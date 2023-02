Daně 2022: S jakými novinkami musí počítat živnostníci a další OSVČ

Všem podnikatelům, živnostníkům a dalším OSVČ stát letos přiděluje datovou schránku. Anebo to brzy udělá. Pokud už máte „datovku“ zpřístupněnou, musíte daňové přiznání za rok 2022 podat elektronicky. Kdo tuto povinnost nedodrží, nedostane sice přesně vyčíslenou pokutu, ale bude se na něj hledět, jako by daňové přiznání nepodal. A z toho pak plynou sankce.

K postupnému zřizování datových schránek dojde do 31. března 2023. Přístupové údaje zašle ministerstvo vnitra podnikatelům do vlastních rukou nebo do datové schránky, pokud ji už mají zřízenou. Datové schránky budou aktivovány po prvním přihlášení nebo automaticky po uplynutí lhůty 15 dnů po zřízení v případě, že se uživatel během této doby do nové schránky sám nepřihlásí.

Pokud podáte daňové přiznání dříve, než dojde k aktivaci, můžete tak učinit ještě na papírových formulářích. A můžeme uklidnit i ty, kterým přišla přístupová hesla, i když mají pozastavenou živnost. Jestliže jste nepodnikali, nemusíte daňové přiznání podávat, takže ani datovou schránku není třeba urgentně řešit.

Elektronický formulář má předepsaný formát

Pozor, elektronicky podané daňové přiznání neznamená, že vyplníte nějaké formuláře v excelu či z nich uděláte pédéefka a pošlete je e-mailem nebo datovou schránkou finančnímu úřadu.

Podle vyjádření tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství je pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob stanoven výhradně formát XML. Vyplněné dokumenty musí být ve formátu XML proto, aby byly kompatibilní se systémem a aby je pracovníci úřadu nemuseli přepisovat ručně.

Termín pro podání elektronických přiznání je letos do 2. května. V případě využití služeb daňového poradce je lhůta pro odevzdání stanovena do 3. července.

Formuláře lze podat prostřednictvím datové schránky, nebo jiným způsobem elektronické komunikace. Nejlépe prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu nebo aplikace Online finanční úřad.

Podnikatelské náklady, s nimiž bývají potíže

K podnikání potřebujete spoustu věcí. Platíte za služby, za materiál k práci, za stroje a přístroje, ale musíte mít i techniku, kancelářské potřeby. Pokud nevyužíváte paušální daň či paušálně vyčíslitelné výdaje, je nutné shromažďovat účtenky a faktury za jednotlivé nákupy a musíte je evidovat.

Někdy to je snadné. Existují však i výdaje, které mají zvláštní režim či je lze zahrnout do nákladů jen za určitých podmínek. Abyste předešli případné chybě, zmapovali jsme podnikatelské náklady, s nimiž bývají potíže.

1. Automobil

Dobrá zpráva hned na počátku: od roku 2022 není třeba být přihlášen k silniční dani a platit ji, abyste mohli náklady na dopravu autem uplatnit v evidenci či v účetnictví. Takže pokud moc nejezdíte, jen jste párkrát něco odvezli osobním kombíkem, můžete to nově v účtování zohlednit.

Možnosti, jak automobil zahrnout do nákladů:

Reálné výdaje podle dokladů a knihy jízd. Je potřeba schovávat paragony. Za každý kilometr lze připočíst náhradu ve výši 4,70 koruny (sazba pro osobní auta a rok 2022) na amortizaci. Spotřeba se počítá podle údaje v technickém průkazu.

Cestovní náhrady dle kilometrů. Není nutné si schovávat účtenky od benzinek, počítá se s cenami pohonných hmot danými vyhláškou pro rok 2022: 41,20 Kč/l benzinu 95, 45,20 Kč/l benzinu 98, 44,10 Kč/l nafty, 6 Kč/1 kWh elektřiny.

Za každý ujetý kilometr lze přičíst základní náhradu, u osobních aut 4,70 koruny. Spotřeba se bere dle údaje v technickém průkazu, počet kilometrů podle knihy jízd.

Paušální výdaj za dopravu. V tomto případě musí být auto evidované v majetku firmy. U vozů využívaných pouze ke služebním účelům lze uvést jako výdaj 5 000 korun za měsíc. Pokud automobil máte i k soukromým aktivitám, je možné využít snížený paušál 4 000 korun za měsíc. V paušálu se skrývají nejen náklady na pohonné hmoty, ale i parkovné. Pozor: paušální výdaj využívá jen ten, kdo vede evidenci nebo účetnictví; ten, kdo zvolil výdajový paušál celkový, s ním počítat nemůže.

2. Nájem, energie, komunikace...

Jestliže máte provozovnu mimo své bydliště, můžete si výdaje na nájem, vodu, elektřinu či internet uplatnit celé. Když podnikáte z domácí adresy, stanovte rozumný poměr podnikatelských a soukromých nákladů. Ideální je se o tom předem poradit se svým správcem daně, abyste později nenarazili – ačkoli to není úplně systémové, praxe ukazuje, že různé finanční úřady mohou na konkrétní věc hledět odlišně.

Vhodný poměr zvolte i u telefonního paušálu – těžko totiž budete úředníkům tvrdit, že máte telefon a ten využíváte výhradně k firemnímu telefonování, protože na soukromé hovory nemáte čas.

3. Dárky

Drobné pozornosti obchodním partnerům či klientům jsou daňově odůvodnitelné. Vejdou se sem propisky, hrnky, trička, diáře, powerbanky, flashky, vzorky vlastních výrobků... Musí však jít o předměty do maximální hodnoty 500 korun za kus. A co je důležité, musí být označené názvem či logem firmy.

Takže když se vám naskytne výhodná koupě pěti set klíčenek v barvě vašeho výrobku, nestačí to. Musíte na ně ještě nechat dotisknout specifikaci firmy. Nesmí jít také o věci, jako je alkohol a cigarety, které jsou předmětem spotřební daně, výjimkou jsou tichá vína.

Obdarované je třeba evidovat. U drobností stačí údaj „50 pastelek na akci ke Dni dětí“, u dražších dárků je potřeba jmenovitá evidence.

4. Strava

Sami sobě můžete platit za jídlo jen u služební cesty mimo provozovnu. Výše odpovídá délce pracovní cesty v hodinách. Vloni se sazby stravného v srpnu změnily:

do 19. 8. 2022: 5 až 12 hod. — 99 Kč, 12 až 18 hod. — 151 Kč, více než 18 hod. — 237 Kč

od 20. 8. 2022: 5 až 12 hod. — 120 Kč , 12 až 18 hod. — 181 Kč , více než 18 hod. — 284 Kč

O cestách je třeba vést evidenci (datum, od–do, místo a důvod). Účtenky za pracovní oběd s klientem si do nákladů raději nedávejte – museli byste prokazovat, že výdaje souvisely s následnou zakázkou a to není jednoduché.

5. Vybavení

Pozor na to, že dražší vybavení je třeba takzvaně odepisovat S technikou, nábytkem či stroji, které potřebujete k provozu, nebude problém, pokud podnikáte jinde, než bydlíte. Jako obvykle platí, že věci by měly mít smysluplné využití, jak co do počtu, tak co do luxusu.

Programovatelný šicí stroj bez problémů uplatní švadlena, u provozovatele hospody bude navýsost podezřelý, zvláště když se ještě provalí, že jeho manželka ráda šije.

Pokud je místo podnikání shodné s vaším bydlištěm, budete výdaje dělit v poměru bydlím/podnikám (podobně jako u nájmu a energií) – třeba když uděláte novou střechu či fasádu domu.

6. Oblečení

Ošacení se dá použít jako daňově uznatelný výdaj z podnikání, když přesvědčíte úřad, že ho využíváte pouze ke své práci. Tady jsou trochu bity profese „bílých límečků“ – jako náklad lze snáz uznat montérky než zakázkový oblek. Budete muset papírovat – sepsat si směrnici o využití pracovních oděvů ve firmě. A to dokonce i sami pro sebe, když jste OSVČ.

Další podmínkou je, aby oblečení bylo viditelně a neodepnutelně označeno jménem a logem firmy. Takže oblek, na jehož podšívce je logo, neprojde, museli byste mít jednotný úbor s logem vyšitým třeba na klopě či na zádech.