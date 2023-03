Daně 2022: Co lze odečíst z daní, abyste státu neplatili zbytečně moc

Princip je takový, že nejprve musíte nějaké peníze vydat a pak ušetříte 15 procent (sazba daně) krát částka, kterou jste zaplatili, věnovali, naspořili.

Řešit odečitatelné položky se vyplatí, pokud jsou příjmy, ze kterých se vypočítává daň, vyšší než 205 600 korun. Kdo má přivýdělek k penzi, rodičovské či ke studiu nad tuto částku, může výhod využít. Čím je možné snížit daňovou povinnost a zbytečně netratit?

1. Dobročinné dary a dárcovství krve

Odečíst můžete minimálně 1 000 korun, maximálně 30 procent daňového základu. Jde o klasické dary na charitu, ale třeba i dětským oddílům, sportovním klubům, obcím... Potřebujete potvrzení od příjemce daru. U darování krve se jeden odběr počítá jako dar 3 000 korun, u krevních tekutin 20 000 korun.

Ušetříte: 15 procent z darované částky

2. Úroky z úvěrů na bydlení

Jedná se o úroky z hypoték a z úvěrů ze stavebního spoření. Daňový základ lze snížit maximálně o 25 000 korun za měsíc, pokud jste úvěr sjednali až v roce 2021, pak o 12 500 korun. Potvrzení o zaplacených úrocích dostanete od banky.

Ušetříte: 15 procent ze zaplacených úroků, maximálně 45 000 korun (22 500 korun u úvěrů sjednaných v roce 2021 a později)

3. Životní pojištění

Ročně se dá odečíst 24 000 korun ze zaplaceného pojistného, případný příspěvek zaměstnavatele se do tohoto limitu nepočítá. Smlouvu je třeba mít alespoň pět let a nevypovědět ji dřív než roce, kdy dosáhnete 60 let věku. Potvrzení zašle pojišťovna.

Ušetříte: až 3 600 korun

4. Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Odečíst jde maximálně 24 000 korun ročně, nutné je přitom naspořit vlastními silami 36 000 korun, nezapočítává se však případný příspěvek zaměstnavatele. Prvních 12 000 korun zakládá nárok na státní příspěvek, až pak je možný odpočet. Smlouvu je třeba mít alespoň pět let a nevypovědět ji před 60. narozeninami. Potvrzení obdržíte od penzijní společnosti.

Ušetříte: až 3 600 korun

5. Odborové příspěvky

Je možné si odečíst až 3 000 korun ročně. Potvrzení dostanete od odborové organizace.

Ušetříte: až 450 korun

6. Zkoušky z dalšího odborného vzdělávání

Lze odečíst až 10 000 korun za rok (zdravotně postižení 13 000, nebo 15 000 korun, podle stupně postižení). Předem konzultujte s poradci, zda se úleva týká právě vás, podmínky jsou totiž stanoveny poměrně přísně.

Ušetříte: až 1 500 korun (postižení 1 950, nebo 2 250 korun).

Kdy odpočty není možné uplatnit

Jak to ale s odečitatelnými položkami mají lidé, kteří nepracují naplno? Platí, že musí mít nějaký daňový základ, od kterého budou odečítat. Když je ten základ nízký, nemá cenu se nervovat s ukládáním potřebných potvrzení. Jak to? Napoví příklad:

Důchodce má penzi 20 000 korun měsíčně, nebude z ní tedy platit žádnou daň. Kromě důchodu měl příjmy z pronájmu bytu (celkem 120 000 korun za rok) a 80 000 korun si přivydělal prodejem štěňat. Celkem jsou tedy jeho zdanitelné příjmy 200 000 korun, z nich vypočtená daň (15 %) je 30 000 korun.

Každý může uplatnit slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun. Když náš důchodce využije celou slevu, nebude platit daň žádnou. Ještě pro doplnění: se zápornou částkou se nepočítá – stát nebude poplatníkovi nic posílat. Prostě daň je nula. Žádný odpočet za dary, pojištění či odvody tedy ničemu nepomůže.