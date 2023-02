Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Vypadá to jako dobrá zpráva, jenže je to past. Číhá na internetu zejména na živnostníky. SMS zprávou nebo do e-mailové schránky přijde informace, která zní třeba takto: „Vyúčtování vašich daní bylo ukončeno, přeplatek na dani si vyzvedněte na následujícím odkazu.“ Je to ale podvod.