Září spustilo výprodeje akcií. Investoři utíkali k bezpečným aktivům

Útěk rizikově averzních investorů do bezpečných aktiv posunul ještě níže výnosy dluhopisů. Výnosy dluhopisů jsou navíc zkresleny zvýšenou poptávkou ze strany centrálních bank, která jejich výnosy srazila na úrovně, jež jsou pro normální investory iracionální. V České republice situace dospěla do extrému, kdy je výnos 5letých českých státních dluhopisů 0,5 %, zatímco inflace přesahuje mezní 3,0 %.

Nejistota dopadla i na hodnotu kurzu koruny, která poslední měsíc oslabila vůči euru skoro o korunu až nad intervenční hodnotu 27 CZK/EUR.

Partners index akciových fondů hlásí poklesy

Průměrná cena podílů akciových fondů s širokou diverzifikací poklesla v září asi o 1,3 %, což je velice slušný výsledek v porovnání s pohybem amerických trhů o -3,9 % nebo ceny akcií střední a východní Evropy o -8,4 %. Zářijový pokles tak zastavil vymazávání letošních ztrát a souhrnně jsou akciové fondy letos asi o 4 % níže.

Mnohem hůře jsou na tom speciální strategie, které často mířily do nyní nepopulárních regionů či sektorů. Letos jsou dotčené fondy skoro o 9 % níže. Smolné pololetí zažili investoři především ve fondech směřujících do střední Evropy či do energetických sektorů, kde se letošní ztráty počítají na desítky procent.

Partners indexy akciových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

září Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK -1,3 -4,0 +1,4 +8.9 +25,8 +95,3 38 PIF-SPEC -1,2 -8,8 -2,8 -2,8 +19,4 +14,5 16

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Partners index dluhopisových fondů

Zvýšená nejistota a útěk investorů do bezpečných aktiv tlačily ceny kvalitních dluhopisů výše. Dluhopisové fondy kvalitních dluhopisů proto vzrostly v září o 0,6 % a od počátku roku jsou výše asi o 1,6 %. Výnos desetiletého českého státního dluhopisu se nyní pohybuje pod 0,9 % ročně, což je z dlouhodobého pohledu velice nízká hodnota. Není těžké uhádnout, kam se výnosy a ceny dluhopisů pohnou příští rok, kdy vláda začne shánět peníze pro své extrémní deficity.



Partners indexy dluhopisových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

září Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DL +0,6 +1,6 +1,5 +2,3 +2,2 +16,1 19 PIF-HY -0,4 -2,0 -0,9 +1,8 +11,9 +36,5 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Partners index smíšených fondů

Rostoucí riziková averze, klesající ceny akcií a překvapivě i propad ceny zlata způsobily, že také smíšené fondy zůstaly v průměru v záporném teritoriu. V září ztratily o 0,7 % a od počátku roku jsou o 2,3 % níže.