Živnostníci budou platit na důchod rok co rok výrazně více, plánuje Jurečka

V současnosti tvoří vyměřovací základ pro odvod na důchodovém pojištění čtvrtina průměrné mzdy. Ta je kolem 40 tisíc korun, pojistné se tedy počítá z částky asi 10 tisíc korun. Z nich se odvádí 29,2 procenta. Pro letošní rok činí tak odvod na důchodové pojištění 2944 korun měsíčně.

Nově chce Jurečka podle HN zavést vyměřovací základ, který by se rovnal minimální mzdě. Ta je v současnosti 17 300 korun. Při stejné procentní výměře odvodů by tak živnostníci na důchody přispívali minimálně částkou 5052 korun měsíčně. To by znamenalo nárůst o více než 70 procent.

Měli by živnostníci platit vyšší odvody? ano 47 %(283 hlasů) ne 53 %(313 hlasů)

Ministr podle deníku plánuje zvednout odvody i živnostníkům, kteří platí vyšší než jen minimální pojistné. Ti mají jako vyměřovací základ stanovenou polovinu příjmů po odečtení nákladů. Nově by to mělo být 70 procent příjmů.

„Opatření efektivně zvyšuje odvody u středních a vyšších příjmů s nízkými reálnými náklady,“ uvádí k záměru Jurečka.