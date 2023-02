Daně 2022: Kdy podávají zaměstnanci daňové přiznání sami

Když žádáte zaměstnavatele, aby za vás zpracoval takzvané zúčtování daně z příjmů, stačí k tomu do 15. února:

Podepsat ve mzdové účtárně prohlášení poplatníka k dani.

Donést zaměstnavateli všechna potřebná potvrzení k uplatnění odečitatelné položky (například potvrzení o darech, o zaplacených úrocích z hypotéky…).

Doručit potřebné dokumenty k uplatnění slev na dani (například prohlášení o příjmech vyživovaného manžela, o platbě školkovného...).

Přidat potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozího zaměstnavatele (v případě, že pracovní poměry nebyly souběžné, ale změnili jste během roku zaměstnání).

A to je vše. Pak stačí jen vyčkat – ve výplatě za měsíc březen se peníze srovnají, obvykle lidé dostanou zpět přeplatek, který vznikl díky odečitatelným položkám.

Daně si můžete udělat sami, když chcete

Nemusí to být vyšinutí mysli, posedlost čísly ani závislost na vyplňování formulářů, důvody, proč si lidé chtějí vyřídit se státem daňové záležitosti sami, i když nemusejí, mohou být zcela praktické. Ačkoli mzdová účetní musí o informacích týkajících se zaměstnanců zachovávat mlčenlivost, někdo třeba nechce, aby se v práci vědělo, že:

podporuje svými dary nějakou politickou stranu,

jeho půjčka na pořízení nemovitosti má tak vysokou splátku, že pak zbývá sotva na kafe

jeho momentální mzda je poloviční než v předchozím zaměstnání (a co za tím asi je, že si takhle pohoršil?)

část roku nebyl zaměstnaný a chce využít slevu na poplatníka v plné výši.

Dva zaměstnavatelé najednou

A pak jsou situace, kdy zaměstnanec souboj s administrativou podniknout musí, ať se mu chce, nebo ne, protože zaměstnavatel mu daně zpracovávat nemůže.

To platí třeba v případě, že má člověk dvě souběžná zaměstnání. Je třeba učitel dějepisu a současně má poloviční úvazek v místním muzeu. V tom případě si u obou zaměstnavatelů vyzvedne potvrzení o příjmech a do vyplňování formulářů se musí pustit sám.

Pokud jste byli zaměstnáni a současně pracovali na dohodu o pracovní činnosti, budete podávat daňové přiznání vždy. Jestliže druhé zaměstnání bylo na dohodu o provedení práce, budete daňové přiznání podávat při výdělku nad 10 000 korun měsíčně. U nižších příjmů zaměstnavatel strhl srážkovou daň a vy se můžete rozhodnout, zda se růžovými formuláři chcete zabývat, nebo ne. Může to být výhodné, třeba když díky penězům z DPP překonáte hranici příjmů nutných pro přiznání bonusu na dítě, a také v případě, že budete dokládat výši příjmů k žádosti o úvěr.

V případě, že jsou důvodem k podání daňového přiznání dvě souběžná zaměstnání, bude stačit takzvaný zjednodušený formulář.

Zjednodušený formulář pro daňové přiznání za rok 2022

(formát XLSX pro Excel) Pro zaměstnance, kteří zdaňují pouze příjmy ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o daních z příjmů). Funkčnost formuláře otestovala společnost Mazars. Zjednodušený formulář pro daňové přiznání

Pokyny pro vyplnění zjednodušeného formuláře Poznámka: jiné programy než Excel spočítají daně také správně, mohou však mít potíže například se zobrazením nápovědy, přesným tiskem nebo přenosem rodného čísla do příloh. Formuláře vytištěné z Open Office zkontrolujte a případně upravte velikost okrajů stránky.

Příjmy jiné než ze zaměstnání

Pokud jsou vaše příjmy zaměstnanecké, a současně ještě jiného typu, budete také muset daně řešit sami. Můžete vedle zaměstnání podnikat, něco pronajímat, vystupovat za honorář jako hudebník, psát knihy... Jestliže za takový přivýdělek dostanete víc než 6 000 korun za rok, opět bude třeba to v daňovém přiznání uvést. Vy jste ale slyšeli, že si můžete přivydělat až 30 000 korun, aniž byste daně řešili. Platí to. Ale pozor, jen ve chvíli, kdy přivýdělek tvoří takzvané příležitostné ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů.

U přivýdělků vám zjednodušený formulář stačit nebude, potřebovat budete úplný tiskopis s přílohami.

Dodanění odečitatelných položek

Pokud jste v minulosti využili snížení daňového základu díky spoření na stáří (formou životního pojištění, doplňkového penzijního spoření či penzijního připojištění) a smlouvu jste předčasně vypověděli, bude třeba dřívější úlevy přiznat, takzvaně dodanit. A ačkoli ony odečitatelné položky za vás mohl řešit zaměstnavatel, jejich dodanění musíte zvládnout sami. Ani tentokrát nestačí zjednodušený formulář, bude třeba „velké“ daňové přiznání s přílohami.

I když si budete daňové přiznání zpracovávat sami, musíte to ve mzdové účtárně ohlásit – výměnou dostanete potvrzení s potřebnými údaji o příjmech, zálohách na daně a odvedeném pojistném.

Oproti loňsku se daňový formulář příliš nezměnil, v podstatě v něm přibyla jen jedna kolonka. Ale několik čísel potřebných k výpočtu je jiných. Která to jsou?

1. Nová sleva za zastavenou exekuci

Není určena povinným (dlužníkům), ale oprávněným (věřitelům). Má mnoho podmínek: pohledávka nesmí převýšit 1 500 korun, současně musela být k 1. 1. 2022 vedena déle než tři roky, aniž by za tuto dobu došlo k jejímu zaplacení. Sleva činí 30 procent z pohledávky, tedy je nejvýše 450 korun (1 500 x 30 %). Zajímavá je tak spíše pro ty, kterým dlužilo víc lidí.

2. Jiná hranice progresivní daně

Zvýšená 23procentní sazba daně se za rok 2022 týká lidí, jejichž měsíční příjem převyšoval 155 644 korun. Jasně, že to není medián mezd v Česku, a tak se vás tato informace možná netýká. Ale pro pořádek je třeba uvést, že příjmy se standardně daní 15 procenty; to, co převyšuje částku 1 867 728 korun za rok, je třeba zdanit 23 procenty.

3. Zvýšená sleva na poplatníka

O tři tisíce vyšší je sleva na poplatníka (uplatňuje ji každý prostě za to, že platí daně). U zaměstnanců se už loni promítla do měsíčních výplat. Za rok 2022 je její výše 30 840 korun, takže měsíčně zaměstnavatelé snižovali zaplacené zálohy o 2 570 korun. Kdo zaměstnavatele nemá, bude s plnou slevou počítat v daňovém přiznání. Sleva na vyživovaného manžela či manželku se v roce 2022 nezměnila, zůstává v původní výši 24 840 korun.

4. Vyšší sleva za školkovné

Rodiče uvítají vyšší slevu za docházku dětí do předškolního zařízení – za rok 2022 si mohou daně snížit až o 16 200 korun, výše odpovídá minimální mzdě v loňském roce.

5. Vyšší výdělek pro získání bonusu na dítě

Bonus na dítě mohou dostat vydělávající rodiče, kteří si díky daňovému zvýhodnění na dítě vypočtou „zápornou daň“. Podmínkou je jen to, aby v roce 2022 měli příjmy minimálně 97 200 korun, což je o 6 000 víc než dříve.

6. Možnost odpočtu více daru

Už potřetí platí pravidlo, že dary na dobročinné účely, o které si člověk může snížit daňový základ a vypočítat si tak nižší daň, mohou dosahovat až 30 procent příjmů. Tato hranice bývá 15procentní, ale byla dočasně zvýšena v době pandemie pro období let 2020 a 2021, prodloužení zůstalo platné i pro rok 2022.

Konzultace: Blanka Marková, daňová poradkyně Ekofi.cz