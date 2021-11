Každé desáté dítě zažívá násilí v rodině. Třetina by doma nic neměnila

Zveřejněná data jsou v pořadí třetí částí dat ze sociologické studie Mladé hlasy. Všechny části potvrzují, že jedním z hlavních kriterií, které ovlivňuje odpovědi dětí je finanční zajištění rodiny a její složení.

„Vztahy dětí s rodiči jsou obecně velmi dobré, lehké zhoršení uvádějí starší děti, které ale zároveň více oceňují schopnost rodičů naslouchat. Děti z příjmově slabších rodin svým rodičům méně důvěřují,“ uvádí v tiskové zprávě mluvčí UNICEF Lenka Čtvrtečková.

S matkou mívají děti lepší vztahy než s otcem. 62 procent dětí označilo svůj vztah s maminkou jako velmi dobrý. „Výrazně méně se tato odpověď vyskytovala u dětí z učilišť a dětí z příjmově slabších domácností,“ sdělila Čtvrtečková. Na Moravě děti označovaly svůj vztah s matkou jako průměrný častěji než v jiných regionech.

Dobrý vztah s matkou mají děti nejčastěji, protože je má ráda, a oni ji milují. V případě špatného vztahu s matkou jsou na vině nejčastěji hádky a rozdílné názory.

Pozitivně hodnotilo svůj vztah s otcem hodnotily tři čtvrtiny dětí, jako velmi dobrý 49 procent. „Častěji si dobré vztahy chválí děti na gymnáziích a z malých měst do 1 000 obyvatel,“ uvedla Čtvrtečková a doplnila, že se zde ukazuje i rozdíl ve finanční situaci rodin. „Zatímco 64 procent dětí z příjmově silnějších domácností hodnotilo vztah s otcem velmi pozitivně, u domácností se slabšími příjmy se jednalo pouze o 16 procent,“ doplnila.

Na otci děti nejčastěji vyzdvihovaly jeho lásku, schopnost naslouchat nebo že je učí nové věci. Ke špatným vztahům vede chování otce, například když jim nadává, nebo je nespravedlivý.

Hádky a křik v rodině zažívá polovina dětí

Procento dětí, které v rodině zažívá hlasité hádky a řev mírně kleslo, je jich asi polovina. Ještě v roce 2017 to bylo 61 procent. V domácnostech dětí, kteří bydlí na vesnicích, se křik vyskytuje častěji, než u dětí z větších měst.

Devět procent dětí vypovědělo, že u nich doma hádky eskalují v násilí. „Výrazně převládaly děti z příjmově slabších domácností a z rodin s 3 a více dětmi,“ uvedla Čtvrtečková. I v této kategorii to je ale pokles. Ještě v roce 2017 o násilí vypovídalo 14 procent dětí.

Z většiny děti křik i bití odsuzují. Nejčastěji k tomu dochází při hádkách rodičů nebo sourozenců.

Třetina dětí by v rodině nic neměnila

Nelhat, dobře se učit a pomáhat druhým. To jsou hodnoty, které se rodiče nejčastěji snaží vštěpovat svým dětem. Ve své rodině by neměnila vůbec nic jedna třetina dětí, nejčastěji z úplných a vysoko příjmových rodin. Naopak ostatní děti by změnu uvítaly. Pětina by si přála, aby byli rodiče víc doma, 13 procent by chtělo, aby pro ně měli rodiče větší pochopení.

„Naslouchat dětem, vážně se zajímat o jejich názory. To je princip výzkumu Mladé hlasy a také nejdůležitější závěr části, která se týká vztahů v českých rodinách,“ řekla výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Na otázky, které výzkumníci získávali osobními rozhovory, odpovídalo 426 dětí ve věku od 9 do 17 let v období od července do září 2021. Děti představují reprezentativní vzorek. Při jejich výběru bylo nahlíženo na pohlaví, proporční zastoupení krajů, velikost obce, složení rodiny i vzdělání rodičů. Výzkum prováděla agentura STEM/MARK.