Půjčka hned a zdarma, i na 55 dní. Jak využít kreditní kartu chytře

Jsou otázky, na které většina lidí řekne: „Je mi to jedno“. A pak jsou takové, kde většina zaujme stanovisko. Vyberete si kremžskou, nebo plnotučnou? K moři, nebo do hor? A podobně je to s kreditními kartami. Mají své zastánce i rozhodné odpůrce. Jedni rádi využijí pohotové půjčky, druzí se bojí plíživě nekontrolovatelného dluhu.

Dva tábory jsou nejen mezi klienty, ale i mezi bankami – například Air Bank, Banka CREDITAS, Expobank, Sberbank či Trinity Bank karty tohoto typu v nabídce vůbec nemají. Jinde si naopak vyberete z několika druhů kreditek a najdete mezi nimi i speciality – Komerční banka poskytuje třeba kartu pro studenty, Raiffeisenbank, Moneta či mBank mají karty pro zvýhodněné nakupování v e-shopech.

Nabízí je devět bank, podmínky jsou různé

Pro kreditku se můžete obvykle vydat i do banky, v níž nemáte běžný účet. Její zřízení pouze vlastním klientům umožňují jen Fio banka a mBank, ostatní ji vystaví i zákazníkům jiných ústavů. Banky se v nabídce kreditních karet shodují prakticky jen ve dvou věcech: vydávají je zdarma a zdarma doručí klientovi elektronický výpis z účtu.

V ostatních parametrech se liší a tam, kde jedna banka nic neúčtuje, jiná požaduje poplatek, který může nepříjemně překvapit. Například samo vedení kreditní karty tak může být zdarma, nebo stát měsíčně kolem padesátikoruny. I tento poplatek však banky dokážou odpustit, pokud kartou dost platíte – tak to mají zařízené Česká spořitelna, ČSOB a mBank.

K překvapujícím poplatkům patří třeba platba za inkaso. Je to tak, že klient může posílat peníze na splacení prostředků vyčerpaných z kreditky aktivně příkazem. V tom případě si banka nic neúčtuje. Nebo zákazník svolí, aby si banka inkasovala dlužnou částku sama.

To zdarma umožňuje ČSOB (u nově vydávaných karet), Fio banka, Hello bank!, Komerční banka, MONETA Money Bank a UniCredit bank. mBank si strhne 25 korun za každé inkaso a třeba u České spořitelny a Raiffeisenbank má klient službu zdarma, pokud nastaví inkaso takzvané minimální částky (tedy nevyužívá bezúročného období, ale splácí půjčku s úroky), jinak poplatek naúčtují.

U všech kreditek si klienti mohou změnit přidělený PIN. Obvykle to jde v internetovém bankovnictví, v aplikaci či v bankomatu. Za službu banky nic neúčtují, jedině MONETA chce za změnu stokorunový poplatek.

Velké rozdíly jsou v bezúročném období, během kterého lze půjčku splatit, aniž by klient bance dával cokoli navíc. To nejdelší je přes 50 dní a nabízí ho pět bank. Naopak MONETA má ke svému Kreditnímu účtu bezúročné období nulové. Prostě zaplatíte a úrok běží hned, je to tedy spíš taková karetní obdoba toho, co se v jiných bankách nazývá kontokorent.

Na druhou stranu úroková sazba u MONETA je nízká, a to 12 procent ročně, běžný úrok je kolem 20 procent. Výjimkou je Komerční banka, jejíž karta 4U účtuje příznivých 13,9 procenta ročně, přitom současně nabízí i bezúročné období 45 dní.

Na co si dát pozor

I když máte kreditní kartu doma v šuplíku jako rezervu a vůbec ji nepoužíváte, její limit se počítá jako vaše možné zadlužení. V případě, že budete žádat o úvěr, třeba o hypotéku, banka zahrne kreditní limit do vašich závazků.

Pozor na bezúročné období. Jestliže začíná na 45 dnech a v tomto limitu vyrovnáte závazek, nebudete platit žádný úrok. Ale pozor. To se týká plateb u obchodníků v kamenných obchodech a v e-shopech. Jestliže vyberete peníze z bankomatu, až na výjimky vám banky začnou půjčku úročit okamžitě. Obdobně to platí, když peníze z kreditní karty převedete na běžný účet příkazem.

Některé banky inzerují bezúročné období až 55 dní dlouhé. Ale nemyslete si, že zaplatíte u obchodníka a teprve za 55 dní bance pošlete peníze. Funguje to trochu jinak. Zaplatit musíte třeba do 25. dne následujícího měsíce. Takže když kartu použijete 1. září, půjde o 54 dní (55 dní by to bylo, kdybyste platbu uskutečnili 1. srpna, protože srpen má 31 dní). Když však v obchodě kartou zaplatíte až koncem měsíce, třeba 30. září, i tak budete muset peníze uhradit do 25. října. Jakmile vyberete peníze z kreditky u bankomatu, dluh vám mnohé banky okamžitě začnou úročit.

Proč chtít kreditku a proč ne Poměrně snadno si můžete půjčit peníze a máte tak finanční rezervu pro nenadálou událost.

Pokud dodržíte bezúročné období, půjčujete si od banky vlastně zadarmo. Dokonce díky věrnostním programům můžete být i mírně v plusu.

Jestliže někde platíte vratnou zálohu (hotel, půjčovna…), je lepší zablokovat na kreditce peníze banky a vlastní prostředky mít k dispozici. Ostatně v zahraničí je celkem běžné, že debetní kartu třeba v půjčovnách vůbec nepřijmou a vyžadují tu kreditní. Výhod je dost, nevýhoda vlastně jen jedna: Nedisciplinovanost. Když totiž dluh nesplatíte v bezúročném období (a mnohým se to dříve či později stane), budete z půjčky platit úrok od 12 do 24 % ročně. Problém pak má ten, kdo po výplatě splatí dluh na kreditce a začne si z ní znova půjčovat. Nebo ten, kdo si ke kreditce pořídí další, aby si mohl půjčit na splacení dluhu.

Co banky přidají navíc

Abychom finanční ústavy jen netepali za poplatky a úroky, sluší se dodat i výhody, které ke kreditkám nabízejí. Častý je věrnostní program. Spočívá v tom, že z každé provedené platby dostanete buď zpět na konto peněžní provizi, nebo body, které později můžete směnit za zlevněné výrobky či jimi přímo uhradit dluh na kartě. Takový program nabízejí Česká spořitelna, ČSOB, Hello bank!, mBank, MONETA a Raiffeisenbank. Obvyklý měsíční limit finanční vratky je 150 korun, což odpovídá 15 000 korunám utraceným prostřednictvím karty.

Některé banky mají už v základu další služby.

Komerční banka: asistenční služba Domácnost s pozáručním servisem spotřebičů a službami instalatéra a elektrikáře až do výše 5 000 korun.

mBank: garance nejnižší ceny – zaplatí rozdíl, pokud do 30 dnů naleznete v jiném kamenném obchodě zakoupené zboží levněji (lacinější musí být alespoň o 200 korun). Pojištění zneužití karty a pojištění osobních věcí. Pojištění domácí asistence při havarijní situaci (kromě odblokování dveří a zámků sem patří třeba i odstranění nežádoucího hmyzu a hlodavců) až do limitu 20 000 korun.

Raiffeisenbank: o rok delší záruční doba na vybrané domácí spotřebiče a elektroniku, které jste kartou zaplatili.

Tyto služby si u ostatních ústavů lze obvykle přikoupit, stejně jako cestovní pojištění, pojištění zneužití karty či pojištění doplacení dluhu v případě pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání.

Méně tradiční služby lze dokoupit u Komerční banky. Za 149 korun na tři roky budete mít na kartě vlastní obrázek, za 500 korun ročně budete mít s kartou od UniCredit možnost vstupu do VIP salonků na letištích, budete si však ke každému vstupu muset doplatit 32 dolarů. Raiffeisenbank bude za 19 korun měsíčně automaticky posílat esemesky o transakcích na kartě, splátce a zůstatku. Zajímavost má i mBank. Za 58 korun měsíčně nabízí pojištění online identity, které klientům pomůže právní radou či odškodněním při zneužití osobních údajů na internetu, například při neoprávněném použití přístupových hesel. Pomůže i v případě, že zboží z e-shopu nedorazí nebo přijde poškozené.

Novinky u kreditních karet

Česká spořitelna: Nově pro uživatele mobilního bankovnictví George spustila banka Slevový program Moneyback, klienti získají za platby kartou u obchodníků a na internetu slevy a peníze zpět na účet.

ČSOB: Odměna 1 000 korun za sjednání kreditní karty, akce platí do konce srpna. K tomu úrokové prázdniny na 6 měsíců a 2 procenta zpět z nákupů ve věrnostním programu Svět odměn.

Komerční banka: Nabízejí nově 4U kartu s nízkým úrokem 13,9 procenta, 45denním bezúročným obdobím a jedním výběrem z bankomatu měsíčně zdarma.

mBank: Vylepšila bezpečnost plateb, zejména těch v zahraničí – nyní existuje možnost předem blokovat platby se zvýšenými poplatky: DCC platbu v české měně, která bývá dražší, protože kurz určuje obchodník; poplatek provozovateli bankomatu, který si často strhávají nebankovní peněžní automaty; blokace rizikových plateb magnetickým páskem, pokud je na kartě k dispozici čip.



MONETA Money Bank: Aktuálně nabízí vedení kreditního účtu s nulovým úrokem na tři měsíce (standardní úrok je 12 procent).

Raiffeisenbank : Při platbě kartou lze využít bezkontaktní platby prostřednictvím ApplePay, GooglePay, RaiPay, Fitbit a Garmin.