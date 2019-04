Naučte děti hospodařit s penězi, vyplatí se to jim i vám

Existuje řada návodů na to, jak děti učit hospodařit s penězi. Oblíbenými se stávají i nejrůznější aplikace, které simulují finanční život na dětském bankovním účtu v reálném prostředí. A nemusí jít jen o virtuální svět, hospodařit s penězi si děti můžou vyzkoušet i v reálném světě.

„Tuzemské banky zřizují bankovní účty pro děti už od šesti let. Založit jim je může jejich zákonný zástupce. Banky je nabízejí rády, protože v 18 letech zpravidla přejde klient z dětského účtu na běžný účet. A i v případě potřeby úvěru se obrátí pravděpodobně na tu banku, u které už účet má,“ říká finanční poradce společnosti Partners David Kučera.

Účty pro děti jsou vedeny zdarma a prostřednictvím mobilní aplikace mohou rodiče pohyby na účtu jednoduše sledovat. Velkým lákadlem bývají i atraktivně vypadající debetní karty, dokonce i s možností umístění vlastní fotky.

Naučte děti vnímat i jejich vlastní hodnotu

„Hospodaření s penězi je z mého pohledu až sekundární problém, to nejdůležitější, co máme děti naučit, je vnímání jejich vlastní vnitřní hodnoty. Třeba i přes výkon ve škole, ve sportu, v lidušce a podobně,“ říká psycholog Petr Kornacki ze společnosti New perspective. Podle něj jsou pro děti prvními vzory rodiče, a to v podstatě ve všem – v chování, ve vztazích, v tom, jak zacházet se svým životem i s penězi.

„Pozoruji, jak si neuvědomujeme, že učíme a často vedeme děti vnímat svou hodnotu úměrně k hodnotě něčeho a v tom horším případě pak v uvozovkách za něco. A ještě tomu říkáme výchova. Tak se nedivme, že si svou hodnotu mladí dospělí často kupují na dluh,“ upřesňuje.

Často je podle něj pro děti převažujícím vzorem konzum a pasivní zábava. Tím ovšem ztrácí zdravý pocit, odpovědnost k sobě i k druhým a pak také ke zdrojům.

Naučte děti hospodařit s jídlem

Penzistka a babička Jarmila pomáhá v péči o vnoučata. Vozí je do školy a školky, aby rodiče mohli pracovat a vydělávat. A všímá si i toho, jak děti přistupují k penězům.

„Vyhodí chleba se šunkou a ve školním automatu na takzvaně zdravou stravu si koupí tyčinku za patnáct korun,“ uvádí příklad. „S jídlem je to ale jako s penězi. Máš svačinu, nebudeš si kupovat jinou a vyhazovat starou,“ říká Jarmila, která u svých vnoučat zavedla základní pravidlo – žádné vyhazování jídla, žádné plýtvání.

Obdobnou zkušenost má i Jana, maminka dvou dcer. Ta říká: „První rok ve škole si starší dcera kupovala pouze obědy. Druhý rok to začala s kamarády zkoušet. Nekontrolovala jsem spotřebu na školní kartě on-line, ale když jsem tam jednou nakoukla, každý den 15 korun k obědu plus. Jednou za ovocný pohár, pak za čokoládovou trubičku, za rakvičku atd. Nejenže jsem šetrná na spotřebu peněz, ale také nechci, aby moje dítě za pár let bojovalo s nadváhou.“ Dcera si nakonec na svůj limit – moučník maximálně jednou týdně – zvykla a často ho ani nevyužije.

Jen útratou za jídlo ovšem finanční výchova dětí nekončí. Další radostí, kterou rodiče u dětí často řeší, jsou náklady na telefon. „Dá to hodně vysvětlování, že vypisování si nesmyslů po telefonu se spolužáky, kteří nemají zrovna nic lepšího na práci, není zadarmo,“ dodává Jana.

Vzorem pro vztah k penězům je rodina

Návyky přístupu k penězům získáváme v rodině. „Vzorem jsou rodiče. Svoji roli hrají i povahové vlastnosti. Výchova a naše osobnost nás předurčuje, zda budeme ke zhodnocování peněz přistupovat spíše konzervativně, či dynamičtěji. Vždy ale platí, že důkladná rozvaha nad penězi přináší i tolik potřebnou rozvahu do života,“ říká finanční poradce David Kučera.

Podstatné je podle něj hlavně se naučit nespotřebovávat všechny peníze. Dodává, že s úvěrem je to jako s ohněm. Dobrý sluha, ale špatný pán.

„Když máme úvěr pod kontrolou a splácíme ho, může nám dobře posloužit. Pokud ale úvěr přestaneme splácet, začnou chodit upomínky, smluvní pokuty a jiné sankce, tak nám sloužit přestává a začne být naším pánem,“ varuje.

O tom, že nemluví do větru, vypovídá i počet zahájených exekucí v roce 2018, kterých bylo 505 120. A i když je to o 106 445 zahájených exekucí méně oproti předchozímu roku, stále je to v poměru k počtu obyvatel Česka dost. Zvlášť, když za většinu exekucí může splácení úvěru úvěrem.

Praktické rady pro rodiče i děti: