Nehody vlaků v Česku: Zmapovali jsme, na co mají poškození nárok

„Zranění mají jednoznačně nárok na odškodnění, a to i když nemají životní pojištění a podobně. Výši kompenzace ovlivňuje závažnost následků – čím je větší, tím částka poroste. Například u zlomenin a operací podle mých zkušeností půjde o stovky tisíc,“odhaduje Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Odškodnění přitom zahrnuje nejen bolestné, ale také ošetřovné, cestovné, ztížení společenského uplatnění a náhradu ušlé mzdy. To vše podle Metodiky nejvyššího soudu.

Případná kompenzace by ovšem neodešla z účtu samotného dopravce, částku vyplatí jeho pojišťovna.

„V případě, že dojde ke ztrátě, poškození či zničení zavazadla, máte nárok na náhradu škody až do výše 1 200 eur za jedno odbavené zavazadlo, pokud můžete doložit cenu přepravovaných věcí, nebo až do výše 300 eur, není-li možné jejich cenu doložit,“ doplňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.



Když dojde ke zranění členů posádky

Jestliže při nehodě zemřel nebo byl zraněn člen posádky vlaku, tedy například strojvedoucí či průvodčí, postup se liší.

„V takové situaci jde buď o pracovní úraz, nebo o pracovní úraz s následkem smrti. Pro tento případ jsou všichni zaměstnavatelé včetně Českých drah ze zákona pojištěni. Zranění zaměstnanci tak mají kromě bolestného, ošetřovného, kompenzace ztížení společenského uplatnění a podobně i nárok na dorovnání mzdy či doplatky ohledně lázní,“ vysvětluje Tomáš Beck.

Jestliže dojde k nejhoršímu a zaměstnanec zemře, má nejbližší příbuzný nárok na 240 tisíc korun. O další nároky pak musí další pozůstalí aktivně bojovat.



Důležité je mít dokumentaci

Zásadní je nechat si od policie či dalších zasahujících složek potvrdit, že cestující v havarovaném vlaku skutečně byl.

„Doporučujeme tento krok nepodcenit. Některé potíže, a to i vážného charakteru, se totiž mohou ukázat až se zpožděním. Jedná se o bolesti hlavy, problémy s páteří či psychická traumata, kdy se poškozený například bojí cestovat hromadnou dopravou. Bez potvrzení o nehodě, jenž si člověk uschová, se hůře prokazuje spojitost s událostí, která je pro odškodnění nezbytná,“ upozorňuje Tomáš Beck.

Pokud to situace dovolí, je vhodné mobilem nafotit jak nehodu, tak i případné vlastní modřiny a šrámy. Vlastní dokumentace místa nehody může pomoci i dalším poškozeným, kteří o kompenzaci usilují. Dalším krokem je uschování všech lékařských zpráv a plné zdravotní dokumentace. Jestliže je účastník nehody na vyšetření, a to i delší čas od neštěstí, měl by trvat na tom, aby doktor hledal případnou spojitost mezi jeho potížemi a nehodou. Pokud je o ní odborník přesvědčen, ať ji zanese do lékařské zprávy.

„Základem je znát svá práva. Z naší praxe víme, že asi 80 % Čechů vůbec netuší, na co mají nárok. Není proto divu, že se většinou domohou sotva třetiny částky, která by jim náležela,“ poznamenává Beck.

Na co je nárok při zpoždění vlaků

Ke zpoždění vlaku může dojít nejen v souvislosti s nehodami na železnici. „Dopravce je povinen vás průběžně informovat o aktuální situaci a předpokládaném čase odjezdu a příjezdu. Pokud lze očekávat, že zpoždění příjezdu do cílového místa bude delší než 60 minut, máte možnost výběru mezi zrušením cesty s vrácením jízdného za její neuskutečněnou část nebo pokračováním cesty,“ vysvětluje Hekšová.

Na délce zpoždění vlaku závisí i výše odškodnění, na které máte nárok. „Pokud zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí činí 60 až 119 minut, můžete požadovat odškodnění ve výši 25 % ceny jízdenky. U zpoždění přesahujícího 120 minut činí výše kompenzace 50 % ceny jízdenky. Ani v jednom případě neztrácíte nárok na přepravu. Odškodnění vám musí dopravce vyplatit do jednoho měsíce od podání žádosti, a to ve formě poukázek nebo jiných služeb. Na vaši žádost jej musí vyplatit v penězích,“ dodává Hekšová.

Je-li zpoždění při příjezdu nebo odjezdu delší než 60 minut, měl by vám dopravce nabídnout i bezplatné občerstvení úměrné čekací době, pokud je k dispozici.

„Dále máte nárok na hotelové nebo jiné ubytování a přepravu mezi železniční stanicí a místem ubytování, pokud je nutný pobyt na jednu nebo více nocí, je-li to v daném místě možné. Pokud vlak uvízl na trati, můžete požadovat přepravu z vlaku do náhradní výchozí stanice nebo do cílové stanice, opět pokud je to možné,“ uvádí Hekšová.

Podle ní nemá však dopravce povinnost poskytnout odškodnění, jestliže by jeho výše nedosahovala alespoň čtyř eur. „Dále nemáte na odškodnění nárok, pokud jste byli o zpoždění informováni již před zakoupením jízdenky nebo pokud je zpoždění vzhledem k pokračování jiným spojem kratší než 60 minut.“