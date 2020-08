Zmapovali jsme nejlepší běžné účty. Žebříček se výrazně proměnil

„Opět bylo hodnoceno celkem 16 bankovních institucí, posuzován byl vždy jeden, nejvýše dva nejvýhodnější účty dané banky určené pro občany. Do srovnání nebyly zařazeny účty pro top klienty, studenty a jiné specifické skupiny občanů,“ říká Valerie Koubová, analytička Scott & Rose.

Jedničkou v srpnové analýze se stává Equa bank s Běžným účtem, druhá je Banka CREDITAS a na třetí místo klesla mBank.

„Hlavním kritériem při sestavování žebříčku nejlepších osobních běžných účtů byly náklady na využívání účtu modelovým klientem, dále komplexnost nabídky u daného účtu či balíčku služeb a také úroveň přímého bankovnictví včetně srozumitelnosti ceníku a internetových stránek,“ přibližuje analytička.

Parametry hodnocení: 60 % cena, náklady na vedení účtu

15 % komplexnost nabídky k účtu

10 % přímé bankovnictví (možnosti a nové technologie)

10 % dostupnost (pobočky/bankomaty)

5 % srozumitelnost ceníku, internetových stránek

Na prvních pěti místech v žebříčku se pravidelně umisťují banky, které své účty poskytují občanům zdarma, bez poplatků za běžné transakce a volné prostředky na běžném účtu je možné zhodnotit. Všechny účty lze sjednat online.



Co zamíchalo pořadím v pětici nejlepších běžných účtů? „Na pořadí v žebříčku mělo vliv zejména snižování úrokových sazeb u běžných účtů a také marketingové akce bank,“ říká Valerie Koubová.

Jak dodává, naprostou samozřejmostí u běžných účtů by mělo být vedení účtu včetně všech základních transakcí zdarma. „Současně se ukazuje, že trendem bude i do budoucna rozšiřování funkcí mobilního a internetového bankovnictví. Většina bank se jej snaží zdokonalovat, nicméně i nyní se najde několik bank, které jsou v tomto směru podprůměrné.“



TOP 5 nejlepších běžných účtů – srpen 2020

1. Běžný účet od Equa bank

Novou jedničkou v běžných účtech se stává Equa bank s Běžným účtem, který lze sjednat online. Equa bank na začátku roku snížila poplatek za výběr ze zahraničního bankomatu na nulu. Nyní tedy poskytuje všechny běžné transakce zdarma – to je vedení účtu, výběr ze všech bankomatů doma i v zahraničí, příchozí/odchozí elektronické platby včetně SEPA plateb a také okamžité platby.

Na běžném účtu je úroková sazba 0,01 %, je však možné si sjednat Spořicí účet HIT se základní sazbou 0,1 % plus bonusovou úrokovou sazbou 0,9 % pro vklady do 200 tisíc korun za podmínky 3x zaplacení kartou, nebo když bude tržní hodnota Investičních nástrojů v držení klienta k poslednímu dni v měsíci v hodnotě alespoň 50 000 korun. Tyto podmínky jsou platné od 1.7. 2020 do 31.12. 2020. Částku do 200 tisíc korun tak lze zhodnotit sazbou 1 % p.a. Equa bank navíc nabízela do 30.7.2020 ke všem nově založeným běžným účtům Komplexní pojištění výdajů.

Toto pojištění slouží pro případ ztráty zaměstnání nebo pracovní neschopnosti. Zdarma bude pojištění poskytováno do 31.12.2020, pokud zaplatíte 3x kartou do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla uzavřena smlouva.

2. Richee účet od Banky Creditas

Druhá se umístila Banka CREDITAS s Richee účtem, který lze sjednat online. Tento účet má také zdarma veškeré transakce jako vedení účtu, tuzemské i zahraniční platební transakce, výběry z domácích i zahraničních bankomatů a okamžité platby.

Richee účet je aktuálně bez úročení (do 30.6. však byla úroková sazba na účtu 0,60 % p.a. pro vklady do 300 tisíc korun). K účtu je však možné si pořídit Spořicí účet+ s úrokem 0,50 % pro zůstatek do 350 tis. Kč včetně. Vklady nad tuto hranici budou úročeny a to sazbou 0,2 % p.a.

3. mKonto od mBank

Třetí místo patří mBank s mKontem. Tento běžný je veden zdarma a téměř bez poplatků za běžné transakce, lze ho založit online. Klient si ale musí dávat pozor na výběry z bankomatů. Pokud je vybrána částka nižší než 1 500 korun (nebo odpovídající částka v cizí měně), je účtován poplatek 29 korun za výběr. Banka zatím nenabízí okamžité platby, podle vyjádření banky je však plánuje v brzké době zavést.

Prostředky na běžném účtu nejsou úročeny, nicméně je možné sjednat spořicí účet mSpoření, u kterého je zhodnocení 1,2 % p.a. s garancí úroku minimálně do konce listopadu 2020 a pro zůstatek do 100 tisíc korun u každého cíle (je možné zvolit až 8 různých cílů spoření). Noví klienti mohou v rámci akce, která platí do konce srpna 2020, získat navíc bonus 1 500 korun (1 000 – když si na svůj nový účet u mBank do týdne od založení pošlou jakoukoliv částku a zároveň během měsíce 5x zaplatí kartou nebo mobilem. Dalších 500 korun banka připíše i v dalším měsíci, když nový klient opět aspoň 5x zaplatí kartou nebo mobilem.

4. Tom účet od MONETA Money Bank

Na čtvrtém místě je MONETA Money Bank s Tom účtem. Tento účet je také bez poplatků za standardní bankovní operace včetně okamžitých plateb a lze ho zřídit online.

Klient si připlatí pouze za výběr z cizího bankomatu 20 korun, pokud nevyužije vlastní širokou síť bankomatů MONETA Money Bank. Prostředky na běžném účtu nejsou zhodnocovány, je však možné si zřídit spořicí účet typu Spoření či Spoříto s úrokovou sazbou 0,50 % p.a. bez omezení výše vkladu.

Nově lze zřídit také běžný účet s názvem Tom účet Plus, který se od Tom účtu liší zejména v tom, že nemá poplatek za výběr hotovosti z bankomatu cizí banky v ČR. To znamená, že výběry ze všech bank v ČR i zahraničí poskytuje klientům zdarma.



5. Malý tarif od Air Bank

Na pátém místě se tentokrát umístil Malý tarif od Air Bank, který lze sjednat online. Je poskytován taktéž zdarma včetně všech tuzemských a zahraničních příchozích/odchozích plateb (SEPA platby v eurech), okamžité platby jsou u Malého tarifu za jednu korunu. Výběry z cizích bankomatů v ČR i v zahraničí jsou zpoplatněny 25 korun. Prostředky na běžném účtu jsou aktuálně bez úročení.

Je však možné si založit spořicí účet, u něhož je úroková sazba pro zůstatek do 250 tisíc korun 0,60 % při bonusovém úročení – to je za podmínky 5x zaplacení kartou. Zůstatek nad 250 tisíc korun je úročen sazbou 0,1 %. Novým klientům, kteří si založí běžný účet do konce srpna 2020, banka proplatí během 60 dní od aktivace 10 % z jakékoliv útraty kartou, nejvýše ale 500 korun.

Jaký bude další vývoj v nabídce bankovních běžných účtů, ukáže čas. Každopádně boj o klienty pokračuje. Bezpoplatkové účty bez podmínek má již prakticky každá banka. „Nový účet bez poplatků začala od 27. července 2020 nabízet i Česká spořitelna. Klienti u tohoto účtu nemusí splňovat podmínku kreditního obratu ani dalšího sjednaného produktu. Uvidíme tedy, zda příštím hodnocení obstojí či nikoliv a bude mezi pěticí nejlepších bankovních běžných účtů,“ uzavírá Koubová.