Český unikát: matky jsou dlouho doma s dětmi, některé až osm let

Podnikatelka Lenka má osmnáctiměsíčního syna. Práce ji baví a hlavně díky ní do rodinného rozpočtu přináší mnohem víc peněz, než pokud by zůstávala doma s dítětem a pobírala státní příspěvky. Zároveň ale přiznává, že ji to stojí pěkné nervy.

„Syna si s sebou brávám do kanceláře. Taky mám velké štěstí, že máme babičku, která je v případě potřeby po ruce, a velkou část práce můžu udělat doma. Přesto bych uvítala, kdybych ho mohla na pár hodin svěřit do školky, jeslí nebo podobného zařízení,“ svěřuje se třicetiletá žena. „Někomu by to mohlo připadat jako zanedbávání, ale my i tak se synem podnikáme spoustu aktivit,“ zdůrazňuje.

Pro ni je podpora zařízení umožňujících matkám rychlejší návrat na pracovní trh dokonce důležitější než aktuální debata vlády, jestli zvýšit rodičovský příspěvek o 80 tisíc korun jen na děti narozené od roku 2020, nebo na všechny do čtyř let.

Mezi matkami z jejího okolí je však výjimkou. Experti se shodují, že Češky zůstávají s dětmi doma v mezinárodním srovnání skutečně dlouhou dobu. Na jednu stranu štědrý systém umožňuje užívat si čas s dítětem a spousta matek by to ani jinak nechtěla, na druhou stranu matky na velmi dlouhou dobu vzdaluje trhu práce.

„V okamžiku návratu na pracovní trh se ženy potom často potýkají se ztrátou velké části pracovního lidského kapitálu a pracovních návyků,“ konstatuje autorka studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu Barbara Pertold-Gebicka.

Podle ní typická česká matka se dvěma dětmi stráví na rodičovské dovolené šest až osm let. Příspěvek na jedno dítě totiž může pobírat až do čtyř let jeho věku.

Pro srovnání: v sousedním Rakousku rodiče pobírají příspěvky do dvou let dítěte a zaměstnanost matek se tam pohybuje nad evropským průměrem. Naopak v Česku je zaměstnanost žen s malými dětmi jedna z nejnižších.

Ve Velké Británii ženy typicky doma s dítětem před nástupem do práce tráví jeden rok. Podporu od státu mají rozdělenou na dva příspěvky po 26 týdnech. Jde o běžnou a dodatečnou mateřskou dovolenou. První příspěvek se od Česka příliš neliší. U nás se klasická mateřská vyplácí po dobu 28 týdnů. Zásadní rozdíl je však právě v následné rodičovské.

Kratší doba, větší podpora

„V Británii mateřská, respektive rodičovská končí v roce dítěte. To neznamená, že se všechny maminky vracejí do práce, některé zvolí možnost zůstat s dítětem doma a rodinu živí otec, případně je s dítětem doma otec a do práce chodí matka. Ale ve velké části rodin pracují oba rodiče od jednoho roku věku dítěte a s tím je spojená i větší nabídka chův, jesliček, miniškolek a podobných zařízení, než jakou máme k dispozici v ČR,“ popisuje svou zkušenost vědkyně Blanka Collis z doby, kdy působila na univerzitě v Oxfordu.

Srovnání Jak dlouho jsou matky doma s dětmi v zahraničí Rakousko - Mateřskou pobírá matka 16 až 20 týdnů, na rodičovskou má nárok do doby, než dítě dosáhne dvou let.

Mateřskou pobírá matka 16 až 20 týdnů, na rodičovskou má nárok do doby, než dítě dosáhne dvou let. Švédsko - První stát, který rodičovský příspěvek zavedl. Nyní se vyplácí po dobu 480 dnů, z toho 60 dnů musí vyčerpat druhý rodič, aby se oba povinně vystřídali.

První stát, který rodičovský příspěvek zavedl. Nyní se vyplácí po dobu 480 dnů, z toho 60 dnů musí vyčerpat druhý rodič, aby se oba povinně vystřídali. Německo - Rodiče mají ze zákona povinnost mateřskou čerpat aspoň dva měsíce. Příspěvek mohou pobírat celkem tři roky, z toho 12 měsíců lze vybírat postupně až do osmého roku věku dítěte.

- Rodiče mají ze zákona povinnost mateřskou čerpat aspoň dva měsíce. Příspěvek mohou pobírat celkem tři roky, z toho 12 měsíců lze vybírat postupně až do osmého roku věku dítěte. Slovensko - Mateřská zde trvá 34 týdnů, následnou rodičovskou může matka nebo otec pobírat do tří let věku dítěte.

„Myslím, že v Česku je také matka vracející se do práce dříve než ve třech letech dítěte vnímána negativně, kdežto v Británii se respektuje osobní volba rodičů, jestli být s dítětem doma déle, nebo jít do práce,“ doplňuje Collis.

A například Francouzky mají v případě prvního a druhého dítěte nárok na šest týdnů před porodem a dalších deset týdnů po porodu. Při třetím dítěti se doba nároku na příspěvek prodlužuje o deset týdnů.

Následnou rodičovskou pobírá jeden z rodičů, a to po dobu šesti měsíců u prvního dítěte, u dalších dětí se doba prodlužuje. Pakliže se matka s otcem vystřídají, můžou dohromady dostávat rodičovský příspěvek u prvního dítěte rok.

Obecně však má Francie rozšířenou síť zařízení zajišťující péči o děti už od tří měsíců věku.

Češky si také mohou vybrat variantu kratšího – a s tím i vyššího – čerpání příspěvku, jenž v současné době dosahuje celkové výše 220 tisíc korun.

Většina žen však volí variantu tříletého pobytu s jedním dítětem. I když v posledních deseti letech se průměrná doba pobytu na rodičovské o něco zkrátila. Podle ekonomky Barbary Pertold-Gebicke se před rokem 2008 matky průměrně vracely do práce po 3,3 roku po narození nejmladšího dítěte. Po roce 2008 se průměrná doba návratu do práce snížila na 2,8 roku. Tehdy totiž rodiče začali mít možnost si délku pobírání příspěvku i v průběhu rodičovské zkracovat nebo prodlužovat.

Chybí jesle a školky

Že v Česku chybí vhodné podmínky k tomu, aby se ženy mohly vrátit do práce, si uvědomuje i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Právě proto podporuji částečné pracovní úvazky a prosazuji jesle. Chci je ukotvit v zákoně, aby byly dostupnější, zvýšila se jejich kvalita a vyřešilo se jejich stabilní financování,“ slibuje ministryně.

O takzvané dětské skupiny a mikrojesle, které jsou určené k opatrování nejmenších dětí, vzrůstá zájem. Ale peníze na ně jdou z evropských fondů, které příští rok zaniknou. Maláčová chce proto zajistit jejich spolufinancování ze státního rozpočtu.

V současné době však ani není jisté, jestli se jí podaří prosadit slibovaný záměr zvýšit rodičovský příspěvek o 80 tisíc na všechny děti do čtyř let věku, který by zatížil rozpočet o 11 miliard navíc. Jasno o tom bude už tento měsíc.