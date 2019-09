Mladé Čechy láká práce v zahraničí, rychleji se tam dočkají povýšení

, aktualizováno

Téměř polovina mladých lidí se stěhuje do zahraničí za kariérním růstem. To odhaluje nejnovější průzkum HSBC Expat Explorer. Mladí lidé, kteří se přestěhují za prací do jiné země, také mívají v průměru více než třetinový nárůst mzdy. V průzkumu o nejlepší místo pro život a práci si nejlépe vedlo Švýcarsko.