Povinně platit DPH už nebudou muset tisíce živnostníků, říká odborník

Limit pro přihlášení pro platbu daně z přidané hodnoty by se měl od příštího roku zvýšit na dva miliony korun. Je to pro živnostníky a další osoby samostatně výdělečně činné dobrá zpráva?

Určitě ano. Zvýšení limitu pro DPH pomůže více podnikatelům volněji dýchat. Měli jsme a máme mnoho dotazů, jak to s limitem bude a zda se konečně posune.

Limit je starý 18 let a od té doby markantně narostla cenová hladina. Existuje celá řada podnikatelů, kteří by ještě nedávno při stejném rozsahu ekonomické činnosti neměli povinnost se k DPH registrovat, ale kvůli zvýšení cenové hladiny při limitu přihlášení do jednoho milionu korun tuto povinnost mají.

Mnoho podnikatelů si tak oddechne, protože vzhledem k inflaci a k rostoucím cenám napříč trhem, si museli hlídat, zda v uplynulých 12 měsících nepřekročil jejich obrat jednomilionovou hranici.

Když říkáte, že si mnoho podnikatelů oddechne, kolik z nich by se mohlo zbavit povinnosti registrovat se k účtování DPH?

Ministerstvo financí předpokládá, že počet živnostníků osvobozených od uplatňování DPH vzroste zhruba o 11 %, tedy o 105 tisíc osob. Jinými slovy, povinně platit DPH už nebudou muset tisíce živnostníků. Pomůže jim to i v růstu jejich podnikání.

Limity pro povinný odvod DPH platí i v ostatních zemích EU. Jsou přísnější nebo mírnější?

Limity nejsou jednotné, ale naopak velmi rozdílné. Například Německo má limit pro povinný odvod DPH jen 22 000 eur (540 540 korun), Řecko 10 000 eur (245 700 korun) a úplně nejnižší hranici z EU má Švédsko, kde se k DPH musí přihlásit firmy s obratem nad 30 000 švédských korun (69 800 korun českých).

Na druhou stranu jsou země, které mají limit DPH vyšší než jeden milion korun. Patří sem například Velká Británie, kde limit činí 85 000 britských liber (2 465 000 korun), Itálie, kde je hranice 65 000 eur (1 597 050 korun) a Slovensko s limitem 49 790 eur (1 223 340 korun).

Pokud čeští živnostníci obrat jednoho milionu až dosud překročili, jaké papírování tím narostlo a na kolik takové povinné přihlášení k DPH přišlo?

V případě, že živnostník překročí obrat daný zákonem o DPH, pak se musí zaregistrovat k této dani. Jedná se o jednoduchý formulář, jehož vyplnění zabere méně než hodinu času. Horší je to s následnou povinností podávat měsíčně přiznání k DPH a s tím související souhrnné a kontrolní hlášení, pokud se daného živnostníka týkají. Jako neplátce živnostník řešil své daně jednou ročně, jako plátce DPH se musí těmto věcem věnovat na měsíční bázi.

A jaké hrozily sankce, když se někdo nepřihlásil k DPH, protože překročil obrat třeba jen o pár tisíc korun?

Pokud živnostník nesplnil povinnost se zaregistrovat k DPH po překročení zákonem daného limit, hrozí mu podle daňového řádu pokuta až do výše 500 000 korun. Nutno ale podotknout, že správce daně zpravidla přihlíží k okolnostem a závažnosti daného porušení zákona.

Pokud novela projde legislativním procesem, novinkou bude registrovat se k DPH při obratu nad dva miliony. Půjde stále o obrat za uplynulých 12 kalendářních měsíců?

V tom se nic nemění, OSVČ si i nadále budou muset hlídat obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Nový dvoumilionový limit má platit až od 1. ledna 2023. Kdy ale bude možné, aby se živnostníci již povinně nepřihlašovali jako plátci DPH? A kdy se budou moci odhlásit?

Už letos jsou stanovena přechodná ustanovení. Například ti, jejichž obrat za 12 po sobě následujících kalendářních měsíců před prosincem 2022 byl v rozmezí od 1 000 000 korun do 2 000 000 korun, nemají povinnost podat přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty.

Takže změna limitu pro přihlášení k DPH se týká již letošního roku. Odhlášení od DPH s obratem nad dva miliony korun bude možné až od příštího roku.

Počítá novela i se sankcemi, když někdo překročí nově stanovený dvoumilionový limit a nepřihlásí se k registraci DPH?

Pokuta za nepřihlášení se k DPH zůstává stejná jako doposud, tedy maximálně 500 000 korun.

V jakých případech bude pro OSVČ výhodné stát se plátcem DPH dobrovolně i když bude mít nižší obrat. Může to přiblížit na příkladech?

V tomto se nic nemění oproti současnému stavu. Dobrovolná registrace se vyplatí všem, jejichž odběratelé jsou plátci DPH a zároveň pro svou činnost nakupují některé vstupy od plátců. Typicky jsou to živnostníci pracující na bázi B2B, tedy dodávají své služby větším společnostem, a přitom pro svou činnost používají auto, mobil nebo nakupují materiály zatížené DPH.

Odběrateli plátci DPH faktura od živnostníka zatížená DPH nevadí, protože si tuto DPH odečte. Živnostník ale může nově tím, že se stal plátcem, odečíst DPH u svých vstupů (pořízení auta, pohonné hmoty, nákup telefonu, mobilní tarif, apod.). Hodně se tento režim vyplácí tzv. kontraktorům, kteří pracují pro jednoho korporátního klienta.