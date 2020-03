Daně a jak na ně: Snižte si daň z příjmů. Poradíme vám, jak na to

SLEVY odečítáte přímo od vypočtené daně

24 840 Kč/rok: Na sebe (na poplatníka)

Slevu uplatňuje v plné výši každý, i když pracoval třeba jen část roku. Pokud si vypočtete daň vyšší, než je uvedená částka, slevu odečtete. Když si spočítáte daň nižší než 24 840 Kč, nebudete platit nic.

2 070 Kč/měs.: Na vyživovanou manželku/manžela

Musí jít o manželství, počítá se od dalšího měsíce po uzavření sňatku. Vyživovaný manžel má vlastní příjmy nejvýše do 68 000 korun za rok – do nich se počítá vše kromě rodičovské a sociálních dávek (takže se zahrnuje i mateřská, nemocenská, důchody). O nízkých příjmech sepíše vyživovaný čestné prohlášení. Je-li manžel/ka ZTP/P, pak odečítáte dvojnásobek.

335 Kč/měs.: Na studenta (poplatník je student)

Počítají se měsíce, na jejichž začátku byl člověk studentem. Lze uplatnit u řádného denního studia na SŠ a VŠ do 26 let věku, u doktorandů do 28 let. Je možné využít, i když si rodiče studenta započítávají slevu na vyživované dítě.

od 210 Kč/měs.: Invalidé

Invalidní 1. a 2. stupně – 210 Kč/měs.

Invalidní 3. stupně – 420 Kč/měs.

ZTP/P – 1 345 Kč/měs.

Dokládá se kopií průkazu ZTP/P či invalidního průkazu.

od 1 267 Kč/měs.: Zvýhodnění na děti

1. dítě – 1 267 Kč/měs.

2. dítě – 1 617 Kč/měs.

3. a další dítě – 2 017 Kč/měs.

dítě ZTP/P – dvojnásobek

Díky tomuto zvýhodnění může pracujícímu rodiči vzniknout nárok na daňový bonus – když se díky němu dostane do minusu, stát mu rozdíl doplatí. Má to však jednu důležitou podmínku: rodič, který bonus využije, musí mít roční příjmy alespoň 80 100 korun ze zaměstnání nebo z podnikání.

Vyživovat lze děti až do 26 let věku, pokud se připravují na své budoucí povolání. Podmínkou je společná domácnost s vyživujícím rodičem – slevu tedy nemůže využít rozvedený rodič, který „jen“ platí alimenty.

až 13 350 Kč/rok: Školkovné

Musí jít o výdaje za umístění dítěte v předškolním zařízení, ne třeba za kurzy či školku v přírodě.

max. 5 000 Kč/rok: Podnikatelé s EET zahájenou roku 2019

Slevu nelze převést z předchozího ani do dalšího roku, není třeba ji dokládat žádným potvrzením.

ODPOČTY O odpočty si snižujete daňový základ, pak teprve počítáte 15% daň z příjmů

Dary

Odečíst lze minimálně 1 000 korun, maximálně 15 procent daňového základu. Darovat můžete například obcím, školským organizacím, zdravotnickým zařízením, nadacím, spolkům. Když poskytujete peníze jednotlivci, uplatnit daňovou úlevu můžete pouze na zdravotní a rehabilitační pomůcky. Darovat lze i movité věci či vlastní práci; hodnotu takového daru je třeba ocenit a cena musí být přiměřená. U darování krve se jeden odběr počítá jako dar 3 000 korun. U darování orgánů či krvetvorných buněk lze základ snížit až o 20 000 korun.

Úroky z hypoték a ze stavebního spoření

Daňový základ lze snížit maximálně o 25 000 korun za měsíc. Koupí nemovitosti musíte řešit bytovou potřebu své rodiny, nelze si odpočet uplatnit tam, kde pořízenou nemovitost komerčně pronajímáte nebo v ní podnikáte. U pozemku musíte do čtyř let začít stavět, jinak byste museli uplatněné úlevy dodanit.

Když má nemovitost víc vlastníků, může buď vše odečítat jeden z nich, nebo všichni rovným dílem. Ten, kdo úroky odečítá, musí být zapsán ve smlouvě o úvěru (když je například smlouva na manželku, ta je na rodičovské bez příjmu, nemůže si úroky odečíst manžel, který není účastníkem dohody).

Spoření na stáří

U penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření lze odečíst maximálně 24 000 korun ročně, nutné je přitom naspořit 36 000 korun (prvních 12 000 zakládá nárok na státní příspěvek, až pak je možný odpočet). To, co vám na smlouvu přispívá zaměstnavatel, do celkové částky zahrnout nemůžete – posílá vám totiž jinak daňově zvýhodněné peníze.

Kdybyste finance vybrali před koncem smlouvy (60 let věku a nejméně 60 měsíců spoření), museli byste uplatněné úlevy dodanit. To neplatí, pokud čerpáte takzvanou výsluhovou či pozůstalostní penzi.

U životního pojištění lze odečíst 24 000 korun ze zaplaceného pojistného ročně. Podmínkou je, že smlouvu máte uzavřenou minimálně do roku, kdy oslavíte šedesátiny. Zároveň musí trvat alespoň 60 měsíců. Musí jít o produkt, kde si spoříte peníze na stáří – pojistné zaplacené na krytí rizik se nepočítá. Příspěvek zaměstnavatele opět nelze k vlastní daňové úlevě přidat.

Odbory

Je možné si odečíst až 3 000 korun ročně, které zaplatíte za odborové příspěvky, nesmí přitom jít o více než 1,5 procenta zdanitelných příjmů ze závislé činnosti za rok.

Odborné vzdělávání

Lze odečíst až 10 000 korun za rok (zdravotně postižení 15 000 korun) za zkoušky (nikoli kurzy!) odborného vzdělávání. Pravidla jsou poměrně složitá, předem konzultujte s poradci, zda se úleva týká právě vaší zkoušky.

PRÁCE NA DOHODU Jak ušetřit na daních

Jestliže jste se zaměstnavatelem uzavřeli dohodu o provedení práce, odvede za vás při výdělku do 10 000 korun měsíčně automaticky takzvanou srážkovou daň.

Vy se pak můžete rozhodnout. Buď nemusíte dělat nic, nebo příjmy i sraženou daň uvedete do daňového přiznání. Ta druhá varianta se hodí pro ty, jejichž zdanitelné příjmy (ze zaměstnání, podnikání, pronájmu) nebyly vysoké a oni tak nevyčerpali celou slevu na poplatníka. Díky této slevě se jim sražená daň může vrátit. Týká se to hlavně penzistů, studentů, lidí na rodičovské, těch, kdo nepracovali celý rok.

Postup je vhodný i pro ty, kdo třeba mají nízké příjmy a potřebují je navýšit, aby dosáhli na limit 80 100 korun ročních příjmů, které jsou třeba k daňovému bonusu za dítě.

Pozor, ačkoli se srážková daň podle obdobných pravidel strhává i u honorářů, tak srážky a příjmy za honoráře do daňového přiznání zahrnout nelze.