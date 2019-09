Nechte svou nemovitost, aby vám vydělala na penzi. Poradíme, jak na to

NEJVÝNOSNĚJŠÍ Prodej nemovitosti

Princip: Svůj současný dům nebo byt prodáte za hotové a přestěhujete se do levnější nemovitosti nebo do nájmu.

Pro koho se hodí: Pro toho, kdo má nemovitost, o kterou se nezvládá starat.

Výhody:

Inkasujete velkou částku najednou.

Prodej je jednoznačně výhodnější než třeba zpětná hypotéka.

Při koupi levnější nemovitosti vám ještě zbudou finance na přilepšení k důchodu.

Rizika:

Prodej nebývá tak rychlý jako vyřízení žádosti o hypotéku, je s ním dost starostí.

Musíte časově dobře naplánovat prodej starého a koupi nového bydlení, abyste dostali včas peníze.

V seniorském věku se hypotéka špatně shání, budete potřebovat hotovost, tu vám ale kupec nebude chtít uvolnit, dokud budete v původním domě bydlet.

Opustíte nemovitost, na niž jste zvyklí a jdete do nového, což mnohým není příjemné.

V každém případě vás čeká stěhování.

NEJPRACNĚJŠÍ Pronájem bytu či domu

Princip: Svou nemovitost pronajmete zcela a půjdete bydlet do levnějšího nájmu. Nebo ji pronajmete částečně a budete v ní dál žít i s nájemníky.

Pro koho se hodí: Pro toho, kdo má nemovitost (třeba v centru města), kterou může pronajmout lukrativně, aby mu peníze z pronájmu pokryly náklady na nové bydlení a ještě mu něco zbylo. Nebo pro toho, kdo má třeba vícegenerační dům, v němž zůstal sám.

Výhody:

Nezbavíte se majetku, nemovitost je stále vaše, případně vašich dědiců.

K důchodu máte slušný vedlejší příjem.

V případě pronájmu části nemovitosti nemusíte měnit bydliště, i když vyklízení vás nemine.

Rizika:

Najít slušného a solventního nájemníka není tak snadné, jak si mnozí myslí.

O pronajímanou nemovitost se musíte starat. Nebo platit někomu, kdo to udělá za vás.

Z pronájmu máte příjem, což s sebou přináší daňové povinnosti, budete muset podávat daňové přiznání.

Soužití s nájemníkem v jedné nemovitosti může být pro vás přínosem (pomůže nakoupit, složit uhlí), ale také přítěží (je hlučný, nepořádný).

JEDNODUCHÉ Zpětná hypotéka

Princip: Nemovitost zastavíte a dostanete úvěr – buď jednorázovou částku, nebo pravidelnou měsíční rentu na sjednanou dobu. Dům či byt je stále váš, můžete ho využívat až do své smrti, případně do přestěhování jinam. Pak je úvěr splatný. Uhradíte ho buď vy sami (přestěhování), vaši dědici nebo dluh pokryje společnost, u které jste si půjčili, z prodeje nemovitosti.

Pro koho se hodí: Pro starší lidi, nejvíce pro ty, kdo nemají rodinu, která by byt či dům mohla zdědit.

Výhody:

Rychlé a snadné vyřízení.

Možnost volby jednorázové výplaty nebo pravidelné renty či kombinace.

Dál bydlíte ve svém domě či bytě, není třeba se stěhovat ani platit nájem.

V průběhu za půjčku nic nesplácíte.

Peníze je možné použít na cokoli.

Výše jednorázové výplaty u zpětné hypotéky u nemovitosti za 3 mil. Kč Věk žadatele Procento z ceny nemovitosti Výsledná částka 60 let 15 % 450 000 Kč 70 let 25 % 750 000 Kč 75 let 35 % 1 050 000 Kč 80 let 45 % 1 350 000 Kč 85 let 50 % 1 500 000 Kč Zdroj: Finemo.cz

Rizika:

Dostanete maximálně polovinu tržní hodnoty své nemovitosti. A i to jen v případě, že vám už bylo 85 let. Šedesátníci mohou počítat nanejvýš s 15 procenty ceny nemovitosti (viz tabulka), u bytu za 3 miliony jde o 450 tisíc.

Komplikace při dědickém řízení. Když smlouvu podepíše senior, který má děti, v případě rodičovy smrti budou muset dluh najednou splatit, včetně úroku, který se pohybuje kolem 10 procent.

OBYČEJNÁ PŮJČKA Americká hypotéka

Princip: Dáte nemovitost do zástavy, dostanete peníze a budete splácet. Musíte stihnout doplatit do svých 65 až 70 let, podle podmínek banky. Pokud se domluvíte s nějakým mladším spoludlužníkem, můžete si americkou hypotéku vzít i na delší dobu. Úroková sazba se pohybuje kolem pěti procent ročně. Pokud máte nemovitost v hodnotě tři miliony a chcete si půjčit 500 000 na deset let, budete měsíčně splácet přibližně 5 250 korun.

Pro koho se hodí: Pro někoho, kdo má cennou nemovitost a potřebuje jednorázově vyšší částku, kterou nemá k dispozici.

Výhody:

Peníze můžete použít na cokoli, nejsou účelově vázány na bydlení.

Celkem levný úvěr je dostupný ve většině bank, které poskytují hypotéky.

Stále bydlíte tam, kde jste zvyklí.

Rizika: