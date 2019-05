Principem soutěže je správně zodpovědět 10 až 15 testových otázek z oblastí jako je spoření, inflace, kybernetická bezpečnost, dluhy apod., a to v co nejkratším čase. Na odpovědích spolupracuje celá třída a zadává je do tabletu nebo chytrého telefonu pouze jeden pověřený žák.

Do letošního druhého ročníku soutěže se zapojilo více než 70 tříd základních škol i víceletých gymnázií napříč celou Českou republikou, tj. více než 1400 žáků. Vítězem národního kola se stala kvarta z Gymnázia Benešov. Na testové otázky zvládla odpovědět bez chyby za necelé tři minuty.

Kvíz: Zvládli byste to, co vaše děti?

Oproti prvnímu ročníku se zájem ze stran škol více než zdvojnásobil. „Zvyšující se povědomí a zájem o soutěž ze strany škol, jakožto i o finanční vzdělávání celkově, nás velmi těší. Doufáme, že v příštím roce se jejich počet ještě navýší,“ komentuje Helena Brychová, gestorka finančního vzdělávání a vedoucí finančních projektů České bankovní asociace.

Finanční znalosti Čechů jsou totiž stále průměrné a příliš se nezlepšují. Index finanční gramotnosti, který ČBA pravidelně měří celorepublikovým průzkumem, se dlouhodobě drží okolo hranice 55 bodů ze 100. Slabší jsou ve svých znalostech právě mladší respondenti. „I když je finanční vzdělávání součástí rámcových vzdělávacích programů středních i základních škol, jde o celoživotní záležitost a hodně se učíme také praxí. Samozřejmě, že výchozím bodem je především rodina, ale škola může správné základy upevnit, přinést vysvětlení a rozvinout znalosti na odpovídající úroveň. Důležitou roli ve finančním vzdělávání hrají tedy i učitelé, jejich možnosti v rámci školy a jejich ochota se tématům finanční gramotnosti věnovat,“ dodává Helena Brychová.