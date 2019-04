Jak ukončit smlouvu penzijního spoření a nepřijít o peníze

Letos slavíme 25 let od vzniku penzijního připojištění, kdy si s podporou státu můžete spořit na penzi. Podle celkového počtu 4,4 milionu spořících občanů jde o velmi oblíbenou formu střádání. Čím dál více lidí však řeší, jakým způsobem peníze ze své penzijní smlouvy vybrat, aby to pro ně bylo co nejvýhodnější.

Pro pochopení celé problematiky je potřeba vysvětlit základní pojmy. Dnes lze spořit na penzi přes původní penzijní připojištění, ze kterého se staly tzv. transformované fondy a od roku 2013 také přes nové doplňkové penzijní spoření. Obě tyto varianty skýtají stejné příspěvky od státu, stejné daňové úlevy, možnost příspěvku od zaměstnavatele a podobné možnosti výběru úspor.

Transformované fondy jsou k dispozici od roku 1994, kdy si stát uvědomil, že by bylo vhodné, aby se občané nespoléhali pouze na státní důchod, ale tvořili si také vlastní rezervu. Nabídl proto řadu benefitů v podobě státního příspěvku a daňových úlev. Tyto fondy, v nichž je dnes téměř 3,5 milionu klientů, se mohly sjednávat pouze do 31. prosince 2012. Dnes lze všechny úspory převést do doplňkového penzijního spoření.

Oproti tomu doplňkové penzijní spoření vzniklo k 1. lednu 2013 a jeho hlavním cílem bylo nabídnout občanům volbu vlastní investiční strategie. Především pak dynamická strategie zaměřená na akcie je pro mladé lidi na dlouhém horizontu bezpečnější než konzervativní transformovaný fond.

Jak penzijní spoření ukončit

Spoření na důchod je možné ukončit několika způsoby, má to však vliv na to, k jakému krácení naspořených peněz dojde.

Jednorázový výběr – u obou variant lze peníze získat formou jednorázového výběru za podmínky, že smlouva byla v platnosti alespoň 60 měsíců (to je pět let) a účastník dovršil věk 60 let. V takovém případě je nutné zaplatit daň ve výši 15 % z výnosů a z příspěvku zaměstnavatele.

– u obou variant lze peníze získat formou jednorázového výběru za podmínky, že smlouva byla v platnosti alespoň 60 měsíců (to je pět let) a účastník dovršil věk 60 let. V takovém případě je nutné zaplatit daň ve výši 15 % z výnosů a z příspěvku zaměstnavatele. Výplata penze na období 9 let a méně – v tomto případě už musíte zaplatit patnáctiprocentní daň pouze z výnosů.

– v tomto případě už musíte zaplatit patnáctiprocentní daň pouze z výnosů. Výplata penze na období 10 a více let – výplata je osvobozená od všech daní a účastník získá celou hodnotu svých úspor. Pokud by náhodou zemřel, zbývající část bude předmětem dědického řízení.

– výplata je osvobozená od všech daní a účastník získá celou hodnotu svých úspor. Pokud by náhodou zemřel, zbývající část bude předmětem dědického řízení. Výplata odbytného – znamená, že smlouvu ukončíte dříve než v 60 letech. V takovém případě musíte státu vrátit všechny benefity, protože jste porušili základní princip penzijního spoření, a to spoření na důchod. Takže přijdete o státní příspěvek, zaplatíte daň z výnosů a z příspěvku zaměstnavatele, a pokud jste si odečítali zaplacené příspěvky od základu daně, vracíte tyto úspory za posledních deset let. Do minusu sice nepůjdete, ale veškeré úlevy vrátit musíte. Pozitivní je, že z případných příspěvků zaměstnavatele nemusíte vracet úspory na sociálním a zdravotním pojištěním.

Jaké další případy mohou nastat

Invalidní penze – tuto penzi lze získat pouze z transformovaných fondů, ale musíte ji mít sjednanou ve své smlouvě. Podmínkou je zaplacení alespoň 36 příspěvků. Penze se vyplácí alespoň 36 měsíců, není nijak krácená a nepodléhá daňovým odvodům.

– tuto penzi lze získat pouze z transformovaných fondů, ale musíte ji mít sjednanou ve své smlouvě. Podmínkou je zaplacení alespoň 36 příspěvků. Penze se vyplácí alespoň 36 měsíců, není nijak krácená a nepodléhá daňovým odvodům. Převod odbytného na doplňkové penzijní spoření – za převod úspor z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření nevzniká žádná daňová povinnost. Pokud je vám více než 60 let, jde si peníze vybrat formou renty v délce alespoň 36 měsíců.

Zvolte, co je výhodné pro vás

Správný postup při ukončování penzijní smlouvy může výrazným způsobem ovlivnit váš konečný výnos. Zatímco patnáctiprocentní daň z výnosů neboli úroků je ve finančních nástrojích naprosto běžná, zdanění příspěvku zaměstnavatele je v porovnání se vším ostatním daleko výraznější omezení.

Příklad: Pokud byste měli svůj vklad ve výši sto tisíc korun stejný jako je příspěvek zaměstnavatele, tj. také sto tisíc a dosáhli jste výnosu 10 %, tj. 10 tisíc u každé části, tak z vaší části budete muset zaplatit daň 15 % z částky 10 tisíc korun, tj. 1 500 korun. Z části příspěvku zaměstnavatele by to bylo již 15 % ze 110 tisíc, tj. 16 500 korun.

Z porovnání vyplývá, že zdanění příspěvků zaměstnavatele je daleko výraznější zásah do vašeho výnosu než jakékoliv jiné zdanění. Pokud tedy máte na své smlouvě velkou část příspěvku zaměstnavatele, měli byste pro ukončení vaší smlouvy zvolit správnou strategii.

A jestli máte na své smlouvě nezanedbatelný příspěvek od zaměstnavatele a jste v transformovaném penzijním fondu, bude pro vás nejvýhodnější přechod do doplňkového penzijního spoření s následnou výplatou renty po dobu 36 měsíců. Tímto způsobem ušetříte z každých deseti tisíc od zaměstnavatele

1 500 korun.

Výplata penze je zvýhodněná

Výplata úspor formou penze je z pohledu státu bezpečnější, proto je také daňově zvýhodněná. U penze kratší než deset let budete platit daň pouze z výnosu a u penze nad deset let se daním vyhnete úplně.

Faktorem ovlivňujícím způsob výběru vašich úspor je také váš celkový majetek a jeho rozložení. Pokud jsou vaše úspory v penzijním spoření jediné, které máte, pravděpodobně budete volit jednorázové vyrovnání. Pokud ovšem tvoří pouze část, nebude vadit, když si starobní důchod navýšíte o pravidelnou výplatu penze.

Způsob ukončení smlouvy je potřeba správně promyslet a zvážit všechny okolnosti. Co je výhodné pro jednoho, nemusí být výhodné pro druhého. Pokud budete postupovat rozvážně a o všech možnostech se informovat u své penzijní společnosti nebo finančního poradce, úspory jistě využijete tím nejlepším způsobem.