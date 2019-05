Práce za 50 tisíc měsíčně. Ženy na rodičovské se podceňují zbytečně

Po návratu z rodičovské se ženy mnohdy setkají s otázkou: Co jste dělala poslední tři roky? Odpověď často bývá, že nic. Žena se „pouze“ starala o děti a domácnost. Jenže činnosti, které nejen matky, ale i otcové, na rodičovské dovolené vykonávají, by mnohokrát v životopise obstály.

Rodinný svaz proto připravil speciální dotazník. Ten má přimět samotné rodiče uvědomit si hodnotu činností, které v rodině vykonávají. Vybízí je, aby vyplnili, kolik minut denně jim zabere například příprava jídla, péče o dítě, vzdělávání, úklid, praní, žehlení, hry s dětmi či jejich rozvoz do kroužků.

Pracovníci svazu se pokusili jednotlivé činnosti ocenit podle ceníků specializovaných firem. Pokud by rodič za jednotlivé úkony dostával stejné peníze, přišel by si při dvaceti odpracovaných dnech za měsíc na 51 tisíc korun.

„Výsledná suma samozřejmě nedokáže vyjádřit to nejdůležitější – budování vztahu s blízkými a budování hodnot,“ upřesnila Marie Oujezdská z Rodinného svazu ČR. „Pokud by tyto práce vykonávala najatá agentura, šlo by o výkon. Propočtem chceme ukázat, jak je péče matek a otců o rodinu nedoceněná a jak malou společenskou prestiž má,“ dodala. Podle ní klesá ženám na rodičovské sebevědomí, což jim při hledání práce může uškodit.

S nepochopením se setkávala i pětinásobná maminka Lenka Mužná. „Občas okolí nechápalo, proč mám tolik dětí, a ne všichni práci matky na mateřské docenili, někteří mi dali najevo, že mrhám talentem, protože jsem „jen“ s dětmi doma,” vzpomíná žena, která se živila jako učitelka. „S občasnými odsudky okolí jsem se vyrovnala. Mateřství vnímám jako něco důležitého a ze všeho, co dělám, mi dává největší smysl.”

Dotazník například rodičům ukazuje, že za běžnými činnostmi se ukrývá hned několik dovedností. Ty by po rodičovské dokázaly plnohodnotně uspět v nejednom životopise. U přípravy jídla je to kreativita, zručnost a hospodárnost. U toho nejčastějšího, což je péče o dítě, jsou to pedagogické dovednosti, trpělivost či v dnešní době ceněná odolnost vůči stresu.

Za přípravu jídla by si agentura nebo chůva řekli 97 korun na hodinu, péče o dítě pak vyjde ještě dráž. Rodič má ale podle údajů Svazu po rozpočítání rodičovských příspěvků za hodinu pouhých 26 korun. Mnohdy ale pro plynulé fungování domácnosti dělá několik činností zároveň.

Na rodičovské jsem získala nové schopnosti

Podle dětské klinické psycholožky Ludmily Trapkové fungování rodiny zcela zásadně ovlivňuje zdravý vývoj jedince, jeho schopnost založit rodinu a vychovat vlastní děti k plné dospělosti. V posledních letech vnímá oslabování mateřství a přirozeného instinktu přizpůsobovat se dítěti. Podle ní sílí tlak společnosti na to užívat si života a neztratit kariéru.

Rodičovská dovolená podle ní ale ztraceným časem není „Zůstávat doma s dítětem tři čtyři roky se rodičům vyplatí – když se dětem dobře věnují, dítě se rychle a zdravě vyvíjí a sebevědoměji se osamostatňuje,“ doplňuje Trapková.



U některých žen probudí rodičovská dovolená takřka manažerské schopnosti. Příkladem je Ivana Horáková. Matka tří dětí strávila s dětmi doma deset let. Poznámky okolí o spoustě volného času ignorovala a realizovala se podle svého. Synovi vymýšlela pohádky, naučila se organizovat si život tak, aby měla čas na sebe, děti, manžela i práci kolem nového domu.

Přestože je vystudovaná pedagožka, do školství se vracet nechce. Výchovu dětí považuje za svůj nejsmysluplnější projekt. „Nic se tomu nevyrovná. Ani kariéra, vzdělávání, cestování nebo zážitky. Koneckonců i v péči o děti může být občas docela dost adrenalinu,“ uzavírá.