Rodiče dětem kupují učebnice ze svého. Ty školní jsou často jako salát

Jednou z mála věcí, kterou rodiče nemusí žákům na základních školách platit, jsou učebnice. Problém ovšem je, když jsou knihy v oběhu déle, než snesou. Což je i případ jedné nejmenované školy ve Středočeském kraji.

V červnu přinesla dcera paní Evy s nadšením učebnice do čtvrtého ročníku. Ve svém pokoji si je prohlížela a pročítala. Idylka ale skončila ve chvíli, kdy maminku zavolala, aby si i ona učebnice prohlédla.

„Nepřeháním, když řeknu, že jsem se některých z nich opravdu nechtěla ani dotknout, natož v nich listovat. Z pěti učebnic, které dcera donesla, byly tři v salátovém vydání. Špinavé, flekaté, ulepené, nažloutlé, zmačkané, často popsané nesmysly, jako jsou různé znaky pro ledacos, nebo telefonní čísla. Hřbety knih byly načernalé a dvě z učebnic prošly evidentně vodní lázní,“ popisuje paní Eva vzhled učebnic s dovětkem, že například učebnici anglického jazyka její dcera dostala jako čtrnáctá v pořadí.

Na to, aby se se školou hádala, nemá čas ani chuť. A tak věc vyřeší tak, že některé z učebnic, včetně angličtiny, dceři dokoupí. „Samozřejmě, že radost z toho nemám, nový školní rok už je tu a je třeba nakoupit i mnoho dalších potřebných věcí, jako jsou ponožky, trička, džíny a mikiny,“ podotýká.

Pracovní sešity hradí jen některé školy

Rozsah školou hrazených pomůcek se v jednotlivých základních školách liší. Stejně jako záleží na hospodaření a prioritách školy, záleží i na jejím zřizovateli, kolik poskytne finančních prostředků.

„Učebnice, které žákům zdarma poskytujeme, máme, myslím, ve velice dobrém stavu. A mohu se pochlubit i tím, že na naší škole platíme žákům i pracovní sešity z matematiky, českého a anglického jazyka. Náš rozpočet nám to díky zřizovateli umožňuje,“ říká ředitelka ZŠ Eden v Praze 10 Jana Churáčková.

Taková situace ale zdaleka nepanuje na všech základních školách. Naopak, častěji pracovní sešity platí rodiče. Objednává je zpravidla třídní učitelka za peníze, které od nich vybere.

„Na konci školního roku děti donesou peníze, sešity se objednají a v září dětem rozdají. Cena pro potřeby ročníků prvního stupně se pohybuje kolem tisíce korun na školní rok. Zbytek peněz obvykle zůstává v třídním fondu pro úhradu sportovních, kulturních akcí či pro dokoupení dalšího školního materiálu,“ popisuje praxi finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Dodává, že z finančního pohledu je na věci zajímavé už to, že jsou domácnosti, které za sešity platí, a domácnosti, jejichž dětem je uhradí škola.

Učebnice zdarma si děti předávají

U učebnic funguje systém jejich předávání na všech školách stejně. Praxe je taková, že děti učebnice dostávají na konci školního roku a zároveň odevzdávají své staré učebnice pro nižší ročníky. Na prvním stupni jde o učebnice českého jazyka, matematiky, čtení, prvouky, přírodopisu, vlastivědy a cizího jazyka.

Za to, v jakém stavu je předává dál, zodpovídá žák. Na druhé straně těžko chtít po učebnici, kterou děti používají čtrnáct let v kuse, aby vypadala jako nová. To znamená, že záleží na každé škole a jejím zřizovateli, jakou míru opotřebení učebnic připustí.

V základní škole Eden v Praze 10 to podle Jany Churáčkové funguje takto: „Před předáním učebnic je žáci vyčistí, slepí, zkrátka zachrání, co jde. A pokud je učebnice ve špatném stavu, pak hradí poškození. Na jednu stranu počítáme s určitou životností učebnic, ale tlačíme i na odpovědnost žáků a rodičů za svěřené věci.“

Třídní učitelé mají ceník učebnic a podle poškození vybírají příslušné částky. „Funguje to a nebývá s tím problém. Musím ale zdůraznit, že máme rozpočet, který nám umožňuje udržet odpovídající kvalitu školních pomůcek,“ dodává ředitelka.

Vlastní učebnice můžete za rok prodat mladším dětem

Podle Vladimíra Weisse se s podobnou situací, kdy děti ve škole dostanou neodpovídající školní pomůcky, potýká podstatně více rodičů. Spočítal, jaký je finanční náklad v případě, že rodiče musejí dětem koupit učebnice, protože ty, které jsou zdarma a takzvaně od státu, nelze použít.

„Pro žáka 4. ročníku základní školy vyjde nákup nových učebnic na jeden školní rok zhruba na 575 korun. Učebnice pro český jazyk stojí 70 korun, pro matematiku 105 korun, pro vlastivědu 75 korun, stejně tak pro přírodovědu 75 korun a konečně pro anglický jazyk 250 korun. A podobné jsou ceny pro ostatní ročníky prvního stupně základních škol,“ vypočítává Weiss a dodává, že to sice není málo, ale nejde o závratnou investici, za kterou by děti nestály.

„Privátně nakoupené učebnice se navíc dají příští rok prodat rodičům dětí o rok mladším a tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože začátek každého školního roku je ve znamení zvýšených výdajů domácností spojených s nástupem dětí do školy,“ uzavírá poradce.