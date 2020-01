PORADNA: Pronajímám byt neteři, musíme sepsat smlouvu? A budu platit daně?

„Máme rodinný dům se třemi byty, v jednom bydlíme my s manželkou, ve druhém maminka a do třetího se právě stěhuje moje neteř s dítětem. Nájemné po ní nepožaduji, bude přispívat jen na elektřinu, plyn a vodu, domluvili jsme se na pravidelných měsíčních zálohách. Chci ji přihlásit k trvalému pobytu, jak na to? Musím s ní sepsat nájemní smlouvu? A budu pak platit daň?“ ptá se čtenář iDNES.cz.

Nové místo trvalého pobytu je potřeba ohlásit na ohlašovně v místě nového bydliště na obecním úřadě, popřípadě na úřadech městských částí nebo městských obvodů. Při ohlášení je každý občan povinen vyplnit a podepsat formulář s názvem „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“. K tomuto formuláři je samozřejmě nutné doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (typicky výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu).

Adam Stawaritsch Absolvoval právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

Od roku 2018 je advokátním koncipientem bpv Braun Partners.

Specializuje se na občanské a insolvenční právo.

Pokud takový doklad člověk nevlastní, je nutné předložit úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, tedy v tomto případě vlastníků daného rodinného domu. Zákon však tuto zbytečnou tvrdost odstraňuje a plně postačí, abyste se vy jako vlastník dostavil na ohlašovnu společně s neteří a svůj souhlas potvrdil. Změna trvalého bydliště je spojena s poplatkem ve výši 50 Kč. Sepsání nájemní smlouvy tedy není nutné, přesto její sepsání doporučuji, a to nejen z důvodu posílení právní jistoty obou stran, ale i z důvodu prokázání právního titulu užívání bytu.

Když s neteří sepíšu nájemní smlouvu, budu pak platit daně?

Jde-li o úhradu daně, pak pokud bude užívání bytu bezúplatné (tedy neteř nebude hradit žádnou úplatu za užívání bytu, která by byla vaším příjmem), není potřeba nic hlásit finančnímu úřadu a daně platit nebudete, protože v takovém případě nejde o nájem bytu, ale o takzvanou výpůjčku.

Neteř je na mateřské, je samoživitelka a chce požádat o sociální dávky. Pokud vím, pro přiznání dávek se posuzují příjmy rodiny, jak to bude v tomto případě?

Pojem sociální dávky zahrnuje řadu dávek a různých příspěvků, prostřednictvím kterých stát podporuje rodiče ve formě úhrady poměrné části nákladů spojených s dětmi, například přídavek na dítě či příspěvek na bydlení.

Dávky se posuzují v závislosti na výši příjmu a příjem rozhodný pro přiznání přídavku na dítě nebo příspěvku na bydlení se podle zákona skutečně stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny. Zákon o státní sociální podpoře jasně vymezuje okruh posuzovaných osob, jde o osoby, které společně žijí a společně uhrazují své náklady a jsou k trvalému pobytu hlášeny v jednom bytě. To ale není váš případ, pro přiznání sociálních dávek se budou posuzovat pouze příjmy samotné neteře a může tedy například o přídavek na dítě požádat.

Příspěvek na bydlení je ale vázán na vlastnické právo k nemovitosti a/nebo nájemní vztah, takže pokud bude byt užíván bezúplatně, o tento příspěvek žádat nemůže. I v této souvislosti je proto ve prospěch neteře rozumné sepsat nájemní smlouvu, to ale znamená, že vy budete povinen příjem z pronájmu zdanit.