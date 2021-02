KOMENTÁŘ: Horečka prašivých dluhopisů nekončí. Obezřetnost je namístě

Horečka prašivých dluhopisů nekončí. Nezkušení investoři dnes mají v korporátních dluhopisech velmi rizikového typu, které jsou označované jako prašivé, zainvestováno odhadem několik desítek miliard korun. Mnohdy vůbec netuší, jak velké je riziko, že o své finance přijdou. Emitenty jsou často firmy bez důvěryhodné finanční historie, solidního finančního plánu či zajištění.

Financování ekonomického rozvoje také prostřednictvím dluhopisů je přínosem jak pro společnosti, které mají oproti úvěrovému financování alternativní zdroj financování, tak i pro investory, kteří mohou své investice více diverzifikovat a dosáhnout zajímavého zhodnocení. Ostatně i Evropská komise se snaží snížit závislost malých a středních podniků na financování tradičními bankovní úvěry a přinášet alternativy prostřednictvím kapitálového trhu.

V České republice jsou značné historické zkušenosti s emisemi velkých korporací a sektor korporátních dluhopisů má dlouhou tradici s převažující pozitivní zkušeností. Problémem jsou však aktuálně nedostatečná pravidla, která umožňují zneužívání tohoto systému.

Korporátní dluhopisy spadají pod silnou finanční regulaci distribuce, jen když jsou distribuované licencovaným obchodníkem. Na bondy, které jsou nabízené přímo emitentem, se ale tato regulace nevztahuje. Za posledních několik let se tyto korporátní dluhopisy velmi rozšířily mezi zcela nezkušené lidi a případné ztráty bohužel dopadnou především na tyto drobné investory, jimž byly korporátní dluhopisy prodány zcela mimo rámec regulace a dohledu kapitálového trhu.



Lákavý výnos, neúměrné riziko

Současné nízkoúrokové prostředí vytváří asymetrické podmínky, které jsou výhodné pro emitenty, avšak přinášejí komplikace pro investory. A tisknutí peněz a vyrábění další likvidity, kterým centrální banky řeší ekonomická rizika pandemie covid-19, neřeší podstatu problému. Množství peněz v ekonomice nafukuje potenciální bubliny a investoři se v honbě za absolutním pozitivním výnosem posouvají do aktiv, kterým příliš nerozumí.

Jana Brodani Od roku 2009 je výkonnou ředitelkou Asociace pro kapitálový trh České republiky.

Absolvovala Fakultu mezinárodních vztahů VŠE, Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, právnické studium LL.M. na University of London a postgraduální program na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG).

Od roku 2009 zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA, kde reprezentuje Českou republiku.

Od roku 2017 řídí činnost CFA Society Czech Republic.

Pravidelně přednáší na domácích i zahraničních konferencích.

Emitenti dluhopisů často lákají investory na slibovaný výnos sedm až devět procent. Pro drobného investora je ale velmi těžké ocenit související míru rizika. Neumí náležitě posoudit ekonomickou situaci firmy a často pro toto nemají ani dostatek informací. Případně se nechají přesvědčit proklamovanou zárukou, že prodejce má schválený prospekt Českou národní bankou.

Pravda ovšem je, že ČNB schvaluje jen to, jestli prospekt, tedy dokument, s nímž se dluhopisy nabízejí, obsahuje všechny náležité informace. Už ale neřeší, jestli jde o férově naceněný cenný papír, a neposkytuje ani žádnou garanci!



Prašivé dluhopisy jsou zpravidla velmi rizikové, což je důvod, proč by tyto firmy nezískaly jednoduše prostředky na regulovaném finančním trhu, respektive byly by pro ně příliš drahé. Nemusí to být přímo podvodné firmy, ale prostě hledají alternativní způsob financování.

Existují ale i firmy, které nabízejí bondy s úmyslem peníze nevrátit. Navíc jsou dluhopisy také stále dostupnější, dnes už se dají koupit i online!

Je možné minimalizovat riziko?

Při investici do korporátních dluhopisů je vždy jistější obrátit se na obchodníka. Každý obchodník musí projít se zájemcem investiční dotazník, je povinen se zeptat, kolik máte peněz na investice, na jak dlouho je chcete investovat, zjistit, jaký máte postoj k rizikovosti investice atd. Pokud obchodník zjistí, že jeho zákazník hledá jistou investici s nízkou mírou rizika, nesmí mu vysokorizikový dluhopis doporučit jako vhodnou investici.

Na to dohlíží Česká národní banka. Licencovaní obchodníci navíc nenabízejí dluhopisy společností, u kterých nejsou dostupné žádné informace, takže představují ochranu proti podvodným schránkovým firmám, jejichž jediným business plánem je půjčit si peníze s úmyslem je investorům nevrátit.

V případě, že se přece jen rozhodnete posuzovat investici do dluhopisů sami, pro začátek se pokuste z nabídky vyčíst co nejvíce informací, které vám umožní se co nejfundovaněji rozhodnout. Základní informace o dluhopisu lze zjistit podle jeho identifikačního čísla – tzv. ISIN, který je možné dohledat na webu Centrálního depozitáře cenných papírů. Dluhopis ale dnes může podle zákona o dluhopisech vydat i jednotlivá fyzická osoba. Chcete jí svěřit své peníze? Fyzické osoby – podnikatele najdete například v seznamu ekonomických subjektů vedeném ministerstvem financí.

Do osvěty se zapojilo i samo ministerstvo, které připravilo základní vodítko pro posouzení emitenta a emitovaných dluhopisů. V jednoduché kalkulačce pod názvem Scorecard korporátních dluhopisů potenciální investor vyplní data z účetní závěrky a další údaje, které by měly být dostupné na webu společnosti nebo v emisních podmínkách. Podle těchto faktorů pak ministerstvo rozlišuje pět kategorií emitentů (bez ratingu) podle rizikovosti investice do jejich dluhopisů.



Obezřetnost je namístě

Korporátní dluhopisy svojí podstatou patří k rizikovějším investičním nástrojům. V době, kdy dosáhnout většího výnosu a jsou jistě zajímavou alternativou. Pro nezkušené investory nicméně velmi nejistou alternativou.



Pokud se nechcete poradit s odborníkem, zjistěte si maximální množství informací a zapojte zdravý rozum a instinkt. A hlavně nikdy neinvestujte všechny své peníze do dluhopisů jednoho emitenta. Výše zmíněné pomůcky nejsou všespásné, nicméně mohou pomoci. A jakmile uvidíte pověstný vztyčený prst, který upozorňuje na neadekvátní rizika, nebo vám na tom prostě „něco nesedí“, vemte nohy na ramena. Nakonec jsou to vaše naspořené finance.