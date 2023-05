Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Co takhle nepočítat dovolenou na pár dnů či týdnů, ale na mnoho měsíců? Prostě sbalit ranec a vyrazit jako pohádkový český Honza do světa na zkušenou. Odhodlal se k tomu redaktor Magazínu Víkend DNES. Co všechno zažil a koho potkal při své roční cestě do Kanady?