Nenaleťte slevám a seznamte se s triky obchodníků

Pan Jaroslav si z internetového obchodu objednal svářečku s 35% slevou. Následně však zjistil, že v jiných obchodech nabízejí stejný výrobek za stejnou cenu bez slevy. Typický problém, se kterým se zákazníci po akcích typu Black Friday obracejí na poradnu spotřebitelské organizace dTest. A co na to odborníci? „Každý prodejce si může prodejní ceny nastavit volně dle svého uvážení nezávisle na konkurenci. Ani stát do této sféry nesmí nijak zasahovat a ceny regulovat, pomineme-li opatření směřovaná vůči monopolním či oligopolním prodejcům,“ vysvětluje ředitelka dTestu Eduarda Hekšová. Podobné jednání tedy není možné nijak postihnout.

Při nákupu v e-shopu máte samozřejmě výhodu, že zboží můžete v zákonné lhůtě vrátit, a to bez udání důvodu. Ale pokud jste nakupovali v kamenné prodejně, vrácení možné není.

Klamavé obchodní praktiky jsou zakázány

Ze zákona se prodejce nesmí dopouštět klamavé obchodní praktiky. Tedy například uvádět nesprávné či nepravdivé informace ohledně ceny, způsobu výpočtu ceny anebo existence konkrétní cenové výhody, pokud taková informace vede spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, kterou by jinak neučinil.

Podle zkušeností expertů dTestu se u slevových akcí mnohdy jedná pouze o marketingové triky, jejichž cílem je nalákat spotřebitele, aby více nakupoval, aniž by mu prodejce skutečně slevu poskytl. „V tomto ohledu se prodejci bohužel poměrně často pohybují na hraně zákona. Známé jsou praktiky, kdy před začátkem slevového období ceny navýší, aby poté mohli nalákat zákazníky na velké slevy. Ve finále tak nakoupí zboží za cenu stejnou (někdy i vyšší), než za jakou by ho nakoupili bez slevy,“ upozorňuje ředitelka dTestu. Obezřetnost je tedy na místě.

Zákazník má svá práva

Vidina výhodného nákupu vypíná kritické posuzování Nakupování ve slevách nám velice často dává uspokojivý pocit zisku s nízkou investicí. Do jisté míry je to normální, jedná se o evoluční princip. Vytvářet zásoby, dříve tedy lovit, je vlastně přirozená potřeba přežití. Doba se ale změnila. Potřeba vytvářet zásoby i v době hojnosti je vnitřně zakořeněná reakce na obavy z nedostatku. Při rozhodování o koupi výrobku v obchodě dochází k mnoha vlivům. Řadu z nich si ani neuvědomujeme a snadno tak podlehneme reklamním či marketingovým lákadlům. Ty jsou dobře osvědčené, jednak výzkumy a hlavně spotřebitelskou praxí. Chováme se často vysoce iracionálně. Někdy nám dokonce vidina výhodného nákupu vypne kritické posuzování situace. Takovým „vypínačem“ bývá informace o vysoké slevě výrobku nebo časově podmíněné slevě. A tak si vkládáme do nákupního košíku položky, které ani nepotřebujeme, ale vytváří dojem výhodné koupě. Tak jako radí dietologové nenakupovat hladoví, měli bychom si vzít s sebou na nákup racionálního rádce, který umí počítat a pomůže nám odpovídat na otázky, zda je to opravdu výhodný nákup nebo zda zboží opravdu potřebujeme. Zdroj: Tomáš Morávek, psycholog

V poradně dTestu řešili v rámci Black Friday slev i řadu problémů ohledně dodání zlevněného zboží. „Prodejci například spotřebitelům tvrdí, že měli na Black Friday vyhrazený omezený počet kusů a protože tento množstevní limit přesáhli, mohou zboží spotřebiteli doručit pouze za plnou cenu.“ uvádí Eduarda Hekšová a dodává: „V tomto případě jde o klasické klamání spotřebitele a spotřebitel může trvat na dodání zboží za původně ujednanou cenu v rámci slevové akce.“

Stejně tak pokud vám v obchodě nepřijali reklamaci nefunkční televize s tím, že na výrobky v akci se záruka nevztahuje, není to pravda. I na zlevněné zboží platí standardní dvouletá záruční doba, kterou prodávající nemůže nijak omezit. „Výjimka se vztahuje pouze na situace, kdy si spotřebitel koupí zlevněné zboží s vadou, o které byl prodejcem předem řádně informován. Tak ztrácí možnost reklamovat dané zboží, ale týká se to pouze popsané vady,“ upřesňuje Eduarda Hekšová. Pokud by obecně prodejce odmítal přijímat do reklamace výprodejové zboží, dopouštěl by se tak přestupku podle zákona o ochraně spotřebitele.

Česká obchodní inspekce Black Friday kontroluje

Česká obchodní inspekce v minulých letech ve dnech Black Friday prováděla mimořádné kontrolní akce. Jejich cílem bylo ověřit, zda byly uváděné slevy poskytovány v souladu se zákonem. Nejčastější pochybení se týkalo výpočtu konečné ceny za prodávané zboží, spotřebiteli byla často účtována u pokladny cena vyšší, než obchodník avizoval.

„Typickým příkladem porušení zákona byla kontrola provozovny ve Velkém Meziříčí. Inspektoři do kontrolního nákupu zahrnuli žehličku, výrobek deklarovaný jako TOP PRODUKT v rámci reklamní akce Black Friday. Avizovaná cena byla prodávajícím stanovena ve výši 1 799 Kč, skutečně účtovaná cena však byla 2 499 Kč. Tímto jednáním byl spotřebitel poškozen ve výši 700 Kč a s prodejcem bylo zahájeno správní řízení,“ uvádí mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Pokud prodejce slevu u pokladny neodečte, případně vypočítá nesprávně, máte nárok požadovat zboží za inzerovanou částku. „S reklamací ceny byste rozhodně neměli otálet, zpětně se domáhat vrácení rozdílu v ceně je velmi složité,“ doporučuje ředitelka dTestu.

Pokud nechcete na slevu naletět, zodpovězte si devět jednoduchých otázek, které pro vás připravil analytik společnosti Broker Trust Dušan Šídlo.

Devět otázek jako obrana proti záludnostem slev

1. Mám jasno?

Vyrazit na slevy se vyplatí, když máte jasnou představu, co chcete koupit. Rozhodně se při nakupování neřiďte pocitem: „Přeci to tu nenechám, když je to tak levné“. Zpravidla pak člověk nakoupí zbytečnosti.

2. Nemají jinde lepší nabídku?

To, že obchodník nabízí zboží se slevou 50 procent, ještě neznamená, že jinde nebude levnější i bez slevy, protože ho od začátku neprodávali s takovou přirážkou nebo před slevovou akcí účelově nezdražili. Díky internetovým srovnávačům rychle získáte přehled o nejvýhodnějších nabídkách i o vývoji cen konkrétního zboží.

3. Dávají počty smysl?

Raději si přepočítejte, zda částka, kterou máte zaplatit, skutečně odpovídá slevě. Podle zákona musí být u zboží uvedena původní cena, výše slevy a cena po slevě. Pokud jsou údaje nekompletní, je to varovný signál ohledně poctivosti či pečlivosti prodejny.

4. Netlačí na mě?

Nenechte se vmanipulovat do situace, že byste se měli o nákupu, nebo dokonce o koupi na splátky rozhodovat ve spěchu či pod nátlakem. V takovou chvíli z obchodu raději odejděte a vše si někde v klidu promyslete nebo propočítejte.

5. Kupuji nové, nebo použité?

Některé výrazné slevy se mohou vztahovat na zboží, které je ve skutečnosti už použité, nebo sloužilo jako předváděcí model. Typicky se to týká elektroniky. Solidní obchodník na takové zboží zákazníka zřetelně upozorní, ale někdy to nemusí být na první pohled zřejmé.

6. Platí sleva pro každého?

Některé slevy nebo speciální ceny zboží mohou platit jen pro držitele členských karet daného obchodu. Na první pohled si toho ale všimne málokdo a při placení tak dojde k nepříjemnému překvapení. V některých obchodech dokážou členskou kartu vystavit na počkání, v jiných to trvá delší dobu a na zvláštní výhody si musejí zákazníci počkat.

7. Nenakoupím jindy výhodněji?

Nakupovat se slevou nemusíte jen, když obchodníci vyhlásí výprodej. Na internetu existují stránky, které nabízejí po celý rok do vybraných obchodů slevové kupony a kódy. Tradiční slevová vlna přijde také po Vánocích. Obchodníci budou sezonní zboží nabízet mnohdy s ještě vyššími slevami než nyní.

8. Není nesmysl nakupovat na úvěr?

Nakupovat na splátky drobnosti nebo věci s krátkou životností není rozumné. Úvěr můžete zvážit v případě větších nákupů hodnotnějších věcí, jako jsou spotřebiče nebo nábytek, které mají delší životnost než doba, po kterou budete splácet. Ideální je, pokud obchodník nabízí nákup na splátky bez navýšení, kdy za zboží nezaplatíte peníze navíc. Velmi nevýhodné může být nechat se přesvědčit ke koupi zboží na úvěr výměnou za to, že zákazník na ruku dostanete část peněz zpět. V reálu většinou kvůli úrokům původní cenu výrazně přeplatí.

9. Neokouzlilo mě slůvko „až“?

Výrazná cedule s nápisem „sleva až 90 %“ je velké lákadlo, které má jediný cíl – dostat zákazníky do obchodu. Ve skutečnosti se pak takto výrazná sleva může vztahovat jen na určité produkty nebo okrajový sortiment.