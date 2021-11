1. října 1995 se změnila pravidla pro pobírání rodičovského příspěvku. Do té doby maminky s dětmi mohly zůstávat doma do tří let, od roku 1995 si rodičovskou mohou protáhnout do čtyř let dítěte. Vztahovalo se to na všechny děti, kterým bylo méně než tři roky. To znamená na děti narozené od roku 1992.



Výsledky také naznačují, že dívky s matkami bez maturity v důsledku reformy mnohem častěji zůstávají v dospělosti jako ženy v domácnosti, tedy bez zaměstnání.