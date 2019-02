Chcete se v práci méně stresovat? Tyto tipy vám s tím pomohou

Dlouhodobý stres je jednou z nejrozšířenějších civilizačních nemocí a může přivodit dalekosáhlé fyzické i psychické problémy. Jedním z nejčastějších zdrojů stresu je zaměstnání, a to zejména pro pracovníky ve vedoucích a manažerských pozicích. Podle studie American Institute of Stress a společnosti Gallup zažívá pracovní stres osmdesát procent pracujících a celých čtyřicet procent kvůli němu muselo vyhledat odbornou pomoc.

Tip 1 Naučte se kvalitně odpočívat

Odpočinek je naprostý základ, ale mnoha lidem činí obtíže. Dnešní svět dává leckdy zbytečně velký důraz na aktivně strávený volný čas. Někteří mají pocit, že pokud o víkendu nezajedou na desítky kilometrů dlouhý cyklovýlet, nenavštíví několik památek, nestráví několik hodin v posilovně a neposbírají hromadu jiných zážitků, tak svoje volno promarnili.

Odpočinek je samozřejmě velmi individuální věc, ale je potřeba si uvědomit, že prosté lenošení, kdy vypnete mozek a věnujete se jen nenáročným činnostem, není mrhání časem. Ke kvalitnímu odpočinku samozřejmě významně přispěje i to, když se naučíte ve svém volnu vypínat pracovní mobil a pracovní e-mail zkontrolujete až na konci víkendu. Je zkrátka nutné udržovat hranice mezi pracovním a osobním životem alespoň v době volna.

Tip 2 Ukliďte si kancelář a vezměte si na pomoc diář

Pokud už toho na vás začíná být moc, měl by ke slovu přijít úklid, a to v několika rovinách. Nejprve si v klidu sedněte a udělejte si něco jako mentální úklid. Projděte si v hlavě všechny úkoly, které vás čekají, a odpovězte si na otázku, zda je opravdu musíte udělat sami, nebo zda by nebylo možné je svěřit kolegům.

Jiří Jemelka Vystudoval VŠB-TU Ostrava, obor Management a Ekonomika



Dálkově studoval na Impac University v USA, obor Operations Organization.



15 let se věnuje podnikovému a marketingovému poradenství. Jiří Jemelka

Šéfové firem a manažeři mají často s delegováním práce problémy. Chtějí mít nad všemi procesy kontrolu, chtějí ukázat, že vše zvládnou, někdy jen podceňují schopnosti svých zaměstnanců. Bohužel tím často brzdí rozvoj firmy a navíc na sebe kladou zbytečnou zátěž, která je následně zahltí a začne stresovat.

Poté, co si tyto věci ujasníte, vezměte si na pomoc diář a veškeré úkoly si roztřiďte: sepište si ty, které můžete delegovat na jiné, urgentní a opravdu důležité a ty, co mohou počkat. Tímto způsobem ulevíte zahlcené mysli a zjistíte, jakou prioritu jednotlivé úkoly mají. Následovat by měl i úklid v pravém slova smyslu, tedy úklid vašeho pracovního prostoru. Zaneřáděný stůl nejen odvádí pozornost, ale negativně působí i na psychiku.

Tip 3 Jděte se projít a dýchejte

Jakmile pocítíte, že na vás začíná v práci doléhat stres, udělejte si co nejdříve přestávku a jděte se projít ven. Fyzická aktivita totiž podle vědců pomáhá našemu mozku vypořádat se se stresem. Krátká procházka vám udělá ještě lépe, pokud venku svítí slunce. Sluneční svit snižuje v našem organismu hladinu hormonu kortizolu, který vzniká právě vlivem stresu, a naopak zvyšuje hladinu hormonu serotoninu, jež navozuje dobrou náladu a psychickou pohodu.

Účinným pomocníkem při odbourávání stresu jsou také dechová cvičení. Zkuste si během práce najít pravidelně dvě až tři minuty, kdy se jen v klidu posadíte a zkusíte pořádně zhluboka dýchat. Soustřeďte se na svůj dech a zkuste se nadechovat a vydechovat v pravidelném rytmu. Zklidníte se a ještě svému mozku dopřejete řádné okysličení.

Tip navíc I židle je důležitá

Kupte si pohodlnější židli. Možná to zní překvapivě, ale jedním z poměrně častých spouštěčů pracovního stresu je fyzické nepohodlí.