Pracovali jste v zahraničí? Možná máte nárok na dvě penze

, aktualizováno

Blíží se vám důchodový věk, v přehledu odpracovaných dob vám však pár let chybí. Možná jsou to roky, kdy jste pracovali v cizině. Víte, na co máte nárok? Na naše otázky odpovídala vedoucí oddělení vnitřních a vnějších vztahů České správy sociálního zabezpečení Renáta Provazníková.