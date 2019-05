Daňové úlevy u investičního životního pojištění mají omezené podmínky

Podmínky pro snížení základu daně přehledně Od daňového základu daně z příjmu fyzických osob si může každý odečíst zaplacené částky na životní pojištění. A to za následujících podmínek: A: Osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, musí být shodná s pojištěnou osobou. B: Výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po pěti letech od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěnec věku 60 let. C: Pojistná smlouva pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má pevně sjednanou pojistnou částku minimálně 40 tisíc korun. D: Pojistná smlouva pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 tisíc korun. E: Pojistná smlouva neumožňuje průběžný výběr peněz. Poznámka: Docela jinak situace vypadá ale v momentě, kdy dojde ke zrušení životního pojištění. Důvodů může být mnoho, například když pojištěný změní zaměstnavatele, přičemž ten nový mu odmítne na životní pojištění přispívat. V tom případě zákon takovému pojištěnému ukládá povinnost vrátit úlevy prostřednictvím daňového přiznání. Výjimka platí pouze tehdy, když ze smlouvy IŽP, kterou chce rušit, převede prostředky na jinou existující smlouvu IŽP nebo nově založenou smlouvu.