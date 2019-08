Trend: Důvěra v e-shopy roste, internetové nákupy v Česku frčí

Co si po internetu Češi hlavně pořizují? Podle aktuálního průzkumu Buřinky má nejvíc lidí zkušenost s online nákupem vstupenek na sport nebo na kulturu. Přes internet si je už někdy pořídilo 87 procent lidí.

Na druhé příčce jsou běžné nákupy spotřebního zboží, tedy jídla, pití, oblečení a dalšího zboží. S těmito nákupy má zkušenost již celkem 86 procent Čechů. V kurzu jsou i nákupy jízdenek, místenek, letenek či zájezdů. A roste zájem také o online sjednávání finančních služeb. Zkrátka internet se v Česku stává již zcela běžnou formou nakupování.

A proč například u potravin jdou Češi raději na nákup do e-shopu, namísto toho, aby procházeli regály a zboží vzali do ruky a dali do košíku?

„Pro 41 % lidí je hlavním důvodem k upřednostnění e-shopu před kamennou prodejnou pohodlí a úspora času. U žádného jiného typu zboží, ani například u rozměrného nábytku nebo stavebnin, není tato motivace silnější,“ vysvětluje David Vurma ze společnosti Acomware, která letos rovněž mapovala tržní chování Čechů.

Úspora času a pohodlí však nejsou u online nákupů potravin jedinými motivy. Pro 35 % Čechů je důležitá i cena. Pokud je nižší, mají jasno, do kamenného obchodu nevyrazí. Dalším lákadlem, proč nakoupit potraviny po internetu, je i nabídka, že za dovoz nebude potřeba zaplatit.

„Odhaduji, že letos bude na internetu pravidelně nakupovat potraviny 10 až 15 % Čechů, zhruba o třetinu více než loni. A nebýt chybějících kapacit, mohlo by to být ještě více,“ míní Vurma.

V kurzu jsou menší prodejny

Vyšší zájem o nákup potravin online ale neznamená, že by hrozilo omezování kamenných prodejen. „Naopak, zákazníky pro výběr kamenných prodejen čím dál více motivuje jejich blízkost. Klíčová je pro třetinu zákazníků, zejména žen. Ukazuje se však, že končí doba obrovských hypermarketů. Lidé ocení i menší prodejny blízko bydliště nebo práce,“ dodává Vurma.

Při nákupech do jaké kamenné prodejny půjdeme nakupovat, však stále rozhoduje fenomén zvaný „akční slevy“. A to i v době, kdy se ekonomice i domácnostem daří. Hlad Čechů po slevách a akcích se podle aktuálního výzkumu společnosti Gfk totiž nesnižuje. „Naopak, Česká republika v tomto oboru zůstává evropským šampionem,“ říká Zdeněk Skála ze společnosti Gfk. Podle studie má takové informace pravidelně k dispozici 87 % českých zákazníků.



Slevy překonají přirozenou pohodlnost

Zároveň se rodí další fenomén. Věrnost určité prodejně či řetězci se už přestává nosit. Kvůli akcím jsou Češi ochotni vyrazit i do jiné prodejny, než do té, kterou až dosud považovali za hlavní a utráceli v ní nejvíce peněz. Na tuto změnu spotřebitelského chování budou nejspíš muset slyšet i samotní obchodníci a víc si své věrné zákazníky hýčkat.

„Když se podíváme na nákupy, u kterých se zákazníci rozhodují podle akce, tak jen asi jedna třetina směřuje do své ´hlavní´ prodejny. Dvě třetiny akčních nákupů tedy uděláme jinde, než ve své hlavní prodejně. Hlavní prodejna je většinou vybíraná tak, abychom s ní byli nejen spokojeni, ale hlavně ji měli blízko. Akce tedy dokážou přirozenou pohodlnost snadno překonat. Samozřejmě jsou v tom některé řetězce úspěšnější, jiné méně úspěšné. Ale ani jednomu se nepodařilo získat od ´svých´ zákazníků víc, než 50 % akčních nákupů – většina tedy vždy směřuje jinam,“ přibližuje Skála.

Online nákupy platí stále víc lidí kartou

Kamenné obchody přitom musí brát rovněž v potaz, že důvěra internetových obchodníků mezi českými spotřebiteli sílí. A to i díky pozitivním recenzím a dobré zkušenosti zákazníků s konkrétním zbožím. „Nejúspěšnější e-shopy si uvědomují, že základem úspěchu je spokojený zákazník. Ten sám tvoří pozitivní reference mimo jiné formou uživatelských recenzí,“ říká Jan Vetyška z Asociace pro elektronickou komerci.

Rostoucí důvěru zákazníků v e-shopy naznačuje i skutečnost, že stále víc lidí zaplatí online nákup kartou. „Ihned při objednání zboží tak činí už přes 40 % zákazníků. To je téměř dvakrát více než před třemi lety,“ tvrdí letošní průzkum Ipsos pro přepravní společnosti GLS.

„Očekáváme, že četnost online plateb kartou bude růst i nadále. Velké množství českých internetových prodejců má již dobré renomé, že prodávané zboží je skutečně na skladě a přijde maximálně do tří pracovních dnů od zadání objednávky,“ poznamenává Pavel Včela, ředitel společnosti GLS.



Se stoupajícím podílem plateb kartou v e-shopech postupně klesá využívání dobírky. Tu v současnosti volí podle průzkumu zhruba pětina spotřebitelů (21,1 %), ještě v loňském roce to však bylo 28,7 % a předloni ještě o procento více. A rodí se další fenomén. Na popularitě získává možnost uhradit dobírku kartou u kurýra, nebo ve výdejním místě.