Finanční plánování: Kdy a jak se začít připravovat na penzi

Každý má své představy o tom, jak chce žít v penzi. Někomu stačí mít pokryty základní životní potřeby, někdo si chce zachovat stávající životní úroveň. „Průměrný státní důchod dnes dosahuje zhruba 40 procent dosavadních příjmů, a to je velmi málo asi pro každého z nás. Navíc dnešní senioři jsou aktivnější, než byli naši rodiče nebo prarodiče, chtějí se věnovat svým koníčkům, cestovat apod.,“ říká šéf KB Penzijní společnosti Pavel Racocha.

Vezměme si příklad. V penzi byste chtěli mít 20 tisíc korun měsíčně. Od státu dostanete 12 tisíc, budete tedy potřebovat takovou sumu, která dokáže po dobu 20 let každý měsíc přinášet 8 000 Kč. „To znamená částku minimálně 1,2 milionu, která bude v investičním účtu dále generovat výnos a přitom nás zásobit rentou,“ uvádí finanční poradce společnosti Partners Ondřej Hatlapatka.

Kolik musíte měsíčně odložit, abyste do důchodu měli připravený milion korun Důchod za 5 let = 15 100 Kč Důchod za 10 let = 6 800 Kč Důchod za 15 let = 4100 Kč Důchod za 20 let = 2 800 Kč Zdroj: Vladimír Weiss, Partners

„Abyste našetřili 1,2 milionu, pak byste ve svých 25 letech museli začít odkládat 700 Kč měsíčně. Pokud ale začnete spořit na důchod až v pětačtyřiceti, museli byste odkládat tři tisíce měsíčně,“ dodává poradce. Platí tedy, že čím dříve začnete spořit, tím lépe. Tím menší zásah do vašeho měsíčního rozpočtu to bude.

Odborníci doporučují investovat

Se stavebním spořením si nevystačíte. „Stavební spoření je výborné na krátký horizont, ale při dlouhém ztrácí dech,“ říká Hatlapatka. Úrokový výnos u spořících produktů včetně stavebního spoření v dlouhém období totiž není schopen držet krok s inflací a peníze tady z dlouhodobého hlediska reálně prodělávají.

Ideálním základem spoření na penzi by mělo být doplňkové penzijní spoření (DPS), kde si můžete zvolit vlastní strategii, dynamickou nebo vyváženou. „Penzijní spoření považujeme za nejvýhodnější z těchto tří důvodů: podpora státu (státní příspěvek, daňové odpočty), podpora od zaměstnavatelů v podobě příspěvků a možnost kdykoli upravit smlouvu podle svých aktuálních potřeb,“ vyjmenovává výhody státem podporované varianty František Bouc z České spořitelny.

Častým a vhodným nástrojem jsou i podílové fondy, kde také existuje volba strategie. Podle odborníků se pravidelné investice do doplňkového penzijního spoření a do podílových fondů vhodně doplňují. „DPS má sice podporu, úlevy, příspěvky od zaměstnavatele, nižší poplatky, ale prostředky před dosažením věku šedesáti let nemáte k dispozici. Naopak podílové fondy můžete vybrat kdykoli, ze zákona musíte mít prostředky do 15 pracovních dnů na účtu,“ upozorňuje finanční poradce Partners Vladimír Weiss.

Příklady investiční strategie podle věku Třicátník Doplňkové penzijní spoření (dynamická strategie) 1 000 Kč/měsíc (státní podpora + dlouhodobý výnos portfolia okolo 5 % p. a.)

Podílové fondy (dynamická strategie) 5 000 Kč/měsíc (dlouhodobý výnos portfolia okolo 5 % p. a.) Čtyřicátník Doplňkové penzijní spoření (dynamická strategie) 2 000 Kč/měsíc (státní podpora + daňová úleva + dlouhodobý výnos portfolia okolo 5 % p. a.)

Podílové fondy (dynamická strategie) 4 000 Kč/měsíc (dlouhodobý výnos portfolia okolo 5 % p. a.) Padesátník Doplňkové penzijní spoření (dynamická strategie) 3 000 Kč/měsíc (státní podpora + daňová úleva + dlouhodobý výnos portfolia okolo 5 % p. a.)

Podílové fondy (dynamická strategie) 3 000 Kč/měs. (dlouhodobý výnos portfolia okolo 5 % p. a.)

Stavební spoření (max. 1700 Kč/měs.) Zdroj: Vladimír Weiss, Partners

„Z mého pohledu je rozumné diverzifikovat. Každý by si měl podle svých možností rozložit finance do různých nástrojů, zároveň by tyto nástroje měly odpovídat jeho profilu investora,“ míní jednatel portálu Dluhopisy.cz Jiří Mesároš. „Člověk konzervativní by měl investovat do jistějších aktiv, jako je penzijní připojištění, stavební spoření či spořící účty, což ale znamená, že musí akceptovat nízký úrok. Kdo je odvážnější, může vyhledat rizikovější finanční nástroje s očekáváním vysokého zhodnocení, například akcie či dluhopisy,“ dodává.

Možností jak si v důchodu přilepšit může být nákup investiční nemovitosti. „Postupné nakupování garsonek v městech, kde je silná nájemní poptávka a zároveň levnější nemovitosti je v rámci přípravy na důchod výborná alternativa. Nájem nám k důchodu může přidat zajímavou finanční částku,“ uvádí Ondřej Hatlapatka.