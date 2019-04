Rodičovskou zvýší o 80 tisíc, ale komu? Podoba mateřské stále není jasná

„Až bude vláda koncem května schvalovat materiál k rozpočtu na příští rok, musíme v tom mít v koalici jasno a jít do Sněmovny jednotní,“ řekla MF DNES ministryně financí Alena Schillerová (ANO).



Maláčová slibuje, že udělá všechno pro to, aby se přidání netýkalo jen rodičů dětí narozených po 1. lednu příštího roku. „Navýšení rodičovského příspěvku by se mělo týkat co nejvíce rodičů. Mou preferovanou variantou je samozřejmě ta, aby na vyšší rodičovský příspěvek dosáhli i ti, kdo mají nejmladší dítě do čtyř let věku,“ sdělila Maláčová.

Má to však háček. Zvýšení dávky jen na děti narozené po roce 2020 by stálo příští rok tři miliardy navíc, navýšení pro širší skupinu rodičů více než 11 miliard. Do budoucna stát utratí za rodičovskou o osm miliard ročně víc než dnes.

Petice za přilepšení pro všechny

Varianta, že by si přilepšili jen rodiče, kteří přivedou na svět potomka až od příštího roku, vyvolala velkou vlnu kritiky. Matkám a otcům přišlo nespravedlivé, že by jedna skupina rodičů měla dostávat stejnou dávku o 80 tisíc korun nižší.

„Rodičák mi končí v dubnu 2020. Říkala jsem si, že kdybych dostala 80 tisíc, mohla bych s mladším dítětem zůstat o něco déle doma. Bude před létem, a to je komplikované, mít děti doma a nastoupit do práce,“ popsala Martina Michalová, jedna z autorek petice za vyšší rodičovskou. V tuto chvíli ji podepsalo 30 tisíc lidí, koncem dubna ji předají vládě.

Aktuální výše rodičovského příspěvku je 220 tisíc korun. Naposledy se zvyšoval v roce 2008.

Původně měla stoupnout výše rodičovského příspěvku o 40 tisíc korun s tím, že stát časem dalších 40 tisíc přidá.

Ministryně sociálních věcí Maláčová pak rodičům slíbila, že od roku 2020 dostanou rovnou 80 tisíc všichni, kdo mají dítě do čtyř let a ještě příspěvek pobírají. Respektive, dostanou jej na nejmladší dítě. Pokud se v průběhu pobírání matce narodí další miminko, předchozí příspěvek se ruší a matka jej začne znovu pobírat na novorozence.

V polovině března však Maláčová rozčilila velkou část rodičů, když oznámila, že se na koaličním jednání úspěšně dohodli na růstu rodičovské jen na děti narozené po roce 2020. Po vlně kritiky zase otočila a znovu slíbila, že udělá vše pro to, aby byla vyšší rodičovská vyplacena i zpětně. Jinak se totiž může stát, že po Vánocích se budou nastávající rodičky snažit porod oddalovat až do nového roku.

„Je také důležité zmínit, že je nutné mít na zvolenou variantu peníze v rozpočtu. Jednám s vládními kolegy o možnostech úspor a dále bude také nutná revize sociálních dávek,“ upozornila ministryně financí Schillerová.

Zvýšení daní

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve svém rozpočtu potřebné miliardy nemá. Maláčová má několik návrhů, kde peníze získat. „O digitální dani už jsme koaličního partnera přesvědčili a je jen zapotřebí dojednat, jaké parametry by tato daň měla. To jsou příjmy pro státní rozpočet v řádu jednotek miliard. Ministerstvo financí už také oznámilo, že chce zvýšit spotřební daň na tabák, cigarety, hazard a líh. S tím rozhodně souhlasíme,“ vyjmenovala ministryně.

ČSSD chce více peněz do rozpočtu získat rovněž zdaněním bank. Strana si spočítala, že by zdanění bankovních aktiv mělo přinést do státního rozpočtu 14 miliard. „Právě z výnosů bankovní daně by se dal třeba zvýšený rodičovský příspěvek financovat,“ řekla Maláčová.

O zdanění bank měla ČSSD jednat s hnutím ANO na pondělní koaliční radě. Premiér Andrej Babiš (ANO) setkání zrušil, podle svých slov z časových důvodů.

Příspěvek i pro babičku

Aby peripetií kolem zvyšování rodičovského příspěvku nebylo málo, s dalším nápadem na jeho podobu v uplynulých dnech přišla KDU-ČSL. Předseda strany Marek Výborný navrhuje, ať na něj mají nárok také prarodiče.

„Cílíme tím na dvě věci. Zaprvé na lepší skloubení profesní dráhy ženy-maminky, která by se mohla věnovat studiu nebo kariéře,“ nastínil Výborný. „Zadruhé bychom tím mohli vyřešit nezaměstnanost žen nad padesát let, která je v této skupině relativně vysoká,“ doplnil poslanec.

Zatím mají nápad v hrubých rysech. Výborný předpokládá, že jej do tří měsíců rozpracují a novelu zákona předloží společně s poslankyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou, která se podobný návrh už jednou snažila prosadit.

Přesnou podobu návrhu ještě musí vyřešit. Jestli by si rodičovskou mohla matka s babičkou rozdělit, nebo by ji mohla pobírat jen jedna z nich, ještě rozhodnuto nemají. Určitě by ale příspěvek nemohly pobírat obě dohromady.

Rodičovskou momentálně dostává 280 tisíc rodičů a stát za ni ročně vyplatí 25 miliard korun.

„Od zvýšení rodičovského příspěvku si ale neslibujme vyšší porodnost. To by musela být částka příspěvku alespoň o řád výš, pak by se zřejmě efekt dostavil,“ míní ekonom Lukáš Kovanda. Podle něj by ke zvýšení porodnosti pomohly spíše systémové změny, jako je větší počet školek nebo častější vypisování částečných úvazků.

Rodičovský příspěvek se matce vyplácí po skončení peněžité pomoci v mateřství. Někdy se rodičovská s mateřskou zaměňují, ale jsou to dvě odlišné dávky. Mateřská se vyplácí obvykle po dobu půl roku a má na ni nárok žena platící si nemocenské pojištění.