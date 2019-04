Stát a podpora rodičů. Na co máte nárok, kde žádat a kolik můžete dostat

A. DÁVKY PRO VŠECHNY RODIČE

Porodné

Dává se jen na první dvě děti a mají na něj nárok rodiny jen do určité výše příjmu. Za porod prvního dítěte dostane rodina 13 tisíc korun a týká se jen rodin s čistými příjmy do 20 817 korun měsíčně. Za porod druhého dítěte je nárok na 10 tisíc korun, pokud je hranice rodinných příjmů pod 25 515 korun (podle toho, kolik let je v té době prvorozenému, může být strop až 26 225 korun). Přihlíží se k příjmům za kalendářní čtvrtletí před čtvrtletím, ve kterém se dítě narodilo. Do příjmů se přitom nezapočítává rodičovská ani přídavek na dítě.

Loni se na porodném vyplatilo 175 milionů korun a dostalo ho 15,5 tisíce rodičů.

Přídavek na dítě

Je odstupňovaný podle věku dětí (do 6 let – 500 korun měsíčně, 6 až 15 let – 610 korun, 15 až 26 let – 700 korun) a náleží rodinám do určité výše rodinných příjmů. Například úplná rodina s předškolákem na něj dosáhne s čistými měsíčními příjmy pod 20 817 korun, pokud mají ještě školáka, tak se strop posouvá na 26 595 korun. Pokud v rodině aspoň jeden rodič pracuje, je příspěvek zvýšený o tři stovky na dítě. Na děti po patnáctém roce se příspěvek bere, jen pokud je dítě nezaopatřené, tedy stále chodí do školy. Vyplácí ho stejně jako porodné úřad práce.

Měsíčně stát vyplatí zhruba 225 tisíc přídavků (stav v únoru 2019). Za celý loňský rok přídavky stát přišly na 2,5 miliardy korun.

B. PODPORA PRO PRACUJÍCÍ RODIČE

Otcovská poporodní péče

Dávku vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, dostává se jeden týden a její čerpání je nepovinné. Otec v té době nechodí do práce. Nemusí tak čerpat svou regulérní dovolenou. Nastoupit na ni může během šesti týdnů počínaje dnem narození dítěte. Výpočet otcovské je stejný jako u mateřské – vyplácí se 70 procent redukované mzdy (přesněji denního vyměřovacího základu).

Například muž s průměrnou mzdou 30 tisíc korun dostane celkem 4 837 korun. Podmínkou je účast otce na nemocenském pojištění – u zaměstnanců ho platí automaticky zaměstnavatel, živnostník ho musí platil aspoň tři měsíce před nástupem na otcovskou.

Dávka je nová, zavedla se v únoru 2018. Z dosavadního zájmu vyplývá, že ročně přijde stát na 240 milionů korun, přičemž ji využívá zhruba čtyři tisíce otců měsíčně.

Daňová sleva na děti

Odečítá se od daně z příjmů a sleva na každé dítě stoupá s počtem dětí v rodině: na jedno dítě činí 15 204 korun ročně (1 267 Kč měsíčně), na druhé dítě 19 404 korun (1 617 Kč) a na třetí a každé další 24 204 korun (2 017 Kč). Pokud rodič platí nízkou daň z příjmů a slevu by tak ani nevyužil celou, sleva se mění na tzv. bonus, zjednodušeně vratku.

Příklad: vypočtená daň za rok je 10 tisíc Kč, rodič má jedno dítě – stát mu doplatí 5 204 Kč. Ve formě vratky může ale dostat dohromady max. 60 300 Kč ročně, bez ohledu na počet dětí. Aby na vratku dosáhli jen ti, kteří pracují, je podmínka vydělávat alespoň 80 tisíc korun ročně.

Daňová sleva na školkovné

Na každé dítě, kterému rodiče platí pobyt v předškolním zařízení (stravování se nezapočítává), si mohou odečíst od daně z příjmů 13 350 korun ročně. Rodiče musí dodat zaměstnavateli nebo k daňovému přiznání (OSVČ) potvrzení ze školky.

Příklady dávek

Mateřská a rodičovská se často pletou. Na první dávku mají nárok jen ti, kteří předtím byli nemocensky pojištěni (nejde o zdravotní pojištění), a dávka se odvíjí podle výše dosavadních příjmů. Po šesti měsících následuje rodičovský příspěvek, který je pro všechny stejný – nyní 220 tisíc korun. Liší se jen rychlost jeho čerpání, nejdéle ho jde čerpat čtyři roky.



ZAMĚSTNANKYNĚ

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) se počítá z platu za posledních 12 měsíců a vyplácí ji ČSSZ. Před nástupem musela být žena alespoň devět měsíců v posledních dvou letech nemocensky pojištěná. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů (6,5 měsíce), u dvojčat a vícerčat 37 týdnů. Na mateřskou se nastupuje nejméně šest a nejvýše osm týdnů před termínem porodu.

Rychlost čerpání rodičovského příspěvku (vyplácí úřad práce) si může žena zvolit, nejrychleji lze měsíčně čerpat 7 600 korun nebo tolik, kolik brala na mateřské, pomalejší čerpání je možné. Každého čtvrt roku se dá rychlost měnit.

Příjem Mateřská 15 tisíc Kč 10 380 Kč 30 tisíc Kč 20 730 Kč nad 100 tisíc 40 080 Kč

PODNIKATELKA (OSVČ)

Na mateřskou má nárok, jen pokud si platí nemocenské pojištění – to je u OSVČ nepovinné. Platit ho musí alespoň devět měsíců za poslední dva roky, z toho šest měsíců v posledním roce. V době pobírání mateřské nesmí žena podnikat.

Rodičovská Pokud předtím měla žena nárok na mateřskou, je to stejné jako u zaměstnankyň. Pro oba případy také platí, že čerpání lze zrychlit, pokud byl nemocensky pojištěný i otec a měl vyšší příjem.



Příjem měsíčně Mateřská 15 tisíc Kč 5 670 Kč 30 tisíc Kč 10 380 Kč nad 185 tisíc Kč 36 750 Kč

NEZAMĚSTNANÁ NEBO STUDENTKA



Pokud žena neplatila nemocenské pojištění, nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemá. Mateřská odpadá, vyplácí se rovnou rodičovský příspěvek, a to hned po narození dítěte. Rodiči bez nároku na peněžitou pomoc v mateřství úřad práce měsíčně vyplatí maximálně 7 600 korun (rodiči vícerčat 11 400 korun).

Celkových 220 tisíc korun (u vícerčat 330 tisíc korun) tak nejrychleji vyčerpá za 29 měsíců, z toho poslední měsíc bude dávka činit pouze 7 200 korun.

OTEC NA MATEŘSKÉ / RODIČOVSKÉ

Mateřskou může pobírat i muž, ale až od sedmi týdnů věku dítěte, takže ji může čerpat maximálně 22 týdnů. Musí uzavřít písemnou dohodu s matkou. Stejně jako u matky je podmínkou, že si platil (nebo za něj zaměstnavatel odváděl) nemocenské pojištění. Výše mateřské se pak počítá od výše jeho platu/příjmů (OSVČ).

Na mateřskou navazuje rodičovský příspěvek, pravidla jsou stejná jako u matky zaměstnankyně/podnikatelky. Na rodičovské se může střídat otec s matkou, nejkratší doba střídání je jeden týden.