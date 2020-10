Pandemie covidu začíná měnit finanční uvažování českých domácností

„Přibližně třetině lidí ubylo peněz, protože přišli o zaměstnání nebo jim zaměstnavatel snížil mzdu či jim klesly tržby. Češi také utráceli ve velkém za zásoby potravin či dezinfekcí, nám to v průzkumu přiznalo jako důvod, proč mají méně na účtech, 12 procent respondentů. Naopak více než desetina lidí potvrdila, že měli více peněz než obvykle, protože nejezdili na výlety a neutráceli za zábavu,“ říká Radek Sedlář, ředitel retailové sekce banky ING.

„Mnohé sociologické průzkumy ukazují, že covidový šok nejcitelněji zasáhl nízkopříjmové skupiny obyvatel a samoživitele s dětmi. Z firem jsou nejvíce postižené ty, které působí v oblasti HoReKa (hotely, restaurace a kavárny),“ poznamenává Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Průzkum ING Bank zároveň naznačil, že téma spoření v současné době rezonuje napříč českou společností.



Potvrzuje to i psycholožka Martina Viewegová. „Moji klienti za mnou nyní častěji než v minulosti chodí s problémy, které souvisí se zvládáním jejich finanční situace. Řeší, jakým způsobem spořit, jestli a jak se připravovat na nenadálý výpadek příjmů. Potřeba kontroly nad svým životem, a potažmo i financemi, je v terapii velmi důležité téma. Vědomí, že dokážu spořit a vytvořit si finanční rezervu, dodá sebedůvěru a pomůže psychické pohodě,“ říká psycholožka.



Domácnosti jsou mnohem víc obezřetné

Skutečnost, že pandemie ovlivňuje finanční uvažování lidí a české domácnosti se do budoucna chystají více plánovat či spořit, potvrdil i průzkum České bankovní asociace (ČBA). Nedostačující nebo žádnou finanční rezervu při propuknutí pandemie přiznalo v tomto průzkumu celkem 24 procent Čechů.



„Vzhledem k prognózám vývoje ekonomiky i nejistému vývoji situace na podzim by lidé měli nad svými financemi přemýšlet a plánovat si je opravdu pečlivě. Stejně jako v ostatních oblastech lidského života je i u nakládání s penězi podstatné umět se na svoji situaci podívat s nadhledem a určit si priority,“ říká Helena Brychová, poradce České bankovní asociace pro finanční vzdělávání a spotřebitelské otázky.

Třetina domácností vyčerpala své úspory

Podle ekonomů je optimální mít finanční rezervu ve výši tří až šesti kompletních měsíčních výdajů celé domácnosti. „Rezerva v takové výši nám dává prostor, abychom nejednali ve stresu, a nesahali pod tlakem okolností k rozhodnutím, kterých bychom mohli později litovat,“ dodává Brychová.



Češi se během pandemie chovali podle průzkumů racionálně a většina lidí učinila v rámci své domácnosti opatření, která měla pomoci rodinnému rozpočtu. Nejčastěji tím, že omezili běžnou spotřebu a odložili větší nákupy. Třetina domácností však své úspory vyčerpala a 7 procent rodin muselo sáhnout po půjčce. Není proto náhoda, že více než 40 procent Čechů nyní přemýšlí o spoření více než v minulosti.

Půjčku je třeba volit vždy uvážlivě

Existuje řada návodů, jak se dá ušetřit i po malých částkách. Nejpodstatnější ale je, aby si každý uměl ohlídat svůj domácí rozpočet a v případě nedostatku příjmů se domácnost zbytečně nezadlužovala. A když už je nutné sáhnout po půjčce, je třeba jednat uvážlivě.

„Dejte si pozor na skryté poplatky, například při předčasném splacení, nebo naopak pokuty při nesplácení včas. Vyhněte se neprověřeným poskytovatelům půjček. Hledejte srovnávací ukazatel RPSN, což je roční procentní sazba nákladů. Některé nebankovní společnosti sice nabízí na první pohled výhodnější úrok, nakonec ale můžete zaplatit o dost více. Prověřte si vždy konečnou částku, kterou poskytovateli budete muset zaplatit. Vycházejte se svého rozpočtu a neplaťte zbytečně nic navíc,“ radí David Šmejkal z Poradny při finanční síti.

Jak začít tvořit finanční polštář

Klíčem k postupnému vytváření finanční rezervy je mít výdaje pod kontrolou. „Řiďte se třeba metodou tří obálek, nebo tří spořicích účtů. Výplatu rozdělte na tři díly: co opravdu zaplatit musíte, co ušetříte a co smíte bez výčitek utratit. Postupně si tak vytvoříte bezpečnou rezervu,“ radí Marek Reichl, odborník na finance ze společnosti Provident.

„Pravidelné ukládání peněz na zvláštní účet je vhodným způsobem, jak vytvořit dostatečně velký finanční polštář. Chcete-li mít naspořené peníze stále k dispozici, ideálním řešením je založení spořicího účtu, kde jsou na rozdíl od běžného účtu peníze úročeny,” poznamenává Radka Černá, mluvčí Sberbank.



Úrokové sazby na spořicích účtech sice dnes nejsou příliš vysoké, ale odkládat na ně část peněz a vytvářet si pohotovostní finanční rezervu má smysl. „Peníze jsou kdykoli k dispozici, ale zároveň ne tak snadno jako na běžném účtu, abyste je hned neuváženě utratili,“ říká Radek Sedlář.

Ušetřit po malých částkách se dá i tím, že se zaměříte na své výdaje a pečlivěji než dosud budete zvažovat, za co peníze utratíte. „Odolat všem nabídkám, které se na nás v obchodech a na internetu valí, je pro někoho obtížné. Plánovat nákupy a nekoupit hned vše, co na nás na internetu vyskočí, je cesta, jak mít na konci měsíce na účtu o nějakou tu korunu navíc. Pokud ji hned neutratíte, můžete takto začít budovat finanční rezervu nebo spořit na něco užitečného,“ doporučuje Sedlář.



Finanční potíže může mít až 63 procent Čechů

I když ekonomové varují, že přílišné přibrzdění výdajů, odkládání spotřeby a spoření na horší časy může současnou krizi ještě víc prohloubit, vytvářet si určitý finanční polštář je každopádně rozumné.

Podle dalšího aktuálního průzkumu, který provedla společnost BNP Paribas Cardif, by totiž mělo při výpadku příjmů potíže se splácením hypoték, půjček a pokrytím běžných výdajů potíže až 63 procent Čechů. Podle vyjádření České bankovní asociace jsou banky připraveny svým klientům pomoci. Pokud se dostanou do finančních problémů se splácením úvěrů a hypoték, nabídnou jim řešení „na míru“. Zásadní ovšem je, aby klienti se svou bankou včas komunikovali.

„Individuální pomoc klientům je v mnoha případech efektivnější než plošné úlevy a nabízí se zde řada možných nástrojů, ať již jde o snížení měsíčních splátek, konsolidaci nebo odklad splátek. Je ale nutné, aby zejména individuální klienti své banky kontaktovali co nejdříve,“ uzavírá Tomáš Salomon, prezident ČBA.