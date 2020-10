Ekonomové: jak si uchovat finanční imunitu vůči covidu

Česko čelí druhé vlně koronavirové pandemie. Počty nakažených v tuzemsku v posledních dnech dramaticky rostou a bohužel jsme se ocitli dokonce na prvním místě Evropy co do poměru nakažených obyvatel. V této situaci jsme svědky každodenně probíhajících bojů mezi odborníky v médiích. Jeden tvrdí, že situaci je třeba řešit radikálně, jinak, s trochou nadsázky, nebudeme stíhat kopat hromadné hroby, druhý zase situaci naprosto zlehčuje a popírá v podstatě veškerá, u nás i ve světě, přijímaná opatření.

Ať už zastáváme jakýkoliv názor na pomyslné škále mezi těmito protipóly, nikdo z nás by neměl opomenout, že v jednom jsme všichni na stejné lodi. Situace se totiž výrazně dotýká našich financí.

Zásadní otázka, kterou bychom si měli položit, proto zní: „Máme řádně ochráněna hrozící zdravotní rizika a výpadek příjmů v rámci našeho životního pojištění?

Zdraví na prvním místě

Pozitivní je, že dnes již všechny pojišťovny na českém trhu pojistné plnění za zdravotní komplikace v souvislosti s pandemií koronaviru poskytnou. Na jaře přitom situace v tomto směru tak pozitivní nebyla. Naštěstí však pojišťovny, kterým pojistné podmínky umožňovaly vyvléknout se z povinnosti plnit za pandemickou nákazu, zaujaly zodpovědný přístup a svým klientům pojistná plnění garantují.

Věra Švecová Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, obor Finance, Bankovnictví a pojišťovnictví.

Profesní zkušenosti získala zejména v České podnikatelské pojišťovně.

Nyní působí ve Fincentrum & Swiss Life Select jako specialistka na pojištění osob.

Která rizika je tak v souvislosti s probíhající pandemií nutné mít řádně ošetřena? Bez pochyb je to zejména riziko pracovní neschopnosti. Důležité je se ujistit, že sjednaná pojistná částka dorovnává dostatečně hrozící propad příjmu, a také, zda máme dostatečnou finanční rezervu pro pokrytí pracovní neschopnosti do případného počátku plnění.



Pokud by průběh nemoci byl vážný, plněno může být také z pojištění hospitalizace. Pokud máme děti, pomyslet bychom měli i na správně nastavené riziko ošetřování člena rodiny, které nám dorovná případný propad v našem příjmu, pokud budeme muset zůstat s nemocnými dětmi doma.

V ojedinělých případech mohou být následky této nemoci fatální. Pro takové případy je třeba myslet především na kvalitní zajištění rizika invalidity a úmrtí. Správně stanovená pojistná částka by se měla odvíjet především od potenciální státní dávky (důchodu), potenciálně zachovaných příjmů naší domácnosti v dané situaci a předpokládaných výdajů. S výpočtem a správným nastavením těchto rizik může poradit zkušený finanční poradce.

Co dělat v případě, když životní pojištění zatím sjednáno nemáme a zdravotní rizika tak nejsou řádně ošetřena? Rada je zřejmá, a to nepokoušet štěstí a rozhodnutí sjednat si kvalitní životní pojištění uspíšit. Chcete být vůči rizikům spjatým s pandemií chráněni ihned? Bez obav – i to je dnes možné. Na trhu se již totiž najdou i pojistné produkty, které nás dokážou na rizika spojená s pandemií koronaviru ochránit skutečně prakticky hned, dokonce bez čekacích dob.

Investicemi k ochraně majetku

Pokud začal mít někdo obavy o své bohatství ve spojitosti s dopady šíření viru na ekonomiku, a především finanční trhy, musí se podívat na strukturu svého majetku. Optimalizace jeho likvidnější části mu přitom může zaručit větší odolnost celkového portfolia zainvestovaných a uložených peněz. V případě investičních instrumentů můžeme podstupovat rizika například tržní a kreditní, což jsme viděli v tomto roce mnohokrát při zvýšené volatilitě a cenových propadech.

Richard Bechník Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a zaměřoval se na bankovnictví, pojišťovnictví a měnovou politiku.

Profesní zkušenosti získal v České spořitelně a v Penzijní společnosti Komerční banky.

Nyní se jako investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select věnuje retailovým investicím.

Jak čelit dalším podobným situacím? I když můžeme na šíření nákazy nahlížet jako na globální problém, jednotlivé regiony a země zasahuje v čase s výrazně odlišnou intenzitou, která je ale těžko predikovatelná. Na to pak reagují i zdejší aktiva jako akcie či dluhopisy. Nikdo začátkem roku netušil, že zrovna Čína a Taiwan budou v pololetí na poli akciových trhů představovat jedny z nejvýkonnějších titulů. Jediným bezpečným přístupem v takovém prostředí byla a je diverzifikace.

Další stěžejní doporučení vychází z umění zachovat chladnou hlavu a dodržovat investiční horizont. O tom nás může přesvědčit letmý pohled na americké technologie, jejichž index Nasdaq v září propadl o 5,7 procenta. Za necelou půli října to už ale téměř stačil dohnat s růstem 5,4 procenta.

V dnešní nejisté době ale dominují především peněžní produkty. Lidé je pochopitelně vyhledávají jako bezpečný přístav s vysokou likviditou. Od začátku roku domácnosti na svých účtech nechaly o 210 miliard korun víc. Následně si ale neuvědomují, že zde podstupují téměř jistou reálnou ztrátu vlivem inflace. Ta za září činila 3,2 procenta. Nominální úrok na této úrovni ale můžeme hledat ztěžka.