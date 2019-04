Chůvy a paní na hlídání jsou v kurzu, kolik stojí a jak je najít

Zvládnout péči o děti není v dnešní uspěchané době nic jednoduchého. Zvláště pokud pracujete na plný úvazek nebo na směny a nemáte po ruce babičky. To má pak nejedna rodina problém stihnout děti vyzvednout do pěti hodin ze školky či z družiny. A vodění na kroužky, které začínají třeba ve dvě hodiny, nebo hlídání v době nemoci je pak skutečným oříškem.

Řešení to má, pomoct vám může chůva. To vás samozřejmě bude něco stát, ale pokud to váš rodinný rozpočet unese, může vám to značně ulehčit situaci. Na výběr je přitom několik možností.

Jak fungují online tržiště

Chůvu si můžete najít sami. Zeptat se můžete u sousedů nebo známých, jestli o někom spolehlivém nevědí.

Nebo můžete hledat přes specializované servery. Jde vlastně o taková online tržiště, na jedné straně mají svůj profil ty, které děti chtějí hlídat, na straně druhé si vy zadáte poptávku. Tedy, jak často a kolik hodin potřebujete hlídat, hodinovou sazbu, jaké máte na chůvu požadavky.

Na tomto principu funguje například startup Hlídačky.cz, kde je zaregistrováno přes 150 tisíc domácností a hlídaček. „Rodiny si mohou vložit inzerát, na který se jim ozvou hlídačky, které mají zájem. Nebo si rodiny mohou po zaplacení členství psát zprávy přímo s hlídačkami, které jsou jim sympatické,“ vysvětluje Petr Šigut z portálu Hlídačky.cz.

Doplňuje, že v drtivém počtu případů jsou hlídačky ženy, přičemž převažují studentky, protože pro ně je přeci jen práce s internetem přirozená. Dost je ovšem i důchodkyň nebo profesionálních chův, které hledají rodinu.

Hlídačky se stávají tak trochu součástí rodiny

Rodiny totiž obvykle hledají třeba ne úplně pravidelné, ale určitě dlouhodobé služby. A od toho se odvíjí i cíl portálu. „Chceme, aby se hlídačka vždy stala trochu součástí rodiny, aby se rodina měla na koho obrátit, když potřebuje,“ vysvětluje Šigut. Třeba pravidelný doprovod do školky plus nárazové hlídání, když například rodiče chtějí jít do divadla. Nebo pravidelný úklid jednou týdně a k tomu příležitostně hlídání dětí.

Stejně tak chtějí mít rodiny jistotu v tom, komu svoje děti svěřují. Hlídačky.cz proto mají v Praze a Brně ověřovací centra, kde mohou hlídačky předložit čistý trestní rejstřík a podobně. „Máme rovněž integrovanou službu mojeID, kterou se mohou nechat ověřit ve třech úrovních. Dále mohou projít kurzem první pomoci pro děti a v neposlední řadě je na portále u hlídaček přes dva tisíce komentářů,“ uvádí Petr Šigut další možnosti, jak si lze serióznost žen ověřit.

A navíc, každé zarezervované hlídání je pojištěné na úraz dítěte. „Pojištění tento rok rozšíříme na všechny služby nabízené přes náš portál,“ popisuje Šigut. „Co se týká smluvního vztahu, nejsme agentura, nebereme si provizi a hlídačky nejsou naši zaměstnanci.“

Cenu si tak hlídačky stanovují samy. Mimo Prahu se pohybují zhruba mezi 80 až 150 korunami za hodinu, výjimečně lze najít třeba i za 60 korun. V Praze jsou pak ceny vyšší, obvykle mezi 130 až 220 korunami za hodinu.

Chůvu si vyzkoušejte

Hledat na internetu nebo jinde přes inzeráty můžete i zcela na vlastní pěst. V tom případě je ale na místě ostražitost. Než tedy chůvě dítě svěříte, udělejte si s ní takový vstupní pohovor. Zda jde o studentku či starší paní, je úplně jedno. A pohovor nebude na škodu udělat i v případě, že chůvu najdete třeba na online tržišti, kde ji již částečně prověřili.

Na pohovor se předem připravte. Představte zájemkyni svou rodinu, přibližte jí, jak funguje domácnost. Nechte potenciální chůvu, aby se ona představila vám. A ptejte se. „Ideální je připravit si otázky dopředu, abyste nezapomněli na nic důležitého,“ říká ze zkušenosti Petra Slaná, maminka dvou dětí.

Zajímejte se o její zkušenosti, kolik dětí a jak starých již hlídala. Chtějte také vědět, jaký program by dětem naplánovala doma a jaký venku. Na škodu nebude ani vymyslet si nějaké modelové situace, které mohou nastat. Zeptejte se, jak by je řešila.

Chcete dělat chůvu? Jestli máte raději „krytá záda“, můžete se přihlásit jako zájemkyně do některé z agentur. S nedostatkem lidí se potýká i tento obor, šance uspět je velká.

Druhou možností je pracovat sama na sebe. To se zdá na první pohled jednoduché. Praxe ale ukazuje něco jiného. Může nastat celá řada komplikací. Než se tedy do hlídání pustíte, zjistěte si co nejvíce informací.

Obrátit se můžete na Českou asociaci chův. Zde vám poradí nejen co se týče vyřízení potřebné administrativy, ale také vám předají zkušenosti. Navíc Asociace pořádá i různé workshopy a školení.

Akreditované rekvalifikační kurzy pro chůvy zajišťuje např. agentura Domestica. Agentura je akreditovanou osobou pro zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Dobré je také vědět, co by chůva dělala, když budou děti neposedné a bude potřeba je usměrnit. Neméně důležité je i to, aby dokázala zvládnout také krizové situace. Nějaký úraz se totiž může stát, i když budete stát hned vedle dítěte a dávat na něj pozor. A dejte prostor také chůvě, aby se i ona zeptala na to, co ji ohledně hlídání zajímá.

„Při rozhovoru vnímejte nejen to, co hlídačka říká, ale i to, jak se u rozhovoru chová,“ doporučuje Petr Šigut. Zda je otevřená a milá, pohotová a na vaše otázky ochotná odpovídat. Všechny tyto aspekty pro vás mohou být nápomocné při finálním výběru.

Zájemkyni o práci si rovněž prověřte. Chtějte znát celé jméno, věk, adresu, telefonní číslo. Nechte si rovněž ukázat průkaz totožnosti, případně i výpis z rejstříku trestů. A pokud je to možné, je dobré chtít vidět i reference od rodiny či rodin, kde hlídala děti v minulosti.

Chůvu vám zprostředkuje agentura

Další možností je svěřit hledání chůvy profesionální agentuře. „Většinou zajišťujeme profesionální chůvy na větší či plné úvazky,“ říká Eva Kopečná z agentury Domestica. Tuto práci podle ní vykonávají ženy jakéhokoliv věku i vzdělání. Spojuje je láska k dětem, trpělivost, tvořivost a optimistický přístup k životu. „Muže jsme za 23 let naší existence zprostředkovali do rodiny pouze jednoho,“ říká Kopečná.

Pro konkrétní rodinu vybírá agentura chůvu na základě požadavků zájemců, přihlíží přitom ke kvalifikaci a k praxi v oboru. „Klient nám zaplatí jednorázovou provizi a chůva pak pro něj pracuje a svou práci účtuje na základě živnostenského oprávnění,“ doplňuje Kopečná.

Stejně to funguje i v dalších agenturách. Za takové zprostředkování chůvy si agentury obvykle účtují částku mezi 6 až 10 tisíci korunami.

Některé agentury chůvy zaměstnávají

Kromě toho mnohé agentury zajišťují také pravidelné hlídání dětí v menším rozsahu, třeba jen jednou či dvakrát týdně na pár hodin, jednorázové hlídání, když si budete chtít třeba vyrazit večer do kina, nebo když vaše ratolest onemocní. V těchto případech je obvykle stanoven minimální počet hodin, na který lze službu objednat.

Nejčastěji se jedná o tři hodiny pro jednu návštěvu. „Tyto chůvy jsou naše zaměstnankyně,“ uvedla Barbora Černá z agentury Hospodyňky, která má své pobočky na několika místech v republice. „Mají zdravotnické či pedagogické vzdělání pro práci s dětmi, nebo je pečlivě vybíráme ze zkušených maminek a babiček.“ Smluvní vztah v tomto případě uzavíráte s agenturou, té také uhradíte cenu za hlídání. Chůvu vyplácí agentura.

Cena za pravidelné hlídání se pohybuje mezi 130 až 200 korunami za hodinu, u jednorázového či nepravidelného hlídání může být o něco vyšší. Některé agentury mají v nabídce i hlídání například na 24 hodin či víkend, a to za cenu kolem jednoho tisíce korun za den.

Doučování či doprovod na kroužky

U některých agentur pak můžete poptat i doučování dětí, a to obvykle pro učivo základní školy, případně střední školy. Doučují se klasické školní předměty a cizí jazyky. Cena je ale vyšší než za hlídání. Pohybuje se mezi 200 až 350 korunami za hodinu.

V nabídkách můžete najít také doprovod dítěte ze školy či na kroužky. Tady se ceny pohybují mezi 150 až 170 korunami za hodinu.

Doučování či doprovody dětí můžete zkusit poptat rovněž na online tržištích nebo hledat přes známé či inzeráty na internetu. Stejně jako v případě chůvy si ale zájemce o doučování alespoň trochu prověřte.