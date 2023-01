Daňové přiznání za rok 2022: využijte chytré interaktivní formuláře

Živnostníci a další OSVČ, kterým stát letos zřídil automaticky datovou schránku, musejí podat daňové přiznání elektronicky v předepsaném formátu XML. Ostatní mohou využít chytré interaktivní formuláře iDNES.cz.

Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2022 připadá letos na pondělí 3. dubna.

Zjednodušený formulář

Zaměstnanci, kteří budou podávat daňové přiznání sami a mají pouze příjmy ze závislé činnosti, mohou i letos využít zjednodušený daňový formulář na dvě stránky.

Zjednodušený formulář pro daňové přiznání za rok 2022

(formát XLSX pro Excel) Pro zaměstnance, kteří zdaňují pouze příjmy ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o daních z příjmů). Funkčnost formuláře otestovala společnost Mazars. Zjednodušený formulář pro daňové přiznání

Pokyny pro vyplnění zjednodušeného formuláře Poznámka: jiné programy než Excel spočítají daně také správně, mohou však mít potíže například se zobrazením nápovědy, přesným tiskem nebo přenosem rodného čísla do příloh. Formuláře vytištěné z Open Office zkontrolujte a případně upravte velikost okrajů stránky.

Standardní formulář

Pro ostatní daňové poplatníky, kteří nemají ze zákona zřízenou datovou schránku, je určený standardní formulář. Do interaktivních daňových přiznání iDNES.cz stačí vyplnit pouze osobní údaje, příjmy, výdaje a chytrý tiskopis vše potřebné spočítá sám. U obtížnějších políček se vám po najetí kurzoru zobrazí nápověda.

Standardní formulář pro daňové přiznání za rok 2022

(formát XLSX pro Excel) Funkčnost formulářů otestovala společnost Mazars. Standardní formulář pro daňové přiznání

Pokyny pro vyplnění standardního formuláře

Vyplněné interaktivní daňové přiznání stačí vytisknout, podepsat a doručit na finanční úřad. Odevzdat můžete i černobílou verzi. Daň vypočtená v daňovém přiznání je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání. Daň je možné zaplatit:

bezhotovostní platbou prostřednictvím bankovního příkazu nebo internetového bankovnictví,

v hotovosti na finančním úřadu – územním pracovišti,

v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A.

OSVČ musejí podat přiznání elektronicky

Živnostníci, drobní podnikatelé a další osoby samostatně výdělečně činné, kterým stát zřídil automaticky datovou schránku, musejí podat daňové přiznání elektronicky. A to buď prostřednictvím datové schránky, nebo jiným způsobem elektronické komunikace.

Tedy nejlépe prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu nebo aplikace Online finanční úřad. Podle vyjádření tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství je pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob stanoven výhradně formát XML.

Novinky pro daňové přiznání za rok 2022

Při vyplňování růžového daňového formuláře se letos připravte na některé novinky. Dobrou zprávou je, že všichni daňoví poplatníci zaplatí při stejném příjmu na dani z příjmu fyzických osob za rok 2022 méně než v roce 2021. Důvodem je zvýšení slevy na poplatníka. Nejvíce si potom polepší lidé s velmi vysokými příjmy, protože hranice pro druhé daňové pásmo se posunula.

1. Sleva na poplatníka = 30 840 korun

Každý daňový poplatník má nárok na základní daňovou slevu, která přímo snižuje vypočtenou daň z příjmu. V daňovém přiznání za rok 2022 přitom uplatní všichni daňoví poplatníci slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun, což je o 3 000 korun více než za rok 2021.

Jak se zvyšuje sleva na poplatníka 2020 2021 2022 24 840 Kč 27 840 Kč 30 840 Kč

Sleva na poplatníka, na rozdíl od ostatních daňových slev nebo daňových odpočtů, se nemusí nijak prokazovat. Nárok na tuto slevu mají v plném rozsahu i výdělečně činní studenti nebo důchodci. I když zdanitelné příjmy plynuly pouze po část roku 2022, tak se sleva na poplatníka nijak nekrátí.

„Slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun uplatní v daňovém přiznání i lidé pouze s pasivními příjmy z nájmu nebo kapitálového majetku, sleva na poplatníka náleží pro všechny zdanitelné příjmy,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars. Uplatněním slevy na poplatníka je až do ročního daňového základu ve výši 205 600 korun vypočtená daň z příjmu nulová.

2. Daňová úspora lidí s vysokými příjmy

Za rok 2021 byla sazba daně 15 % do daňového základu 1 701 168 korun a základ daně nad tuto hranici podléhal již 23% sazbě daně.

Pro zdaňovací období roku 2022 platí dvě daňová pásma, došlo však k jejich posunutí směrem nahoru:

Do daňového základu ve výši 1 867 728 korun se odvádí 15% sazba daně.

se odvádí daně. Z daňového základu nad 1 867 728 korun se odvádí 23% sazba daně.

Posunutí druhého daňového pásma znamená pro lidi s vysokými příjmy významnou daňovou úsporu, protože větší část jejich příjmů podléhá nižší daňové sazbě.

„Například při daňovém základu ve výši 2 000 000 korun činila daň z příjmu při využití pouze slevy na poplatníka za rok 2021 částku 296 067 korun a za rok 2022 částku 279 743 korun. Daňová úspora díky zvýšení slevy na poplatníka a posunutím druhého daňového pásma dosahuje 16 324 korun,“ vypočítává Gabriela Ivanco.

3. Vyšší daňová sleva u školkovného

Vždy jeden z rodičů si může snížit roční daňovou povinnost o tzv. školkovné, tedy slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení. Tuto daňovou slevu je možné uplatnit až za celý kalendářní rok, a to i u zaměstnanců.

Za rok 2022 je maximální částka školkovného na každé dítě 16 200 korun, za rok 2021 to bylo 15 200 korun. „Školkovné lze uplatnit i na dítě, které chodilo do školky pouze po část roku, například před nástupem dítěte do první třídy,“ vysvětluje daňová poradkyně.

4. Přísnější podmínky pro roční daňový bonus

Vypočtenou daň z příjmu snižuje i daňové zvýhodnění na děti:

Roční daňové zvýhodnění na první dítě je 15 204 korun,

na druhé dítě 22 320 korun,

na třetí a další dítě 27 840 korun,

jestliže je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak je dvojnásobně vysoké.

V případě, že je souhrnná částka daňového zvýhodnění vyšší než daň z příjmu po uplatněných slevách, potom se neplatí na dani z příjmu nic a ještě se dostane daňový bonus. Nárok na roční daňový bonus však vzniká pouze v případě, že roční rozhodný příjem dosahuje alespoň 97 200 korun, za rok 2021 to bylo 91 200 korun.

„Rozhodnými příjmy za rok 2022 jsou, stejně jako za rok 2021, pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti,“ dodává Gabriela Ivanco.

Přehledy OSVČ

Kromě daňového přiznání má většina podnikatelů také povinnost odevzdat přehledy o příjmech a výdajích České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a přehled o výši daňového základu své zdravotní pojišťovně.

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a návod, jak ho podat, je k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Tiskopisy pro podání přehledu o výši daňového základu jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven včetně pokynů pro vyplnění.