyšování úrokových sazeb v druhé polovině roku.

Petr Borkovec Je jedním ze zakladatelů skupiny Partners a předseda jejího představenstva.

Vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu MZLU, manažersko-ekonomický obor, kde působil do do roku 2008 jako odborný asistent.

Ve finanční skupině Partners se věnuje vedení obchodní a pobočkové sítě, vzdělávání a strategickému rozvoji společnosti. Pod jeho vedením byly spuštěny projekty nové pojišťovny Simplea, Partners investiční společnost, koncept franšíz, VIP poradenských kanceláří či nemovitostní fond Trigea.

Skupina nově chystá vlastní penzijní fondy i banku.

Z hlediska objemu poskytnutých hypoték byl loňský rok rekordní. Čím si to vysvětluje v době covidové krize?

Objem hypoték za více 250 miliard korun je opravdu nečekané číslo. Hlavním tahounem byly jednoznačně velmi nízké úrokové sazby, které navíc klesly velmi prudce. To znamená nižší splátky a vyšší dostupnost. Zároveň došlo k uvolnění omezujících parametrů ze strany ČNB, takže opět na hypotéky u bank dosáhlo více lidí. Na nemovitostním trhu se také objevila vyšší nabídka nemovitostí.

Jste si tím jistý, na realitním trhu je stálý převis poptávky nad nabídkou?Říkám vyšší, ale ano, nemovitosti prodávali lidé z poškozených segmentů ekonomiky. Uvolnila se masa bytů určená ke krátkodobým pronájmům. I kvůli tomu ceny nemovitostní nerostly tak rychle jako v předchozích letech. Rostla i poptávka po chatách, chalupách či rodinných domech na venkově či v přírodě mimo velká města. A velká poptávka byla také po investičních nemovitostech, primárně po bytech ve velkých městech.

Čím si to vysvětlujete?

Lidé o práci masově nepřicházeli a stejně tak ani o peníze. Prudce vzrostla míra úspor, takže lidé méně utráceli a více spořili. Na běžných účtech u bank za prvních deset měsíců přibylo 260 miliard korun. Vzrostl tak objem peněz k investování a vznikla tak i otázka, kam je investovat. Nemovitosti evidentně byla jedna z možných odpovědí.

ČNB upozorňuje na nadhodnocení cen nemovitostí a v některých případech až příliš benevolentní přístup bank k poskytování hypoték. Vidíte na hypotečním či realitním trhu nějaká rizika?

Hodnota nemovitostí v posledních letech rostla velmi nadprůměrně. Jistě rostla rychleji, než by měla dlouhodobě růst. Ceny jsou vysoko. Přesto to neznamená, že bychom měli čekat nějaký propad či střednědobý pokles. Určitý tlak na pokles cen mohou vyvolat klesající nájmy. Jenže proti tomu jde poptávka a nízká nabídka, která se hned tak nezmění. Schvalování nové výstavby je stále extrémně pomalé. Proti tomu jde inflace aktiv a konkurence aktiv, kdy je investor ochoten koupit dráž, protože má volné peníze, ale v bankách nic nezíská a nemá moc jiných alternativ. A Češi mají nemovitosti rádi.

Češi investují rovněž do podílových fondů, jaký byl loňský rok u těchto investic?

Zaregistrovali jsme prudký zájem o toto investování. A to nás vlastně překvapilo ještě více než růst hypotečního byznysu. Zejména v první půli roku, kdy došlo k propadu na finančních trzích, přes nás klienti v prvních šesti měsících roku zainvestovali rekordní dvě miliardy korun. Jednalo se o meziroční stoprocentní nárůst. Myslím, že jsme viděli přidanou hodnotu finančních poradců v praxi.

Podílové fondy loni takřka všechny skončily v plusu. Myslíte, že v plusu skončí i letos? Ne, všechny skončily loni v plusu. Přece jen ne všechny zejména evropské burzy dopadly dobře a s kladným výsledkem za celý rok. Nicméně například našim fondům, které spravujeme v Partners investiční společnosti, se vedlo nad očekávání dobře. A to je po velmi úspěšném roce 2019 skvělá zpráva.