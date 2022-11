Paušální daň se od ledna 2023 mění. Komu se vyplatí a na co si dát pozor

Paušální daň je zatím ve schvalovacím procesu, pokud ale bude novela schválena, významně se rozšíří okruh podnikatelů, kteří ji budou moci využít. I nadále sice platí, že paušální daň je určena pouze pro neplátce DPH, ovšem díky novele dojde ke zvýšení limitu pro povinné placení DPH. Podnikatelé, jejichž roční obrat nedosahuje 2 mil. Kč, budou moci status plátce DPH ukončit a do paušální daně vstoupit. Ministerstvo financí odhaduje, že do nového paušálního režimu by mohlo vstoupit až 40 tisíc poplatníků.

Částka paušální daně, která byla dosud jednotná, bude nově odstupňována do tří pásem, a to v závislosti na výši příjmu a kategorii poplatníka. Každému pásmu odpovídá jiná částka paušální daně.

Zatímco řemeslníci, kteří daní vždy v 1. pásmu, zaplatí měsíčně 6 208 Kč bez ohledu na výši svých příjmů, ostatní živnostníci s příjmem nad 1,5 mil. Kč ročně se přehoupnou do druhého pásma s měsíční daní 16 000 Kč.

Pro OSVČ vykonávající svobodná povolání (např. advokáti, architekti, lékaři) jsou podmínky nastaveny nejpřísněji – první pásmo je limitováno ročním příjmem 1 mil. Kč, druhé pásmo hranicí 1,5 mil. Kč a kdo tuto částku překročí, zaplatí ve třetím pásmu měsíčně 26 000 Kč.

Rozdělení do pásem je poměrně komplikované a působí nepřehledně. Uvedená tabulka shrnuje předpokládanou roční výši paušální daně v závislosti na částce dosažených příjmů u jednotlivých skupin poplatníků. Kategorie jsou navázány na výši výdajového paušálu, který by poplatník v případě výdajů stanovených procentem z příjmů byl oprávněn uplatnit.

Výše paušální daně od roku 2023 (v Kč) Roční příjem <1 mil. <1,5 mil. <2 mil. Poplatníci s výdajovým paušálem 80 % 74 496 74 496 74 496 Poplatníci s výdajovým paušálem 60 % 74 496 192 000 192 000 Ostatní poplatníci 74 496 192 000 312 000

Využití paušální daně je, mimo jiné, omezeno i částkou ostatních příjmů (nad rámec podnikání), které smí poplatník v daném období dosáhnout. Stávající roční limit 15 tisíc Kč se má novelou navýšit na 50 tisíc Kč. To uvítají hlavně ti, kterým byla paušální daň doposud zapovězena, protože vedle podnikání dosahovali drobných příjmů z nájmu nebo třeba investic.

Pro paušalisty s ročním příjmem do 1 mil. Kč se v zásadě nic nemění. Poplatníci, kteří by mohli spadat do druhého nebo třetího pásma paušální daně, si musí průběžně hlídat částku dosažených příjmů.

Michal Proks Michal Proks, daňový poradce Studoval Masarykovu Univerzitu v Brně, fakultu Podniková ekonomika a management.

Má více než 15 let praxe v oboru daní a účetnictví a rozsáhlé zkušenosti v oblasti zdanění fyzických i právnických osob a daně z přidané hodnoty.

Poskytuje komplexní daňové poradenství, specializuje se na klienty s přeshraničním přesahem.

Je daňovým poradcem, působí na pozici manažera daňového oddělení společnosti BDO.

Hovoří plynně anglicky a německy.

Například IT konzultant s ročním příjmem 950 tisíc Kč zaplatí na paušální dani

74 496 Kč. Pokud ale utrží o 60 tisíc korun více, pak s celkovým příjmem 1 010 000 Kč „poskočí“ paušální daň na 192 000 Kč. Namísto toho, aby si dodatečným úsilím o 60 tisíc polepšil, naopak si v konečném výsledku o 58 tisíc pohorší. Průběžná evidence příjmů je tak velice důležitá.

Paušální daň není vhodná pro každého

Pokud srovnáme efektivní daňové sazby, vyplývá nám, že i po novele může být paušální daň vhodným řešením především u OSVČ vykonávajících tzv. svobodná povolání.

Například advokát s ročním příjem 1 900 000 Kč, neuplatňující daňové odpočty, odvede ročně státu 386 000 Kč. Paušální daň by přitom činila 312 000 Kč, tedy o 74 tisíc méně.

Naproti tomu paušální daň není vhodným řešením pro podnikatele, kteří jsou ve ztrátě, případně uplatňují ve vyšších částkách slevy na děti, manžela/manželku, apod. Stejně tak i řemeslníci a zemědělci s 80% výdajovým paušálem zůstanou spíše v režimu standardního zdanění.

V ostatních případech je vhodné si zdanění propočíst, napoví pohled do daňového přiznání a přehledů sociálního a zdravotního pojištění za minulé období. Součet těchto tří složek stačí porovnat s roční částkou paušální daně podle daného pásma.

Paušální daň nabízí potenciální daňovou úsporu i pro stávající plátce DPH, kteří budou moci požádat o zrušení registrace. Před rozhodnutím, zda tento krok učinit, však doporučuji provést důkladnou analýzu.