Péče o dítě, nebo kariéra? Skloubit můžete obojí, vzkazují personalisté

Česká republika patří ke světové špičce v délce placené rodičovské dovolené. Žena, které se narodí druhý potomek, když jsou prvnímu tři roky, zůstává obvykle doma šest let. Brzdí to však její uplatnění na pracovním trhu.

„Přesto přetrvává trend, kdy žena zůstává na rodičovské klidně i osm let. Do práce se vrací s nízkým sebevědomím a bez znalosti aktuálních trendů. Tomu pak odpovídá pracovní zařazení žen a je to jeden z hlavních důvodů, proč ženy mají v průměru nižší příjmy než muži,“ vysvětluje managing partner personálně-poradenské společnosti Devire Tomáš Surka.

„Rodiče po rodičovské dovolené jsou specifickou skupinou uchazečů o zaměstnání. S ohledem na péči o malé děti nemohou vždy přijmout jakoukoli práci. Například směnný provoz, nedostatek míst v jeslích a ve školkách či dojíždění pro ně představují velké komplikace, především v případech, kdy nemají zajištěné hlídaní,“ uvádí generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.

Problémem je podle ní i určité riziko ztráty kvalifikace za těch několik let, kdy jsou ženy na rodičovské dovolené. Změny, které v pracovních procesech probíhají, bývají mnohdy zásadní a skokové. Zaměstnavatelé se zase často brání jejich přijetí do pracovního poměru, protože se bojí časté absence z důvodu péče o malé děti

I na rodičovské dovolené můžete pracovat

Zejména v době nízké nezaměstnanosti firmy stojí o to, aby se matky vracely do práce dříve než po třech, šesti nebo více letech. Nabízejí proto svým pracovnicím nejrůznější benefity: možnost umístit dítě do firemní či soukromé školky nebo zkrácené úvazky, aby se ženy mohly zapojit do chodu firmy alespoň v částečném režimu.

„Dřívějšímu návratu do práce napomáhají i moderní technologie. Díky internetu, mobilům a počítačům může stále více profesí pracovat na dálku, například ze své domácnosti. Nejedna firma tak nechá například svou účetní, marketingovou manažerku nebo jinou kolegyni, aby využívala home office v maximální možné míře. Pro zaměstnavatele je to lepší varianta než hledat dočasnou náhradu,“ říká Surka.

„Pro firmu vznikají se změnou zaměstnance náklady na výběrové řízení a na zaškolování. Pokud si vychová a vzdělá zaměstnance, je pro ni výhodnější si ho udržet, zvláště za předpokladu, že je s ním spokojená. To platí tím více, čím má žena vyšší pozici a čím specifičtější je odvětví,“ potvrzuje ředitel společnosti J.I.P. pro firmy Jiří Jemelka.

Podle ředitelky ÚP ČR praxe ukazuje, že rodiče dokážou velmi ocenit vstřícný přístup ze strany firem, které jim umožní skloubit rodičovskou a profesní roli a zaměstnavatelé tak mohou získat skutečně loajální zaměstnance. Dřívějšímu návratu z rodičovské dovolené přitom nic nebrání, o rodičovský příspěvek tím nepřijdete. Nárok na rodičovský příspěvek neovlivňuje to, zda jako rodič pracujete. Podstatné je, že musíte zajistit řádnou a celodenní péči o dítě.

„V praxi tedy můžete dítě svěřit třeba babičce, najmout si chůvu nebo využít předškolních zařízení. Pokud se rozhodnete pro jesle či školku u dítěte mladšího dvou let, pak doba, kterou tam potomek stráví, nesmí přesáhnout 46 hodin měsíčně,“ upřesňuje mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Jak nebrzdit svou profesní kariéru

Co ženám s malým dítětem radí odborníci, aby zbytečně nezabrzdily svou pracovní kariéru? „Nadřízení a kolegové zpravidla ocení, když během rodičovské dovolené zůstanete s firmou v pravidelném kontaktu. Důležité je neztratit přehled o dění a sledovat, jak se zaměstnavateli daří ekonomicky, nebo kdo nový se objevil mezi kolegy,“ doporučuje Tomáš Surka a dodává, že je také vhodné nepodcenit přípravu na návrat do práce, být iniciativní a kontaktovat nadřízeného s nástinem své představy o dalším působení v práci.

„U většiny žen na rodičovské dovolené dochází ke ztrátě sebevědomí, zejména v oblasti pracovního uplatnění. Platí i jistá přímá úměra, že čím je žena déle s dítětem či dětmi doma, tím méně si věří při návratu do zaměstnání,“ říká psycholog ze společnosti TCC Tomáš Morávek.

Podle něj je důležité si uvědomit, že jde o přirozený vývoj. I on radí připravovat se na návrat do práce předem. Navštívit své kolegy a kolegyně na pracovišti, promluvit si se šéfem nebo odebírat emailovou komunikaci o dění na oddělení. Pomáhá i změna denního režimu, kdy se matka začnete více orientovat z péče o dítě na vstávání do práce, oblékání do práce.

„Pokud cítíte, že si opravdu nevěříte, zkuste si promluvit s někým, kdo prošel podobnou situací. Ostatně, pokud jste zvládla péči o malé dítě či děti, bývá to nejlepší škola života, jak si umět poskládat priority a umět překonávat různé překážky. A toho si mnozí zaměstnavatelé všímají, kdy mluví o ženách po návratu z rodičovské jako o nejspolehlivějších zaměstnancích, kteří vědí, co chtějí a jsou vysoce motivováni uspět,“ shrnuje Morávek.