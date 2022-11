Limit pro povinnou registraci DPH se zvýší. Komu se vyplatí odhlášení?

O zrušení registrace bude moci zažádat plátce se sídlem či bydlištěm v České republice, pokud není DPH skupinou a jeho obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců nepřesáhl 2 mil. Kč. A pokud chcete vstoupit do režimu paušální daně, je zrušení registrace k DPH podmínkou.

„Nicméně lákavá myšlenka zániku povinností spojených s plátcovstvím DPH a úspory souvisejících administrativních nákladů by neměla zastínit povědomí o povinnostech spojených se zrušením registrace,“ upozorňuje daňová poradkyně Denisa Krocová.

Zároveň je vhodné se zamyslet, zda být neplátcem je pro daný typ podnikání či pro danou pozici v obchodním řetězci skutečně výhodné. Než se rozhodnete, zodpovězte si následující otázky.

1. Nebudu muset vracet odpočty?

Pokud jste pořídili majetek, u kterého jste uplatnili daň na vstupu v plné či částečné výši, a který máte stále ve svém obchodním majetku, budete pravděpodobně muset uplatněný odpočet DPH snížit.

Denisa Krocová Denisa Krocová Absolvovala Fakultu financí a účetnictví na VŠE v Praze.

Je certifikovaný daňový poradce.

Od roku 2019 působí ve společnosti BDO, kde pracuje jako Senior Consultant v oddělení daní.

Zabývá se hlavně problematikou nepřímých daní, primárně DPH a DPH compliance.

Pracuje na projektech daňové due diligence, nastavení reportingu Intrastat a DPPO compliance.

Je součástí týmu zabývajícího se problematikou ESG a vlivu politiky udržitelnosti na daňovou oblast.

Má zkušenosti s vedením účetnictví, podílí se na zakázkách pro malé a střední společnosti působící v oblasti výroby, služeb a obchodu.

Lhůta pro úpravu odpočtu činí 10 let pro nemovitosti a jejich technické zhodnocení a 5 let pro ostatní dlouhodobý majetek. Úprava odpočtu se týká také zásob, vlastního nedokončeného majetku a dalšího majetku pořízeného v období 11 měsíců předcházejících měsíci zrušení registrace, u kterého byl uplatněn odpočet alespoň 2 100 Kč. Povinnost vrátit odpočet vzniká i z titulu přijaté úplaty za zdanitelné plnění, které se do dne předcházejícímu dni zrušení registrace neuskutečnilo.

„Pokud plátce DPH při podání žádosti o deregistraci eviduje některé z výše uvedených, měl by zpozornět. Zrušení registrace k DPH se totiž může stát značně nákladné, upozorňuje poradkyně.

Zákon stanovuje lhůtu pro úpravu odpočtu, která má představovat jakousi „dobu životnosti“, po kterou by měl být majetek používán k vytváření přidané hodnoty.

„Jestliže plátce majetek po celou tuto stanovenou dobu ke zdanitelné činnosti nevyužívá nebo zruší svoji registraci k DPH, musí část nároku na odpočet poměrně podle počtu let či měsíců vrátit finančnímu úřadu, aby nedocházelo k nerovnostem mezi neplátci DPH a bývalými plátci DPH,“ vysvětluje poradkyně.

Příklad (Zdroj: BDO)

Fyzická osoba, podnikatel a plátce DPH, pořídil v srpnu 2020 automobil za 605 000 Kč a uplatnil si plný nárok na odpočet DPH ve výši 105 000 Kč. Plátcovství DPH bylo zrušeno k 15. 12. 2022. Jelikož podnikatel bude poslední daňové přiznání k DPH podávat za prosinec 2022, musí v něm provést úpravu nároku na odpočet a snížit uplatněný nárok na odpočet z tohoto automobilu.

Od nákupu automobilu neuplynuly ani tři roky z pětiletého sledovaného období. V přiznání za prosinec 2022 tak bude muset podnikatel snížit odpočet z automobilu o 3/5 nárokovaného odpočtu DPH a vrátit 3/5 ze 105 000 Kč, tedy 63 000 Kč.

2. Nehrozí mi registrace tzv. identifikované osoby?

Identifikovanou osobou se stává podnikatel (neplátce DPH), když přijímá službu nebo zboží z jiného členského státu EU nebo nabízí své služby a zboží do jiného státu EU,

„Identifikovaná osoba na rozdíl od standardního plátce pouze vykazuje a odvádí DPH, daňová přiznání podává pouze v případě, že jí ve zdaňovacím období vznikne daňová povinnost. Nemá ale nárok na odpočet DPH,“ upřesňuje Denisa Krocová.

Ze zmíněných důvodů je vhodné zapřemýšlet, zda není výhodnější zůstat zaregistrovaný jako plátce DPH, který má nárok na odpočet.

Při dovozu zboží ze třetích států nehrozí, že se neplátce stane identifikovanou osobou. Nicméně DPH vyměřené celníky při dovozu má neplátce povinnost zaplatit, avšak nemá nárok na odpočet daně.

3. Je pro mne deregistrace skutečně výhodná?

Pravděpodobně nejzásadnějším faktorem pro rozhodnutí, zda být či nebýt plátcem DPH je, s jakými subjekty budete obchodovat, tedy kdo budou vaši zákazníci – plátci nebo neplátci?

„Obecně řečeno, pokud jsou moji zákazníci plátci, je lepší být plátcem, pokud jsou neplátci, výhodnější je být neplátcem,“ říká Denisa Krocová.

Ačkoli zisk podnikatele z jednoho výrobku není registrací ovlivněn, konečná cena produktu, která rozhoduje o poptávce i celkových tržbách již ovlivněna je.

Následující tabulka zobrazuje na příkladu podnikatele nakupujícího vstupy

za 1 000 Kč, k nimž vytvoří přidanou hodnotu ve stejné výši, rozdílnost konečných cen pro zákazníky za předpokladu, že je podnikatel plátcem/neplátcem DPH a zákazník plátcem/neplátcem DPH:

Rozdíl v konečných cenách v závislosti na plátcovství DPH (Zdroj: BDO) Podnikatel Plátce Neplátce Zákazník Plátce Neplátce Plátce Neplátce Nákup vstupů (vč. DPH) 1 210 Kč 1 210 Kč 1 210 KČ 1 210 Kč Náklad podnikatele 1 000 Kč 1 000 KČ 1 210 Kč 1 210 Kč DPH na vstupu

(nárok na odpočet) 210 Kč 210 Kč 0 Kč 0 Kč Přidaná hodnota 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč Prodejní cena vč. DPH 2 420 Kč

náklad 1 000 + přidaná hodnota 1 000 + DPH 420 2 420 Kč

náklad 1 000 + přidaná hodnota 1 000 + DPH 420 2 210 Kč

náklad 1 210 + přidaná hodnota 1 000) 2 210 Kč

náklad 1 210 + přidaná hodnota 1 000 Náklad pro zákazníka 2 000 Kč 2 420 Kč 2 210 Kč 2 210 Kč

Jak je patrné z příkladu, zisk podnikatele činí vždy 1 000 Kč, avšak konečná cena je rozdílná. Pokud je podnikatel plátcem, je výhodnější prodávat zboží plátcům, jelikož za předpokladu stejného zisku podnikatele je cena pro zákazníky - plátce nižší (2 000 < 2 420). Pokud je podnikatel neplátcem, své zboží bude prodávat spíše neplátcům, jelikož má jako neplátce vůči plátcům konkurenční výhodu (cena plátců pro neplátce je 2 420 Kč a cena neplátců pro neplátce je 2 210 Kč).

Ke schválení novely aktuálně zbývá pouze podpis prezidenta. Než se rozhodnete ke zrušení registrace, zamyslete se nad výše uvedenými otázkami.

Novela obsahuje i přechodné ustanovení, které umožňuje zažádat o zrušení registrace plátcům s obratem mezi 1 a 2 mil. Kč i před její účinností, která je plánována na 1. 1. 2023, ale odvíjí se od jejího zveřejnění ve Sbírce zákonů. Pokud dojde ke zveřejnění novely ve Sbírce zákonů například 4. prosince 2022, může plátce již 10. prosince 2022 (tj. do 5 dnů od účinnosti) podat žádost o zrušení registrace k DPH.