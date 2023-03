Daně 2022: Co odečíst a jak danit, když nevyděláváte pravidelně

Dobrou zprávou pro ty, kdo jsou bez pravidelných zdanitelných příjmů, ale občas si někde nějaké peníze vydělají krátkodobou, jednorázovou či finančně nepříliš významnou činností, je to, že všichni, opravdu všichni, mají nárok na daňovou slevu na poplatníka v plné výši.

Takže i ten, kdo pracuje pouhý jeden měsíc v roce, protože předtím byl třeba nezaměstnaný, si může odečíst celých 30 840 korun, což je výše slevy na poplatníka za rok 2022. A protože daň z příjmu je v základní sazbě 15 procent, znamená to, že lidé mohou mít základ daně až 205 600 korun za rok, aniž by platili daň z příjmů (30 840 : 15 x 100 = 205 600).

Když někdo pracuje krátkodobě jako zaměstnanec, zaměstnavatel za něj uplatní jen poměrnou část slevy (2 570 korun měsíčně). Zbytek odvede jako zálohu na daň nebo jako srážkovou daň u dohod. A právě tuto zálohu/srážku lze podáním daňového přiznání a uplatněním celé slevy získat zpět.

Výše zmíněné skupiny lidí však mají ještě další daňová specifika. Jaké to jsou?

Rodiče malých dětí

Když jeden z manželů nepracuje, přesněji jeho zdanitelné příjmy nejsou vyšší než 68 000 korun za rok, může si druhý z páru odečíst dalších 24 840 korun jako slevu na vyživovanou manželku či manžela. Je to častá situace v rodinách, kde jeden je na rodičovské dovolené. Počítají se jen měsíce, po něž manželství trvalo od prvního dne, jinak je třeba částku poměrně snížit o 2 070 korun za měsíc.

Do limitu 68 000 korun se zahrnuje nejen výdělek z podnikání či pracovních poměrů, ale i nemocenská, peněžitá podpora v mateřství (mateřská), důchody (starobní, invalidní). A naopak se do něj nepočítá rodičovská, sociální dávky, ale třeba ani alimenty na děti. Je ale třeba dodat potvrzení o výplatě dávek. Zejména za období, kdy manželka pobírá po část roku peněžitou pomoc v mateřství a po část roku rodičovský příspěvek, je třeba doložit, o jaký druh příjmu jde.

Až 16 200 korun (za rok 2022) si mohou odečíst rodiče za školkovné pro dítě, které chodí do předškolního zařízení. Pozor, nejde o peníze, které dáte třeba za obědy či kurzy keramiky, ale skutečně o platbu za pobyt ve školce.

Zároveň rodiče (všech vyživovaných dětí) mohou počítat s daňovými výhodami, či dokonce s bonusem. Pak není podmínkou, aby byli manželé.

Zvýhodnění na dítě může uplatnit v jednu dobu vždy jen jeden z rodičů. Mohou se ale během roku vystřídat. Je třeba, aby druhý rodič k daňovému přiznání přidal potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení, že on sám slevu nevyužívá, případně ji neuplatňuje po část roku.

Se zvýhodněním lze počítat i u dětí do 26 let, které studují. A to dokonce i v případě, že bydlí většinu roku na koleji či v internátu. Anebo když studující dítě podniká, samo podává daňové přiznání a uplatňuje si v něm slevu na poplatníka a na studenta.

Pokud si rodič vypočte nízkou daň (klidně i nulovou), může se stát, že zvýhodnění na dítě se překlopí do takzvaného daňového bonusu. Stát mu v takovém případě vyplatí peníze navíc. Podmínkou je, že rodič musí v rámci zaměstnání či podnikání vydělat alespoň 97 200 korun za rok 2022.

Studenti

Vydělávající studenti mohou využít další slevu 335 korun za každý měsíc studia, respektive 4 020 korun, pokud studovali celý rok. Měsíce studia a ty, kdy člověk vydělával, přitom nemusí být totožné.

Pokud například student v květnu odmaturuje a od září pracuje, může si v daňovém přiznání kromě celé slevy na poplatníka uplatnit i 335 korun slevy za pět studijních měsíců. Musí však růžové formuláře podat sám – zaměstnavatel počítá slevy jen za měsíce, kdy je u něho člověk v pracovním poměru.

Stipendia jsou od daně osvobozena.

Penzisté

Důchody není třeba danit, pokud nepřevýší 583 200 korun za rok. Částka odpovídá měsíční penzi 48 600 korun, takže danění důchodu se většiny penzistů netýká. Pro informaci: pro tento rok (2023) bude platit limit 622 800 korun. Kdo má důchod vyšší, uvede v Příloze číslo 2 jen to, co hranici převyšuje (ostatní příjmy podle § 10).

Nezaměstnaní

Podpora v nezaměstnanosti není zdanitelným příjmem. Ti, kdo byli po část roku nezaměstnaní, ji tudíž nemusí do svých příjmů zahrnovat.

Lidé pracující na dohodu

Je jedno, jestli pracujete na dohodu vedle svého stálého zaměstnání, či jste ji podepsali jako student nebo důchodce. Pravidla pro zdanění jsou stejná. Jestliže jste se zaměstnavatelem uzavřeli dohodu o provedení práce, odvede za vás při výdělku do 10 000 korun měsíčně automaticky takzvanou srážkovou daň. Vy se pak můžete rozhodnout. Buď nemusíte dělat nic, nebo příjmy i sraženou daň uvedete do daňového přiznání.

Pozor: ačkoli se srážková daň podle obdobných pravidel strhává i u honorářů, příjmy za ně do 10 000 korun (a srážky z nich) do daňového přiznání zahrnout nelze.

„Sociální a zdravotní pojištění musíte řešit pouze u přivýdělků podnikatelských (příjmy podle § 7). U zdravotního pojištění vždy, u sociálního jen tehdy, pokud je vyměřovací základ vyšší než 46 704 korun za rok. U příjmů podle jiných paragrafů není třeba se zdravotním ani sociálním pojištěním zabývat,“ poznamenává Blanka Marková, daňová poradkyně společnosti Ekofi.cz.