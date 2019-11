Důchody se zvyšují. Jak o důchod žádat a získat maximum

ilustrační snímek

Správné načasování žádosti a dodání všech potřebných podkladů může znamenat vyšší důchod. Budete mít třeba delší pojištěnou dobu, protože se nezapomene na krátké zaměstnání, které měla žena mezi rodičovskými nebo muž mezi koncem studia a nástupem na vojnu. I kdyby to mělo být víc jen o stovku měsíčně, v průběhu let to dá dohromady slušnou částku.

1. Zjistěte si svůj důchodový věk

Pomůže vám s tím tabulka. O důchod můžete požádat až čtyři měsíce předem. Dosažení důchodového věku není důvodem k ukončení podnikání či pracovního poměru. Můžete:

– pracovat takzvaně na procenta (vypočtou vám pak vyšší důchod, za každých 90 odpracovaných kalendářních dní bez pobírání penze se zvyšuje procentní výměra o 1,5 %)

– pracovat a současně pobírat penzi

– pracovat a zpětně požádat o vyplacení důchodu (až pět let zpátky).

2. Ověřte si dobu pojištění

Věk není jedinou podmínkou přiznání starobní penze. Důležitá je takzvaná doba pojištění, v současnosti je třeba mít odpracováno 35 let. Nechte si poslat informativní osobní list od České správy sociálního zabezpečení; zadarmo o něj můžete požádat jednou ročně. A to buď online na webu eportal.cssz.cz, nebo formou písemné žádosti zaslané na adresu: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Nemusíte na to mít zvláštní formulář, v žádosti stačí uvést rodné číslo, jméno a příjmení žadatele a adresu, na kterou má být informativní list zaslán.

Pokud v něm najdete nesrovnalost (některé vaše zaměstnání či podnikání není evidováno), najděte doklady, které potvrdí, že jste v té době pracovali: výplatnice, mzdové listy, knihu docházky, pracovní smlouvu, doklad o ukončení pracovního poměru, legitimaci ROH. Obraťte se na konkrétního zaměstnavatele, aby vyhotovil evidenční list důchodového pojištění. Když nekomunikuje nebo již neexistuje, je možné požádat o pomoc zaměstnance OSSZ.

3. Vylaďte si datum odchodu do penze

Nyní můžete začít počítat. Na webu ČSSZ je kalkulačka pro orientační výpočet důchodu – využít ji mohou ti, kdo mají do penzijního věku maximálně pět let. Vyplatí se pohrát si s datem, od kterého o penzi požádáte. Může se stát, že když budete pracovat o pár dní déle, završíte další rok pojištění a zvýší se vám procentní výměra. Při výpočtu penze nejde totiž jen o vaše příjmy, ale velkou roli hraje právě doba pojištění.

4. Na podání žádosti si vyhraďte dost času

Žádost budete podávat na OSSZ podle místa trvalého bydliště. Nemusíte se předem objednávat, ale je to lepší, sepsání žádosti není o pětiminutové konzultaci a jednom podpisu, spíš počítejte s půlhodinou až hodinou a možná i s více návštěvami, protože bude třeba dodat nějaká potvrzení. Díky online objednávání na webu ČSSZ si lze sjednat konkrétní termín.

5. Skočte s tiskopisem do banky

Pokud chcete, aby vám důchod chodil na účet, budete potřebovat vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“ nebo „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice“. Ničemu se nedivte, tiskopis stáhněte z webu ČSSZ a jděte si do banky pro razítko. Jestli chcete posílat penzi poštou na adresu, každý měsíc to bude stát 21 korun.

6. Předložte všechny doklady

Kromě platného dokladu totožnosti budete potřebovat mnohá potvrzení. „V evidenci ČSSZ standardně nejsou doklady o náhradních dobách pojištění, o době studia, době vojenské (civilní) služby, době péče o dítě do čtyř let věku a době péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby,“ vysvětluje Jana Buraňová z ČSSZ. Hodit se tak budou vysvědčení, indexy, vojenské knížky, rodné listy dětí. Doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby se dokládá rozhodnutím OSSZ.

Také doby výdělečné činnosti v cizině ČSSZ neeviduje. Potvrzení o pojištěných dobách ve státech, s nimiž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, si správa vyžádá od příslušného cizozemského úřadu až po podání žádosti o důchod.

7. Vyčkejte na verdikt

Rozhodnutí o nároku na důchod a jeho výši musíte dostat do 90 dní, obvykle však máte jasno do měsíce a půl.

Vypočtená penze se vám nezdá? Do 30 dnů můžete podat písemnou námitku. Tady se vyplatí povolat důchodového poradce. Jejich služby stojí od 600 až do 5 000 korun, ale na správně vypočteném důchodu vám mohou vydělat mnohem víc. Dobře si však vybírejte, vyplatí se dát třeba na doporučení spokojených kamarádů. Námitky není třeba podávat, když chcete důchod přiznat od jiného data, než jste původně požadovali, stačí do 30 dnů požádat o změnu (posunutí) data přiznání penze.

8. Řekněte o důchodu pojišťovně

To, že jdete do penze, je třeba oznámit zdravotní pojišťovně. Za důchodce, kteří při pobírání penze nejsou výdělečně činní, totiž platí zdravotní pojištění stát.

9. Jestliže stále pracujete, nechte si penzi přepočítat

Pokud dál pracujete nebo podnikáte, můžete po 360 kalendářních dnech činnosti požádat o přepočet důchodu.

Konzultace: ČSSZ