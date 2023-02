Stagnace úrokových sazeb pokračuje. Kdy hypotéky opět zlevní?

„Nabídkové hypoteční sazby na počátku února mírně vzrostly, proto i Fincentrum Hypoindex zaznamenal minimální nárůst na hodnotu 6,37 %. Jde o změny spíše kosmetické a celkový trend vývoje hypotečních sazeb pokračuje ve stagnaci. I nadále můžeme očekávat spíše stagnaci úrokových sazeb hypoték, kterou mohou narušit jen jarní slevové akce některých bank. Rozhodně už nelze očekávat nějaký výraznější růst,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Měsíční splátka se zvýšila o 70 korun

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,37 % p. a. vzrostla v únoru o necelých 70 korun na 23 342 korun.

Od listopadu měsíční splátka hypotečního úvěru vzrostla pouze o 114 korun. Pro srovnání za posledních dvanáct měsíců činil nárůst měsíční splátky téměř o 3 850 korun, v loňském kalendářním roce pak vzrostla měsíční splátka téměř o 5 200 korun.

ČNB drží sazby stabilní

Česká národní banka (ČNB) ani na začátku února nepřekvapila, když ponechala základní úrokové sazby beze změny. Dvoutýdenní repo sazba tak i nadále zůstává na 7 %. Přestože guvernér ČNB Aleš Michl po únorovém zasedání nevyloučil, že by bankovní rada na některém z dalších zasedání mohla sazby zvýšit, pravděpodobnost růstu sazeb ale není vysoká.

„Jsme v situaci, kdy Česká národní banka drží klíčové úrokové sazby na setrvalé úrovni. Konkrétně čtrnáctidenní repo sazba již téměř 8 měsíců zůstává na sedmi procentech. Navzdory tomu však v posledních týdnech došlo k výraznějšímu poklesu ceny zdrojů. Přestože to není tak silný impulz jakým by bylo snížení klíčových úrokových sazeb ze strany ČNB, tak se zdá, že banky opatrně začínají koketovat s myšlenkou, že trochu sazby snížit by možná nebyl úplně špatný nápad,“ přibližuje David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

Některé banky snížily sazby, ale jen mírně

Poté, co podle Eima snížila v minulém týdnu své úrokové sazby Raiffeisenbank a UniCredit bank, chystá se k tomuto kroku během tohoto týdne přinejmenším také Česká spořitelna.

„Za těchto okolností by se dalo čekat, že ostatní banky alespoň částečně zareagují, aby to nevypadalo, že zcela vypadly z role. Zdůrazňuji však, že pokles úrokových sazeb o několik desetin procentního bodu nemá na nastavení trhu téměř žádný dopad. Snížení splátky o pár stokorun nemá praktický význam. Jako důležitější vidím tedy spíše fakt, že jsou to kroky, které by mohly všem, kteří se na trhu pohybují, přinést trochu optimismu pro vývoj v budoucích měsících,“ předpokládá Eim.

„Podle současných prognóz by hypoteční sazby pro letošní rok měly vykazovat stagnaci doprovázenou jen mírnými výkyvy zapříčiněnými konkurenčním bojem jednotlivých bankovních ústavů. A to až do doby, kdy ČNB začne snižovat úrokové sazby. Toto asi nelze čekat dříve než koncem letošního roku,“ dodává Sýkora.